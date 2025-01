Các trận địa pháo hoa sẵn sàng khai hỏa đêm Giao thừa tại Hà Nội.

SVVN - Sáng 28/1 (29 Tết), không khí chuẩn bị cho đêm Giao thừa tại Thủ đô Hà Nội trở nên sôi động hơn, khi các trận địa pháo hoa bước vào những công đoạn hoàn thiện cuối cùng. Đây là hoạt động văn hóa truyền thống, phục vụ người dân đón Xuân Ất Tỵ trong niềm vui, sự phấn khởi và tinh thần đoàn kết.

Năm nay, Hà Nội tổ chức bắn pháo hoa tại 31 điểm trên địa bàn thành phố, bao gồm các trận địa tầm cao và tầm thấp, trải dài khắp các quận, huyện. Trong đó, 4 trận địa tầm cao sẽ diễn ra tại các khu vực trọng điểm như: Hồ Hoàn Kiếm, Công viên Thống Nhất, Vườn hoa Lạc Long Quân và Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.

Bên cạnh đó, 27 điểm bắn tầm thấp được phân bổ đều ở các khu vực đông dân cư, bảo đảm mọi người dân đều có cơ hội thưởng thức màn trình diễn pháo hoa trong không khí đầm ấm và hân hoan.

Tại các trận địa chính, đội ngũ kỹ thuật và lực lượng chức năng đã tiến hành lắp ráp và kiểm tra hệ thống pháo hoa từ nhiều ngày trước. Đến sáng nay, mọi công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn tất. Từng dàn pháo được đặt trong các ống phóng kiên cố, đấu nối vào hệ thống điều khiển trung tâm, bảo đảm an toàn tuyệt đối trước khi khai hỏa. Đại diện Ban Chỉ huy quân sự các quận cho biết, toàn bộ pháo hoa sử dụng trong dịp này đều được nhập khẩu từ các đơn vị uy tín, đảm bảo chất lượng và tính thẩm mỹ cao.

Để bảo đảm an ninh, lực lượng công an, quân đội và dân phòng đã được huy động tại các khu vực tổ chức bắn pháo hoa. Công tác phân luồng giao thông, kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy và bảo đảm trật tự an toàn xã hội cũng được triển khai chặt chẽ. Tại các điểm bắn pháo hoa lớn như Hồ Hoàn Kiếm và Sân vận động Mỹ Đình, hàng rào an ninh đã được dựng lên từ sớm để bảo đảm không xảy ra tình trạng chen lấn, mất an toàn cho người dân.

Theo kế hoạch, màn bắn pháo hoa sẽ bắt đầu từ 00h00 ngày 29/1 (mùng 1 Tết) và kéo dài trong vòng 15 phút. Những màn pháo hoa rực rỡ với đủ sắc màu sẽ vẽ nên bầu trời đêm Hà Nội, tạo không khí hân hoan chào đón Năm mới. Đặc biệt, các trận địa tầm cao tại trung tâm thành phố hứa hẹn thu hút hàng chục nghìn người dân và du khách, trở thành điểm nhấn trong chuỗi hoạt động văn hóa, giải trí dịp Tết Nguyên đán.

Không chỉ mang ý nghĩa giải trí, hoạt động bắn pháo hoa trong đêm Giao thừa còn thể hiện nét đẹp truyền thống của người Việt, khơi dậy tinh thần đoàn kết, niềm tự hào dân tộc và hy vọng vào một năm mới tốt đẹp. Trong không gian lung linh sắc màu pháo hoa, người dân Hà Nội sẽ cùng nhau cầu chúc cho một năm mới bình an, thịnh vượng và thành công.

Trước thềm Năm mới, các cơ quan chức năng cũng kêu gọi người dân tuân thủ quy định khi tham gia các sự kiện đón Giao thừa, giữ gìn vệ sinh môi trường và thực hiện nếp sống văn minh nơi công cộng. Đối với những người không thể trực tiếp đến các điểm bắn pháo hoa, một số trận địa lớn dự kiến sẽ được truyền hình trực tiếp để phục vụ khán giả cả nước.