'Hoa hậu Việt Nam' Thanh Thủy: ‘Những tiêu cực cần được bỏ lại để đón nhận một Năm mới tươi sáng hơn’

SVVN - 'Hoa hậu Việt Nam' kiêm 'Hoa hậu Quốc tế' Huỳnh Thị Thanh Thủy là tên tuổi nổi bật và mang lại nhiều tự hào cho nhan sắc Việt. Đón Xuân Ất Tỵ, cô đã có những chia sẻ để bắt đầu năm 2025 hứng khởi và tích cực.

Nếu nói cảm ơn chính bản thân mình trong ba từ thì Thanh Thủy sẽ dùng những từ nào, vì sao?

Nếu phải cảm ơn chính bản thân mình trong ba từ, Thanh Thủy sẽ chọn: 'Tin tưởng', 'kiên nhẫn' và 'bền bỉ'. Tin tưởng vì đã luôn đặt niềm tin vào bản thân, vào những gì mình chọn. Kiên nhẫn vì đã luôn theo đuổi những mục tiêu mình đề ra. Bền bỉ vì đã không ngừng cố gắng, hoàn thiện bản thân mỗi ngày.

Sau danh hiệu Miss International và Hoa hậu Việt Nam, làm cách nào mà một cô gái gen Z như Thủy đối diện với sự kỳ vọng lẫn áp lực ‘khủng’ mà công chúng dành cho mình?

Nhận được hai chiếc vương miện danh giá từ Miss International và Hoa hậu Việt Nam là một niềm vinh dự lớn lao, đồng thời cũng mang lại áp lực không nhỏ cho Thủy. Mình luôn biết ơn và trân quý tình cảm, sự kỳ vọng của khán giả dành cho mình. Thủy hiểu rằng, là người của công chúng, mình luôn phải nỗ lực hoàn thiện bản thân để xứng đáng với sự tin yêu ấy. Thủy cũng nhận thức rằng, áp lực đôi khi cũng là nguồn động lực, kỳ vọng cũng là sức mạnh để thúc đẩy Thủy tiến về phía trước, tiếp tục hành trình chinh phục những mục tiêu mới.

Người ta thường nói, không ai trên đời là hoàn hảo. Và nhiều người cũng ‘soi’ kỹ ngay cả khi Thủy là một Hoa hậu. Với những soi xét như thế, Thủy nhìn nhận thế nào khi sự quan tâm biến thành sự tò mò, phán xét?

Đúng là không ai hoàn hảo, kể cả mình cũng vậy. Mỗi người đều có một cách nhìn nhận vấn đề và suy nghĩ khác nhau. Những ý kiến xây dựng tích cực, Thủy luôn lắng nghe để giúp mình nhìn lại bản thân và thay đổi để trở nên tốt hơn. Còn những ý kiến tiêu cực hoặc đánh giá sai lệch về mình, Thủy sẽ chọn cách bỏ qua. Sự quan tâm, thảo luận góp ý về mình, Thủy luôn đón nhận một cách chân thành, nghiêm túc. Đấy cũng là cách mình hoàn thiện bản thân hơn mỗi ngày.

Nhiều Hoa hậu đã nhiều lần bật khóc, cảm thấy mất phương hướng trước dư luận. Với Thanh Thủy, có thời điểm nào mà chị cũng trải qua cảm xúc tương tự và cách để chị vượt qua nó như thế nào?

Thủy là người sống tình cảm và dễ xúc động. Khoảng thời gian mới đăng quang Hoa hậu Việt Nam, mình dần nhận thức rằng, mình được nhiều người quan tâm và chú ý hơn. Thời điểm đó, việc đọc nhiều bình luận đã không ít lần khiến Thủy không kiềm chế được cảm xúc. Tuy nhiên, mình dần quen với áp lực đó và học cách đối diện với nó. Thủy luôn cố gắng nghĩ theo chiều hướng tích cực, biến mọi vấn đề thành cơ hội để thay đổi và hoàn thiện bản thân. Thủy xem những khó khăn, áp lực từ dư luận như là động lực để trở nên mạnh mẽ hơn và tiếp tục theo đuổi những mục tiêu lớn hơn trong cuộc sống.

