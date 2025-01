Ca sĩ Orange: ‘Thấy ba mẹ hạnh phúc cũng chính là niềm vui trong Tết này’

SVVN - Ca sĩ Orange có một năm thành công rực rỡ cùng loạt thành tích ấn tượng. Đổi lại, thời gian nghỉ Tết, nữ ca sĩ muốn dành thời để... ngủ bù sau một năm vất vả.

Điều ấn tượng nhất và điều đáng quên nhất của Orange năm qua là gì?

Đối với tôi, khoảnh khắc nào cũng đáng nhớ và không muốn quên khoảnh khắc nào cả, vì mỗi khoảnh khắc đều là một trải nghiệm để giúp cuộc sống của tôi thêm sinh động hơn, hoàn thiện hơn. Tuy nhiên, chỉ có một vài khoảnh khắc hơi xấu hổ thì mong mọi người bỏ qua và đặc biệt là các khán giả yêu thương tôi đừng "đào" lại nữa, đó là lúc bị sưng mặt vào đêm Giao thừa. Đó là một trải nghiệm mà mỗi lần nhớ lại, tôi vẫn thấy xấu hổ vì bản thân đã không cẩn thận. Tình hình lúc đó cũng khá nguy cấp, đến mức phải nhập viện.

Còn về điều ấn tượng, tôi tự hào vì năm nay mình đã rất chăm chỉ. Tôi xuất hiện trên nhiều chương trình như Anh trai say hi, Our song, và còn ra mắt album mới Cam’On. Mỗi chương trình, mỗi dự án đều mang một áp lực riêng. Nhìn lại, tôi cảm thấy bản thân đã rất nỗ lực. Năm nay cũng là một hành trình đầy thử thách về mặt tinh thần, nhưng đến giờ, tôi thấy mình đã vượt qua và mọi thứ đang dần ổn định.

Danh hiệu trong các show âm nhạc, có ‘bản hit’, album đều có thành tích tốt. Còn điều gì mà Orange cảm thấy vẫn thiếu trong hành trình âm nhạc của mình?

Năm nay, nếu nói về điều tiếc nuối thì tôi chẳng tiếc gì cả. Nhưng có lẽ tôi hơi tham lam khi luôn muốn khám phá thêm về bản thân, thử sức với nhiều khả năng mới và phát triển không ngừng. Điều tôi tự hào là năm nay, mình đã xác định rõ hơn điểm mạnh và nhận ra điểm yếu cần cải thiện. Điển hình khi thực hiện album Cam’On, tôi đã rút ra nhiều bài học và đang nỗ lực để những sản phẩm sau hoàn thiện hơn nữa. Hành trình âm nhạc của tôi vẫn còn dài, và tôi muốn mỗi bước đi đều là một sự tiến bộ.

Sau tất cả, điều Orange cảm nhận được sự thay đổi lớn nhất trong bản thân mình là gì?

Sau tất cả, điều tôi cảm nhận rõ rệt nhất về sự thay đổi của bản thân chính là việc tôi đã khám phá được nhiều hơn về chính mình. Tôi nhận ra, mình có thể làm được rất nhiều thứ, từ sáng tác đến biểu diễn, và từng bước vượt qua những giới hạn mà trước đây tôi nghĩ mình không thể.

Không chỉ vậy, tôi cũng trở nên điềm tĩnh hơn trước những biến cố xảy ra trong cuộc sống. Thay vì hoảng loạn hay chùn bước, tôi học cách đối diện, nhìn nhận mọi việc một cách bình thản và tìm ra hướng giải quyết tốt nhất. Tôi hay nói đùa với ê kíp, đạp gió không được thì thôi ngồi đó cho mát, lấy sức cũng được, chỉ cần mình hiểu rõ bản thân muốn gì, thì đợi bão giông đi qua, mình lại tiếp tục lấy đà tiến về phía trước.

Giờ đây, âm nhạc của người nghệ sĩ đôi khi phản ánh chính con người họ ở ngoài đời. Nhưng Orange có vẻ lại rất trái ngược khi âm nhạc luôn buồn và thất tình nhưng lại rất dí dỏm ở ngoài. Vì sao lại có khác biệt đó?

Tôi tin rằng, mỗi người đều có cách riêng để thể hiện bản thân và tôi cũng vậy. Là một người mang cung Mặt Trăng ở Song Tử, tôi luôn yêu thích sự vui vẻ, tiếng cười. Mỗi khi nói chuyện hay giao tiếp, tôi thường cố gắng tạo không khí thoải mái, nơi mọi người có thể thư giãn. Chỗ nào có niềm vui, chỗ đó có tôi.

