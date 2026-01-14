Cẩn thận với chiêu trò lừa đảo qua điện thoại: 'Bạn có nghe thấy tôi không?'

SVO - 'Bạn có nghe thấy tôi không?', 'Có phải bạn không?', 'Bạn có ở đó không?'. Nếu bạn được hỏi những câu hỏi như vậy trong một cuộc trò chuyện bình thường, điều lịch sự là hãy cho người kia biết rằng, bạn nghe rõ họ. Nhưng nếu bạn được hỏi điều này ngay từ đầu cuộc gọi từ một số điện thoại lạ, bạn nên cảnh giác.

Đó là bởi vì những câu hỏi này là dấu hiệu của một trò lừa đảo đang phát triển nhanh chóng, theo một cảnh báo mới từ Better Business Bureau (BBB), một tổ chức phi lợi nhuận theo dõi các quảng cáo xấu và khiếu nại của khách hàng ở Bắc Mỹ.

Kể từ giữa tháng 3/2024, số lượng người báo cáo về việc lo ngại về trò lừa đảo này đã tăng lên, bà Melanie McGovern - Giám đốc Quan hệ công chúng và Truyền thông xã hội của BBB cho biết.

Đây là cách thức hoạt động của trò lừa đảo. Một người lạ sẽ bắt đầu cuộc gọi bằng câu hỏi: Bạn có nghe thấy tôi không? để bạn trả lời Có. Họ có thể giữ bạn trên đường dây bằng cách giả vờ là quan chức Chính phủ hoặc đại diện ngân hàng, nhưng thường thì họ sẽ cúp máy ngay sau khi bạn xác nhận rằng, bạn đang nghe. Đó là vì mục tiêu của họ là khiến bạn nói “Có” để họ biết có người ở đầu dây bên kia. Và bây giờ họ biết rằng, bạn có thể trả lời trong tương lai, kẻ lừa đảo có thể tiếp tục liên lạc với bạn và sau đó, cố gắng “gài bẫy” bạn khi bạn không tập trung vào những gì họ đang nói, bà McGovern chia sẻ thêm.

Kelly Richmond Pope - Kế toán pháp chứng, giảng viên ĐH DePaul và tác giả cuốn sách Fool Me Once: Scams, Stories, and Secrets From the Trillion-Dollar Fraud Industry cho biết, một câu hỏi ngẫu nhiên như Bạn có nghe thấy tôi không? nên là dấu hiệu cảnh báo đầu tiên cho thấy cuộc gọi không mong muốn này có thể là một trò lừa đảo: "Một cuộc trò chuyện với một số điện thoại lạ bắt đầu bằng Bạn có nghe thấy tôi không? rất đáng ngờ, vì nó nằm ngoài chu kỳ hội thoại thông thường”.

Nhưng trước khi bạn hoảng sợ, bạn nên lưu ý rằng BBB cho biết, chưa có báo cáo nào về thiệt hại về tiền bạc sau những cuộc gọi Bạn có nghe thấy tôi không? này.

Tổ chức phi lợi nhuận này gợi ý rằng, trong trường hợp xấu nhất, những kẻ lừa đảo có thể sử dụng bản ghi âm giọng nói Có của bạn để cho phép tính phí trên điện thoại của bạn. Điều này được gọi là lừa đảo “nhồi nhét” phí dịch vụ, trong đó kẻ xấu “nhồi nhét” các khoản phí dịch vụ trái phép vào hóa đơn của bạn, sau khi chúng có được thông tin của bạn.

“Bạn không bao giờ biết giọng nói của mình khi nói Có có thể bị sử dụng như thế nào, bị cắt ghép vào bất kỳ cuộc gọi nào với ngân hàng hoặc công ty thẻ tín dụng để mở hạn mức tín dụng", theo Pope.

Nhưng Amy Nofziger - Giám đốc hỗ trợ nạn nhân của Mạng lưới Giám sát Gian lận AARP cho biết, câu hỏi Bạn có nghe thấy tôi không? tự nó không phải là lý do để hoảng sợ quá mức. Bà nhấn mạnh rằng, không có bằng chứng nào từ cơ sở dữ liệu của AARP cho thấy câu trả lời cho câu hỏi đó có liên quan đến việc nhồi nhét thông tin hoặc gian lận tiền bạc.

