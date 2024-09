'Chàng thơ' Hoàng Dũng tiếp tục duyên nợ với show 'Anh trai say hi' theo cách không ai ngờ

SVVN - Những tưởng duyên nợ giữa Hoàng Dũng và show 'Anh trai say hi' đã khép lại thì mới đây, hai bên lại chuẩn bị có một màn đụng độ đầy thú vị.

Tuy không phải là thí sinh trong cuộc thi Anh trai say hi, Hoàng Dũng vẫn được nhắc tên từ một hiểu lầm. Đó là trong tập 8, đội của Anh Tú “Voi Bản Đôn” đã đứng chót bảng khi biểu diễn ca khúc Người tình của nắng, và Anh Tú giải thích, vì Hoàng Dũng yêu cầu phải giữ 60% bản gốc nên tiết mục bị giảm độ hấp dẫn.

Sau đó, phía Hoàng Dũng thanh minh rằng, anh đồng ý để đội dự thi chỉnh sửa ca khúc theo cá tính của nhóm, miễn sao giữ nguyên thông điệp chính của bài Người tình của nắng. Nam ca sĩ chỉ góp ý sửa lời một câu cuối cùng trong điệp khúc mà thôi. Sau đó, hai bên không đề cập gì đến hiểu lầm này nữa nên mọi chuyện khép lại.

Nhưng mới đây, khán giả bất ngờ khi phát hiện Hoàng Dũng và Anh trai say hi vẫn chưa hết duyên nợ. Chuyện là, vào ngày 19/10 sắp tới, Anh trai say hi sẽ tổ chức đêm concert thứ hai quy tụ các anh trai đã tham gia chương trình. Cũng trong hôm đó, đêm nhạc của Anh trai vượt ngàn chông gai cũng diễn ra. Và khán giả yêu nhạc càng thêm bùng nổ với lễ hội âm nhạc Hội - Thuần - Hội 2024, có Hoàng Dũng tham dự.

Vậy là vô tình trùng hợp, Hoàng Dũng và Anh trai say hi đều có lịch diễn trong cùng một ngày nhưng hai chương trình mang phong cách khác biệt. Nếu như concert Anh trai say hi sẽ cực kỳ sôi động với những ca khúc đã lên sóng trong chương trình thì Hội - Thuần - Hội 2024 lại là sân chơi ủng hộ các tác phẩm tự sáng tác, ủng hộ các tài năng trẻ. Ngoài Hoàng Dũng, đại nhạc hội còn có thêm Suboi, Chillies, Táo, Kiên, Tùng, Trang, Huỳnh Tú biểu diễn.

Điểm đặc sắc nhất là đêm nhạc được kết hợp với với các yếu tố truyền thống dân tộc đặc trưng, đưa các hình ảnh và trò chơi dân gian vào sự kiện. Logo chương trình lấy cảm hứng từ hình ảnh mắt lân - biểu tượng phổ biến trong các dịp lễ hội truyền thống như Tết Trung Thu hay Tết Nguyên đán. Tiếng trống khai hội là lời mời gọi tất cả mọi người đến dự hội. Chiếu cói truyền thống được tái hiện để biểu trưng cho sự kết nối cộng đồng, nơi những người trẻ ban đầu xa lạ sau khi dự hội và làm quen đã nhanh chóng trở nên thân thuộc.