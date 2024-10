Bốn chàng trai chinh phục cuộc thi 'An toàn và bảo mật thông tin CIS 2024'

Cả bốn thành viên đều đang sinh hoạt tại Phòng thí nghiệm An toàn thông tin - UIT InSecLab. Với tiêu chí là một đội thi mới, mong muốn được cọ xát, học hỏi những điều mới lạ, cả bốn bạn đã được chọn thành một đội có tên ‘UIT.CoS’ và tham gia cuộc thi.

Đội đã trải qua 8 giờ thi đấu liên tục, đối đầu với 28 đội thi còn lại qua phần thi thực hành vượt qua thử thách theo chủ đề - Jeopardy, với 5 chủ đề tập trung vào các kỹ năng khai thác lỗ hổng ứng dụng web, khai thác lỗ hổng phần mềm/ứng dụng, dịch ngược mã nguồn, điều tra số, phân tích và lập trình thuật toán mật mã. Tổng số thử thách của cuộc thi là 20, với mỗi chủ đề có 4 thử thách từ mức độ từ dễ, trung bình đến khó. Sau màn rượt đuổi tỷ số cam go, đội thi ‘UIT.CoS’ đã xuất sắc giành giải Nhất chung cuộc với giải thưởng 25 triệu đồng.

Lê Phú Đức (trưởng nhóm) chia sẻ: “Một trong những điều đáng nhớ về cuộc thi đó chính là những khoảnh khắc mà mình đã tìm được lời giải của các thử thách vào lúc giải gần như đã kết thúc. Tuy không phải lần đầu nhưng khoảnh khắc lo lắng sau khi scoreboard đóng băng và thông báo của giải kết thúc, thời gian như ngừng lại. Mình buông bàn phím ra, thở phào nhẹ nhõm và chờ đợi công bố kết quả. Hơn nữa, mình rất vui vì các thành viên trong đội đã chiến đấu hết mình, các bạn là những người góp công rất lớn để tạo nên chiến thắng này”.

Tham gia cuộc thi không chỉ giúp các bạn trong nhóm có thêm kiến thức mà còn rèn luyện được về cả bản lĩnh và tâm lý khi thi đấu. Nguyễn Gia Linh (thành viên đội) chia sẻ: “Đáng nhớ nhất có lẽ là về khoảnh khắc mong chờ khi bảng xếp hạng bị đóng băng. Khi đó, đội mình chỉ đang ở vị trí thứ hai và cũng có một chút lo lắng, khi không biết được đội mình hay đội khác có giải được bài nào trong thời gian còn lại hay không”. Từ đó, các bạn khẳng định một điều rằng, việc chuẩn bị tâm lý thoải mái, bình tĩnh trước và trong khi thi đấu là yếu tố then chốt trong bất kỳ cuộc thi nào.

Đối với “UIT.CoS”, giải thưởng này không chỉ là một niềm hạnh phúc to lớn cũng như vinh dự khi mang về vinh quang cho bản thân nói riêng và cho trường ĐH Công nghệ thông tin nói chung mà còn là bệ phóng tinh thần và là động lực để toàn đội tiếp tục hành trình chinh phục đỉnh cao trong ngành An toàn thông tin trong tương lai.

Trong thời gian tới, các thành viên trong đội sẽ tiếp tục tham gia các cuộc thi tương tự, giành lấy giải thưởng cũng như đóng góp thành tích cho câu lạc bộ, cho nhà trường. Với quan niệm “Một cánh én không thể làm nên mùa Xuân”, tuy nhiên, cả nhóm mong muốn có thể chia sẻ các trải nghiệm cũng như các kiến thức đã học từ các cuộc thi, từ các tình huống thực tế để mọi người có thêm hiểu biết, góp phần tạo nên một không gian mạng an toàn. Hơn nữa, toàn đội hy vọng có thêm nhiều cuộc thi về bảo mật như CIS để tạo nên sân chơi và động lực cho các bạn trẻ, thúc đẩy ngành an toàn thông tin phát triển.

Cuộc thi An toàn và bảo mật thông tin CIS 2024 do Học viện Kỹ thuật Mật mã tổ chức, theo thể thức Capture The Flag (CTF) Jeopardy, cuộc thi là một sân chơi bổ ích cho các sinh viên đam mê An toàn thông tin, với mục tiêu góp phần xây dựng một không gian mạng an toàn cho Việt Nam, phát hiện và bồi dưỡng các tài năng trẻ, đồng thời thúc đẩy đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực An toàn thông tin. Cuộc thi năm nay thu hút sự tham gia của 16 trường đại học và học viện trên toàn quốc.