Thay vào đó, bà Nofziger cho biết, người tiêu dùng nên lo ngại hơn về các vụ lừa đảo mạo danh hoặc lừa đảo thẻ quà tặng, những vụ việc thực sự gây ra thiệt hại lớn về tiền bạc và tổn thương tinh thần cho nạn nhân. Vì vậy, nếu người gọi cứ tiếp tục nói chuyện với bạn sau câu hỏi Bạn có nghe thấy tôi không? thì đó là điều đáng lo ngại: “Họ có hỏi bạn thông tin cá nhân không? Họ có hỏi bạn về thẻ ATM tiền điện tử không? Họ có hỏi về thẻ quà tặng trả trước không? Nếu vậy thì đó chắc chắn 100% là một vụ lừa đảo”.

Đây là những việc cần làm khi bạn nhận được cuộc gọi Bạn có nghe thấy tôi không? từ một số điện thoại lạ.

Việc lo lắng liệu quyền riêng tư và thông tin cá nhân của bạn có bị xâm phạm hay không có thể gây căng thẳng. Nhưng có những bước bạn có thể thực hiện để yên tâm hơn:

Giữ bình tĩnh và hỏi ngược lại: Tại sao bạn lại hỏi vậy?

“Tôi đã thấy nhiều người hoảng loạn vì họ đã trả lời Có, khi ai đó hỏi: Bạn có nghe thấy tôi không? Và chúng tôi phải trấn an họ”, Nofziger nói về những người liên hệ với Mạng lưới Giám sát Gian lận.

Những kẻ lừa đảo sẽ thắng khi chúng khiến bạn hoảng sợ và lo lắng, bởi vì đó là lúc bạn ngừng lắng nghe lý trí: “Chúng tôi không muốn mọi người hành động trong trạng thái sợ hãi. Chúng tôi muốn mọi người hành động trong trạng thái chủ động”.

Vì vậy, nếu một cuộc gọi điện thoại ngẫu nhiên khiến bạn lo lắng, hãy hít thở sâu trước khi tự động cung cấp cho người lạ những gì họ muốn biết. Thay vì trả lời Có khi người lạ hỏi bạn có nghe thấy họ không, hãy hỏi ngược lại họ và nói: Tại sao bạn lại hỏi vậy?, Nofziger gợi ý. Bằng cách đó, “bạn sẽ lấy lại quyền kiểm soát điện thoại và thiết bị của mình”.

Hãy cảnh giác ngay cả khi họ nói rằng, họ biết bạn

Nếu người gọi nói tên bạn, bạn không nên mất cảnh giác. Rất nhiều thông tin có thể được thu thập từ hồ sơ công khai và mạng xã hội. Những kẻ lừa đảo sẽ muốn tạo dựng sự quen biết với bạn để bạn cung cấp nhiều thông tin hơn bình thường.

Đừng đáp lại

Một cách để ngăn bản thân nói nhiều hơn mức cần thiết là chỉ cần để cuộc gọi từ số lạ chuyển đến hộp thư thoại. Bằng cách đó, bạn có thêm thời gian để đánh giá xem đó có phải là cuộc gọi hợp pháp hay không.

McGovern cho biết, không khuyến khích bạn cố gắng nói chuyện với người mà bạn nghi ngờ là kẻ lừa đảo. Nếu bạn làm vậy, họ sẽ tiếp tục gọi cho bạn, vì họ biết bạn là số điện thoại thật. Nếu đó là một cuộc gọi quan trọng, họ sẽ để lại lời nhắn cho bạn.

Hãy kiểm tra kỹ lưỡng các tài khoản của bạn. Nếu bạn lo lắng về khả năng gian lận, hãy xem xét kỹ các hóa đơn và sao kê thẻ tín dụng để kiểm tra các khoản phí trái phép. Nếu gian lận xảy ra, bạn có thể nộp đơn khiếu nại.

Bạn cũng có thể chủ động. Nếu bạn lo ngại rằng, thông tin của mình đã bị lộ, hãy liên hệ với ngân hàng và công ty thẻ tín dụng của mình để thông báo: “Tôi rất lo lắng về điều này. Tôi có thể làm gì để giảm thiểu rủi ro trong tương lai?”.