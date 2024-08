Cách vượt qua trở ngại trong 20 năm sự nghiệp của Hồ Ngọc Hà: ‘Buông bỏ chứ không buông xuôi’

SVVN - Kỷ niệm 20 năm ca hát, Hồ Ngọc Hà sẽ ‘bùng nổ’ với một loạt hoạt động hoành tráng. Nữ ca sĩ còn xác lập kỷ lục với thương hiệu 'Love song'.

Hồ Ngọc Hà vừa có buổi gặp gỡ người hâm mộ và trình diễn âm nhạc mang tên Gathering night. Trong khoảng 2 tiếng đồng hồ diễn ra sự kiện, nữ ca sĩ chỉ hát 5 tiết mục gồm: Chơi vơi, Cô đơn trên sofa, liên khúc Ta chẳng còn ai (với Giang Hồng Ngọc, Gigi Hương Giang), liên khúc Trống vắng, ‘mashup’ What is love – My baby.

Xen kẽ giữa các màn trình diễn, Hồ Ngọc Hà chia sẻ những kỷ niệm về Love songs love Vietnam ở Đà Nẵng, hồi tháng Sáu năm ngoái. Bên cạnh đó, cô cũng tâm sự xoay quanh công việc, cuộc sống suốt 20 năm ca hát.

Hồ Ngọc Hà cho biết, kể từ lúc đi hát đến nay, cô luôn làm mọi việc bằng trái tim, bằng sự đam mê chứ không phải để chứng tỏ hay chứng minh bất kỳ điều gì. Với cột mốc 20 năm ca hát cũng vậy, nữ ca sĩ không định làm concert vì cho rằng điều đó không cần thiết. Tuy nhiên, cuối cùng cô đã phải ‘chiều lòng’ người quản lý luôn đầy ắp ý tưởng và một loạt hoạt động sẽ được khởi động, thực hiện từ nay đến cuối năm 2024.

Khi được hỏi làm cách nào để một ‘nữ hoàng giải trí’ như Hồ Ngọc Hà vượt qua nhiều trở ngại trong suốt 20 năm sự nghiệp thì cô đã chia sẻ chân thành rằng: “Hà chưa bao giờ cô đơn vì xung quanh luôn có những người hiểu và yêu thương mình. Hà chỉ buông bỏ chứ không bao giờ buông xuôi những việc mà mình làm. Hà cho phép mình nghe những điều cần nghe và từ chối nghe những điều mình không cần thiết phải đối mặt”.

Một số nghệ sĩ cũng chia sẻ tình cảm của mình với Hồ Ngọc Hà như NSƯT Thành Lộc, Phương Uyên, Bảo Anh, Huỳnh Lập. Trong đó, NSƯT Thành Lộc khẳng định, Hồ Ngọc Hà khó tính, sâu sắc và là người anh rất yêu quý.

Còn Phương Uyên mừng vì thấy ‘con nuôi’ đã có một bước tiến dài sau 20 năm bước chân vào ca hát. Phương Uyên cũng cho biết, cô và ‘nữ hoàng giải trí’ từng có khoảng thời gian giận nhau, nhưng nay mọi thứ đã được cho qua hết và cô luôn ủng hộ Hà trong mọi hoạt động.

Bên cạnh đó, nhà sản xuất - đạo diễn Trần Thành Trung cũng lần lượt công bố các hoạt động của chuỗi sự kiện Hồ Ngọc Hà 20 năm từ nay đến cuối năm 2024 sẽ gồm có: Gathering night, đêm nhạc Love songs tại phòng trà ở các tỉnh, thành, E.P và music video, phim tư liệu về Hồ Ngọc Hà, Hành trình 20+, triển lãm thực tế ảo và cuối cùng là music fesitival hoành tráng.

Trong đó, gây tò mò nhất là phim tư liệu, với những hé lộ ban đầu rằng sẽ có nhiều chia sẻ thẳng thắn của Hồ Ngọc Hà về các sự kiện đã xảy ra trong cuộc đời cô. Ngoài ra, music festival vào cuối năm nay để khép lại chuỗi hoạt động mừng 20 năm ca hát của Hồ Ngọc Hà sẽ là một sự kiện hoành tráng, đỉnh cao với rất nhiều xu hướng hot nhất, hấp dẫn nhất.

Đặc biệt, cả ê kíp đã dành một bất ngờ lớn cho Hồ Ngọc Hà, khi cô được công bố xác lập kỷ lục bởi Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam - Tổ chức Kỷ lục Việt Nam - Vietkings. Hồ Ngọc Hà và ê kíp nhận kỷ lục “Thương hiệu âm nhạc nghệ sĩ sở hữu số lượng sản phẩm đa thể loại nhiều nhất Việt Nam” dành cho Love songs.

Từ 2009 đến nay, chương trình này đã sở hữu 11 liveshow và private show, 4 album, 1 phim tư liệu, 3 DVD liveshow, 10 studio session. Đây được xem là một thành tích ấn tượng đối với một thương hiệu âm nhạc của nghệ sĩ.

Ngoài ra, Hồ Ngọc Hà còn khiến các fan bất ngờ khi ‘nhá hàng’ một đoạn ca khúc mới tinh với dòng nhạc sôi động, thời thượng. Cô cùng vũ đoàn Hoàng Thông khiến cả khán phòng phải nhún nhảy theo với vũ đạo cực kỳ quyến rũ.