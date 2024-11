Bộ đôi The Hotel Lobby mang âm nhạc Việt Nam chinh phục sân khấu 'Rap Việt' và quốc tế

SVVN - Với những màn kết hợp độc đáo và thành tích quốc tế ấn tượng, The Hotel Lobby không ngừng khẳng định vai trò đặc biệt của mình trong chương trình 'Rap Việt' năm nay.

Bộ đôi DJ nổi tiếng từ Los Angeles - The Hotel Lobby đã tạo nên làn gió mới tại Rap Việt 2024 với phong cách độc đáo và chuyên môn đỉnh cao trong dòng nhạc điện tử và pop - hiphop. The Hotel Lobby gồm hai thành viên Johnny Lee và Tai là những người tạo nên sự khác biệt trên sân khấu Rap Việt, khẳng định vai trò của DJ không chỉ là phụ trợ mà là chất xúc tác mạnh mẽ cho mỗi màn trình diễn.

Lần đầu xuất hiện trong chương trình, The Hotel Lobby đã tạo ra sự chú ý lớn khi tham gia những màn tương tác độc đáo cùng các thí sinh. Một trong những khoảnh khắc 'gây bão' nhất là khi Tiêu Minh Phụng, thí sinh cũ nổi bật của team Karik, dạy Johnny và Tai hát cải lương – một thể loại âm nhạc truyền thống Việt Nam.

Dù là người Mỹ và người Mỹ gốc Việt, Johnny và Tai vẫn thể hiện giọng hát chuẩn ngũ cung và giữ tròn từng nốt luyến láy, khiến khán giả phải trầm trồ. Tiêu Minh Phụng còn hài hước khen ngợi rằng Johnny “hát rất chuẩn ngũ cung”, chứng minh rằng nghệ thuật cải lương có sức lan tỏa đến mọi người, không phân biệt quốc gia hay nền văn hóa. Điều này không chỉ giúp họ thêm phần gần gũi với khán giả mà còn thể hiện sự hòa hợp của họ với văn hóa Việt Nam.

Không chỉ dừng lại ở cải lương, The Hotel Lobby còn tham gia vào những xu hướng mới nhất của các thí sinh Rap Việt. Gần đây, họ đã góp mặt cùng 7dnight, VLARY, MYLINA và Suni Hạ Linh trong phần thể hiện 'trend' Rửa thau - Rứa thâu đang 'gây sốt' cộng đồng mạng. Với khả năng hòa âm, The Hotel Lobby đã biến phiên bản “rửa thau” trở nên độc đáo, hòa quyện với tinh thần trẻ trung, năng động của chương trình.

Bên cạnh những màn kết hợp thú vị, The Hotel Lobby cũng đạt được thành tựu ấn tượng tại thị trường âm nhạc quốc tế. Ca khúc Believe in me của họ gần đây đã leo lên vị trí 20 trên bảng xếp hạng Billboard Dance tại Mỹ, chứng tỏ sức hút không thể phủ nhận của bộ đôi này. Johnny Lee, với niềm tự hào là người Việt, đã chia sẻ rằng, đây là một thành quả đặc biệt, giúp anh cảm thấy tự tin hơn khi mang âm nhạc Việt Nam ra thế giới.

Sự xuất hiện của The Hotel Lobby tại Rap Việt 2024 còn mang ý nghĩa là cầu nối văn hóa giữa âm nhạc phương Tây và truyền thống Việt Nam. Với những phần thi đầy năng lượng và sáng tạo, họ không chỉ giúp các thí sinh thể hiện tài năng mà còn lan tỏa giá trị văn hóa âm nhạc Việt Nam đến khán giả quốc tế.

Bộ đôi này cam kết sẽ tiếp tục sáng tạo và mang đến những màn trình diễn bùng nổ, để Rap Việt 2024 trở thành một sân chơi âm nhạc toàn cầu, nơi âm nhạc và văn hóa Việt Nam được tôn vinh một cách trọn vẹn.