Những ngày cận Tết luôn khiến người ta mong chờ, với Thanh Thủy, hoạt động nào trong Tết mà chị rất mong chờ?

Tết luôn là khoảng thời gian ý nghĩa nhất đối với Thủy. Mình luôn trân trọng những khoảnh khắc đoàn tụ với gia đình và mong chờ những giây phút được sum họp. Mỗi dịp về quê, Thủy đều cùng gia đình về làng Cơ Tu - Đông Giang, quê ngoại của Thủy, để thăm các em nhỏ nơi đây. Đây là một hoạt động truyền thống mà gia đình Thủy luôn duy trì.

Trở về Đà Nẵng đón Tết cùng gia đình, Thanh Thủy thường làm gì trong ba ngày đầu tiên của Năm mới?

Những ngày đầu Năm mới, Thủy thường cùng gia đình đi chúc Tết họ hàng, người thân và bạn bè. Bên cạnh đó, gia đình Thủy cũng đi chùa đầu năm để cầu bình an và mong những điều may mắn cho Năm mới. Tết cũng là thời gian để gia đình Thủy dành trọn cho nhau, làm gì cũng cùng nhau và chia sẻ cho nhau những câu chuyện về năm đã qua.

Mỗi dịp Tết đến, dù công việc có bận rộn đến đâu, Thủy vẫn luôn trở về nhà để cùng ba mẹ dọn dẹp, chuẩn bị mâm cơm Tết. Đặc biệt hơn, đêm Giao thừa, gia đình Thủy có thói quen ngồi lại bên nhau, cùng thẳng thắn chia sẻ, bộc bạch tất cả những niềm vui, nỗi buồn đã trải qua trong năm. Đây cũng chính là thời gian thể hiện tình cảm gia và sự quan tâm lẫn nhau, điều mà Thủy luôn trân trọng và muốn gìn giữ.

Đối với nhiều người, thời khắc chuyển giao năm cũ và năm mới cũng là lúc ‘rũ bỏ’ cái cũ trong mình để đón chờ những điều mới. Với Thanh Thủy, chị sẽ bỏ đi điều gì và muốn hoàn thiện điều gì?

Mỗi khi đến thời khắc chuyển giao sang năm mới, Thủy luôn dành thời gian để suy ngẫm và nhìn nhận lại bản thân trong năm cũ. Mình nhận thấy những điều chưa làm tốt và những muộn phiền, tiêu cực cần được bỏ lại để đón nhận một năm mới tươi sáng hơn. Thủy hy vọng, mình có thể hoàn thiện những kỹ năng mới, trau dồi thêm nhiều kiến thức xã hội và đồng thời duy trì phát huy những giá trị tốt đẹp.

Đón Tết thì Thanh Thủy có kiêng kỵ không làm việc gì để tránh xui rủi và đón may mắn cho Năm mới?

Vào ngày mùng Một đầu năm, gia đình Thủy sẽ hạn chế quét nhà để tránh "quét" đi tài lộc và may mắn. Trong những ngày đầu Năm mới, Thủy cũng kiêng việc cắt tóc để không "cắt" đi những điều tốt lành. Những phong tục này cũng mang ý nghĩa tinh thần, giúp Thủy và gia đình cảm thấy an tâm, hy vọng vào một năm mới bình an.

Hoa hậu Thanh Thủy cầu mong điều gì cho Năm mới Ất Tỵ 2025?

Năm mới sắp tới, Thủy mong rằng gia đình mình sẽ luôn vui vẻ, bình an và thật khỏe mạnh. Thủy cũng hy vọng rằng, năm mới sẽ mang đến nhiều cơ hội và may mắn hơn, giúp mình tiếp tục phát triển và góp phần lan tỏa, tạo nên những sự thay đổi tích cực trong cộng đồng.

Cảm ơn Hoa hậu Thanh Thủy về cuộc trò chuyện này!