Cận cảnh cây cầu 'hoa giấy' tại Hưng Yên thu hút giới trẻ Hà Nội tới check in

Lê Vượng
SVO - Những ngày tháng Ba, khu vực cầu Thủy Tiên (huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên) bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý của đông đảo giới trẻ. Sự giao hòa giữa đường nét kiến trúc công trình và giàn hoa giấy đang độ bung nở rực rỡ đã tạo nên hiệu ứng thị giác ấn tượng như một "thác hoa" đổ bóng xuống mặt nước. Dù cách trung tâm Hà Nội hơn 10 km, sức hút từ cảnh sắc nơi đây vẫn khiến nhiều bạn trẻ Thủ đô không quản ngại đường xa, lặn lội tìm đến tận nơi để săn cho mình những khung hình nghệ thuật.

Khoảng cách từ trung tâm Hà Nội đến cầu Thủy Tiên chỉ hơn 10 km, đường đi rộng rãi và thuận tiện. Lợi thế về vị trí địa lý giúp nơi đây trở thành điểm đến lý tưởng, thu hút đông đảo các bạn trẻ Thủ đô không quản ngại đường xa sang tham quan, chụp ảnh và tận hưởng không gian trong lành dịp cuối tuần.
Điểm nhấn lớn nhất của công trình là thiết kế kiến trúc độc đáo với khoảng trống phân tách giữa hai nhánh cầu. Từ trên cao nhìn xuống, những chùm hoa giấy mọc ken đặc, vươn dài và rủ bóng xuống tận gầm cầu tạo cảm giác như một "thác hoa" đầy ấn tượng. Vào những buổi chiều tà, mặt nước bên dưới lấp lánh ánh nắng vàng càng làm tôn lên vẻ rực rỡ của thảm hoa đỏ rực.
Không chỉ có cảnh sắc thiên nhiên, kiến trúc của cầu Thủy Tiên cũng là một chất liệu sáng tạo tuyệt vời. Những nhịp cầu uốn lượn, đan xen và nối tiếp nhau tạo ra chiều sâu không gian. Đặc điểm này giúp các nhiếp ảnh gia và các bạn trẻ dễ dàng khai thác được nhiều góc máy lạ mắt, tận dụng các mảng khối và đường dẫn thị giác để tạo ra những khung hình độc đáo.
Bên cạnh khu vực vòm cầu chính, cảnh quan xung quanh công trình cũng được đầu tư chăm chút với nhiều mảng xanh, bãi cỏ rộng và đường dạo bộ ven hồ. Các bạn trẻ có thể dễ dàng tìm thấy nhiều góc check-in mang phong cách nhẹ nhàng, gần gũi với thiên nhiên xung quanh khuôn viên này.
Tuy nhiên, do cầu Thủy Tiên vẫn là tuyến giao thông nội khu có nhiều phương tiện qua lại, du khách tuyệt đối không đứng, ngồi trên lòng đường hoặc trèo lên lan can để chụp ảnh nhằm bảo đảm an toàn cho bản thân và người tham gia giao thông.
Sự kết hợp hài hòa giữa công trình nhân tạo và mảng xanh thiên nhiên đã biến cầu Thủy Tiên thành một tọa độ nhiếp ảnh thu hút nhiều bạn trẻ.

Ảnh: Lê Vượng - Mỹ Thực

