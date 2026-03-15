Sinh viên Thủ đô nô nức đi bầu cử từ sáng sớm: Tự hào cầm lá phiếu trọn niềm tin

SVO - Sáng 15/3, hòa chung không khí rộn ràng của Ngày hội non sông trên cả nước, hàng ngàn cử tri là sinh viên các trường đại học tại Thủ đô Hà Nội đã nô nức có mặt tại các khu vực bỏ phiếu. Trách nhiệm, niềm tự hào và sự kỳ vọng là những cảm xúc hiện hữu rõ nét trên gương mặt của những người trẻ lần đầu tiên được thực hiện quyền công dân.

Tại Khu vực bỏ phiếu số 19 (phường Bạch Mai) đặt tại Đại học Kinh tế Quốc dân, Lễ khai mạc đã diễn ra trang trọng với nghi thức chào cờ thiêng liêng. Phát biểu khai mạc tại điểm bầu cử, PGS.TS Bùi Huy Nhượng - Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân, Tổ trưởng Tổ bầu cử số 19 nhấn mạnh: "Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Chúng tôi kêu gọi toàn thể cử tri phát huy đầy đủ quyền và nghĩa vụ công dân, sáng suốt lựa chọn ra những đại biểu có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Nhân dân".

﻿ Dưới sự chứng kiến của đại diện cử tri và đông đảo sinh viên, quy trình kiểm tra hòm phiếu chính, hòm phiếu phụ được thực hiện công khai, minh bạch. Ngay sau đó, hòm phiếu được niêm phong theo đúng quy định.

﻿ ﻿ ﻿ Không khí tại điểm bầu cử nóng lên từng phút. Đông đảo sinh viên đã xếp hàng từ sớm để làm thủ tục nhận thẻ cử tri và phiếu bầu. Những lá phiếu đầu tiên của tuổi trẻ NEU đã chính thức được bỏ vào hòm phiếu, mang theo niềm tin và trách nhiệm với đất nước. Hoàn thành bỏ phiếu, bạn Lương Thị Anh Thư (sinh năm 2005) chia sẻ: "Đây là lần đầu tiên em được tự tay cầm lá phiếu thực hiện quyền công dân ngay tại chính ngôi trường mình đang theo học. Cảm giác vô cùng thiêng liêng và tự hào".

Bạn Hoàng Nhật Quang - Bí thư Chi đoàn Công nghệ Tài chính 65A, NEU (đứng giữa) bày tỏ: "Được cùng các bạn sinh viên hòa mình vào Ngày hội non sông mang lại cho mình cảm giác vô cùng tự hào và phấn chấn. Đặc biệt, nhờ khâu chuẩn bị chu đáo cùng sự hướng dẫn tận tình từ Tổ bầu cử, quy trình làm thủ tục và bỏ phiếu của chúng mình diễn ra rất nhanh gọn, thuận lợi".

﻿ Tại Trường Đại học Hà Nội, đông đảo sinh viên đã nô nức có mặt từ sáng sớm. Điểm bầu cử được trang hoàng rực rỡ không chỉ là nơi bỏ phiếu mà còn trở thành góc "check-in" rộn ràng của thầy và trò trong sự kiện trọng đại của đất nước.

Ngay sau khi hoàn thành bỏ phiếu bầu cử, nhiều bạn trẻ đã nhanh chóng cập nhật khoảnh khắc tự hào này qua ứng dụng Locket, lan tỏa năng lượng tích cực, rủ nhau đi bầu cử trên mạng xã hội.

Cầm trên tay tấm thẻ cử tri đã đóng dấu "Đã bỏ phiếu", bạn Đặng Xuân Anh (21 tuổi, sinh viên khoa Quản trị Du lịch và Lữ hành, HANU) bày tỏ: "Sáng Chủ nhật hôm nay thực sự vô cùng ý nghĩa. Bầu không khí đông vui, náo nhiệt tại tổ bầu cử khiến em rất háo hức. Ban đầu mình có chút lúng túng vì có nhiều thông tin, nhưng nhờ các cô chú trong tổ bầu cử hỗ trợ nhiệt tình, mình đã hoàn thành tốt nghĩa vụ của mình. Là một sinh viên, mình kỳ vọng các đại biểu trúng cử trong nhiệm kỳ mới sẽ quan tâm, thúc đẩy nhiều chính sách thiết thực hơn nữa cho giáo dục, cho giới trẻ và sự phát triển chung của đất nước. Mong rằng Việt Nam sẽ có những bước chuyển mình mạnh mẽ trong giai đoạn tới."

﻿﻿ Điểm bỏ phiếu tại khu vực Ký túc xá Học viện Báo chí và Tuyên truyền sáng nay ghi nhận một bầu không khí rộn ràng nhưng không kém phần trang nghiêm. Ngay từ đầu giờ sáng, đông đảo cử tri, từ các bạn sinh viên nội trú đến những bậc cao niên, đã nô nức có mặt để làm thủ tục. Mọi khâu tổ chức đều được thực hiện bài bản, chuyên nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân. Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã đến điểm bầu cử gặp gỡ, thăm hỏi các cử tri.

Có mặt tại điểm bầu cử từ 6 giờ sáng trong sắc áo xanh thanh niên, bạn Nông Trung Kiên (sinh viên năm nhất, Học viện Báo chí và Tuyên truyền) chia sẻ: "Là một đoàn viên, mình cảm thấy rất vinh dự khi khoác lên mình màu áo này trong ngày trọng đại của đất nước. Lần đầu tiên cầm lá phiếu trên tay, mình không khỏi bồi hồi và náo nức vì mọi thứ đều mới mẻ. Việc tổ chức bầu cử ngay tại ký túc xá thực sự rất tiện lợi cho sinh viên xa nhà như mình. Khi thực hiện quyền công dân, mình nhận ra mỗi lá phiếu đều mang sức nặng trách nhiệm. Mình cảm thấy bản thân đang góp một phần nhỏ bé vào tương lai phát triển của Tổ quốc".

Ngày hội non sông không chỉ là dịp để mỗi người dân thực hiện quyền làm chủ, mà còn là minh chứng rõ nét cho sự trưởng thành, ý thức chính trị sâu sắc của thế hệ trẻ. Những lá phiếu từ tay các bạn sinh viên Thủ đô ngày 15/3 hôm nay không chỉ là trách nhiệm, mà còn chuyên chở biết bao khát vọng, niềm tin về một Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc và không ngừng vươn xa trong kỷ nguyên mới.

Ảnh: Lê Vượng - Trâm Anh - Trung Sơn - Quế Linh