Nhưng khi buồn, tôi lại trở nên trầm lặng. Tôi không giỏi chia sẻ hay kể lể nỗi lòng với ai. Những cảm xúc ấy, tôi giữ cho riêng mình, bởi dường như không lời nói nào có thể diễn tả được trọn vẹn. Âm nhạc là nơi duy nhất tôi tìm đến, nơi tôi có thể đặt để tất cả nỗi buồn, tâm sự và cảm xúc sâu thẳm trong lòng mình. Đó là cách tôi chữa lành, một cách lặng lẽ nhưng chân thành.

Có nhận định, Orange tham vọng trong âm nhạc khi muốn ‘lột xác’ hơn để vươn lên vị trí ‘ngôi sao’ hạng A. Tham vọng này có thật sự đúng với con người và mong muốn Orange chưa?

Nổi tiếng là điều mà ai làm nghệ thuật cũng mong muốn. Là một nghệ sĩ, tôi rất khát khao được mọi người yêu thích, được công nhận và có được ánh hào quang rực rỡ. Nhưng với tôi, điều quan trọng hơn là sau khi đạt được hào quang đó, mình sẽ làm gì tiếp theo? Tôi hay tự hỏi và suy ngẫm về điều này.

Tôi không muốn đặt bất kỳ giới hạn nào cho bản thân. Đối với tôi, âm nhạc là hành trình không ngừng phát triển, luôn đổi mới và vượt qua chính mình. Tham vọng không phải là để trở thành một ‘ngôi sao’ hạng A rồi dừng lại, mà là không ngừng vươn xa hơn, sáng tạo hơn và mang đến những giá trị sâu sắc hơn qua từng chặng đường mình đi.

Là một ca sĩ bận rộn, đã bao giờ Orange phải đón Tết một mình chưa, cảm giác lúc đó ra sao?

Tết năm nay tôi sẽ đón một mình, vì ba mẹ tôi quyết định đi du lịch riêng. Tôi sẽ ở nhà làm một "gái ngoan", canh nhà giúp ba mẹ. Trước đây, Tết của tôi luôn gắn liền với việc quây quần bên gia đình, nhưng năm nay dù ở nhà một mình, tôi cũng không cảm thấy buồn.

Ba mẹ tôi đã dành cả nhiều năm qua để lo lắng cho gia đình, gần như không có thời gian riêng cho bản thân hay cho nhau. Vì vậy, tôi muốn họ được tận hưởng một cái Tết trọn vẹn theo cách mà họ mong muốn, không phải bận tâm về việc nhà, không lo lắng gì cả, chỉ cần nghỉ ngơi và vui vẻ bên nhau. Đối với tôi, việc thấy ba mẹ hạnh phúc cũng chính là một niềm vui trong năm mới.

Trong những ngày Tết, điều Orange thích làm nhất là gì, vì sao?

Tôi thích ngủ. (Cười) Thật sự mà nói, một năm vừa qua lịch trình của tôi khá bận rộn, và giấc ngủ cũng không được trọn vẹn hay chất lượng như tôi mong muốn. Vì vậy, khoảng thời gian này, tôi chỉ muốn cho phép mình được nghỉ ngơi, ngủ ngon một cách thoải mái nhất.

Sau đó, tôi dự định sẽ dành chút thời gian để tụ họp nhẹ nhàng với bạn bè, không cần gì quá ồn ào hay náo nhiệt, chỉ là những khoảnh khắc bình yên và gần gũi để bắt đầu năm mới một cách thư giãn.

Đối với Orange, cái Tết để lại nhiều cảm xúc nhất là khi nào, vì lý do gì?

Có một cái Tết đặc biệt, trước khi em trai tôi đi du học, cả nhà nổi hứng muốn tự tay làm bánh tét dù chẳng ai trong nhà biết làm. Cả nhà cùng nhau lên mạng xem hướng dẫn, mua đồ về làm, người chuẩn bị lá, người nấu nếp, người gói bánh. Những khoảnh khắc đó đã làm Tết năm ấy trở nên đáng nhớ. Đó như một cách để lưu giữ khoảng thời gian trước khi em trai bước vào một hành trình mới.

Đón Tết 2025, điều Orange mong ước cho bản thân và gia đình là gì?

Đón Tết 2025, điều tôi mong ước nhất là gia đình luôn hòa thuận, mạnh khỏe và an yên. Tôi chỉ hy vọng ba mẹ và những người thân yêu không còn phải lo lắng về cơm áo gạo tiền, thay vào đó là những ngày tháng thật nhẹ nhàng, vui vẻ bên nhau.

Về phần mình, tôi mong rằng năm tới sẽ là một năm tôi trở nên mạnh mẽ hơn, vững chãi hơn trong mọi thử thách của cuộc sống. Đồng thời, tôi muốn học cách thoải mái với bản thân hơn, yêu thương và trân trọng những gì mình có, để mỗi ngày trôi qua đều là một ngày đáng sống.

Cảm ơn ca sĩ Orange về cuộc trò chuyện này!