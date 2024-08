Chàng trai Bến Tre năng nổ hoạt động Đoàn là tân sinh viên Trường Đại học Kinh tế TP.HCM

SVVN - Với nhiều thành tích học tập và hoạt động nổi bật, Huỳnh Văn Sỹ (sinh năm 2006) từng vinh dự đạt các danh hiệu “Thiếu nhi Đồng Khởi mới” tỉnh Bến Tre, danh hiệu “Học sinh 3 tốt” cấp tỉnh. Hiện tại, chàng trai 2K6 đã chuẩn bị sẵn sàng cho hành trình mới của mình khi trở thành tân sinh viên Trường Đại học Kinh tế TP.HCM, đồng thời đặt ra mục tiêu cao hơn cho bản thân cả trong học tập và các phong trào, hoạt động Đoàn - Hội.

Ở trường THPT Nguyễn Đình Chiểu (Bến Tre), Sỹ được biết đến là một cậu bạn năng nổ trong các phong trào, hoạt động Đoàn. Nhằm phát triển kỹ năng mềm và làm phong phú thêm trải nghiệm sống, Sỹ đã tham gia nhiều chương trình tình nguyện, công tác xã hội và các dự án cộng đồng, đặc biệt là các CLB như: CLB Thiện nguyện của trường, CLB Lý luận trẻ tỉnh Bến Tre, CLB Kỹ năng truyền tin phường Phú Tân,... Với những đóng góp tích cực của mình, năm học vừa qua, Sỹ được tín nhiệm trở thành Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trường - Ủy viên Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trường, Bí thư Chi đoàn 12/7 và là Chủ nhiệm CLB Thiện nguyện.

Sỹ chia sẻ: “Những hoạt động này giúp mình phát triển các kỹ năng mềm quan trọng như giao tiếp, quản lý thời gian và kỹ năng lãnh đạo, đồng thời tạo cho mình cơ hội để thực hành và áp dụng kiến thức được học vào thực tiễn. Từ đó không chỉ làm phong phú thêm hành trang cá nhân mà còn giúp mình có động lực để tiếp tục cống hiến, phát triển và phấn đấu đạt thành tích tốt.”

Dù đam mê và tâm huyết với các hoạt động ngoại khóa nhưng kết quả học tập của cậu bạn cũng “không phải dạng vừa”. Được biết, Sỹ hai năm liền đạt giải Nhì kỳ thi chọn Học sinh giỏi cấp tỉnh môn Giáo dục công dân, đạt giải Nhì cuộc thi Nghiên cứu khoa học kỹ thuật cho học sinh trung học năm 2023-2024 và có 01 bài báo khoa học được đăng tải trên tạp chí Giáo dục và Xã hội. Ngoài ra, chàng trai còn vinh dự đạt danh hiệu “Học sinh 3 tốt” cấp tỉnh năm 2022-2023, danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” tỉnh Bến Tre năm 2024. Đặc biệt, Sỹ từng là một trong 4 gương mặt tiêu biểu đạt danh hiệu “Thiếu nhi Đồng Khởi mới” tỉnh Bến Tre lần thứ I năm 2021 - một danh hiệu cao quý đối với thanh thiếu nhi tỉnh nhà.

Thế nhưng, ít ai biết rằng đằng sau ánh hào quang của những thành tích ấn tượng ấy là cả một câu chuyện về nghị lực vượt khó. Sỹ xuất thân trong một gia đình thuộc diện khó khăn của phường, không may mồ côi cha do tai nạn giao thông khi chàng trai chỉ mới học lớp 6. Vì cuộc sống mưu sinh, mẹ Sỹ phải đi làm ăn xa với những công việc như giúp việc nhà, dọn cỏ, làm thuê cho người khác. Mức lương vỏn vẹn chỉ 4.000.000 đồng của mẹ vừa dành gửi về lo cho mấy bà cháu, vừa trả tiền trọ và ăn uống hằng ngày của mình, vậy mà đôi lúc còn phải chịu cảnh thất nghiệp do không ai thuê nên thu nhập bấp bênh vô cùng.

Bản thân Sỹ và em của mình được ông bà ngoại nuôi dưỡng và chăm sóc. Thế nhưng, ông ngoại Sỹ vừa qua đời cách đây không lâu, bà ngoại tuổi cũng đã ngoài 80, lại mang trong mình nhiều căn bệnh cùng di chứng của COVID-19 nên mọi chi phí sinh hoạt chỉ có thể dựa vào nguồn thu nhập của mẹ. Hoàn cảnh khó khăn là thế nhưng ngặt nỗi gia đình không thuộc diện hộ nghèo nên học phí của hai anh em Sỹ không được miễn giảm theo chính sách. May mắn là mỗi năm, hai anh em đều được thầy cô, nhà trường và các tổ chức xã hội yêu thương tặng cho những suất học bổng và miễn giảm học phí để phần nào yên tâm học tập.

Nam sinh tâm sự: “Tuy nghịch cảnh là thế nhưng mình nhận thức rõ là chỉ có học mới có thể cứu mình khỏi cái nghèo. Mình luôn có niềm tin rằng với ý chí, nghị lực của bản thân cùng sự động viên và giúp đỡ của thầy cô, gia đình và bạn bè, mình nhất định sẽ vượt qua được những tháng ngày thiếu thốn. Những lúc khó khăn nhất, mình luôn tự nhủ rằng mỗi thử thách là một cơ hội để trưởng thành và rèn luyện sự kiên cường. Bằng nỗ lực không ngừng và tinh thần lạc quan, mình đã vượt qua những trở ngại. Mình học được rằng sự bền bỉ và lòng quyết tâm không chỉ giúp mình đứng vững trong sóng gió mà còn mở ra những cánh cửa mới, đem lại sự thành công và trưởng thành cho bản thân.”

Kỳ thi tốt nghiệp vừa qua không chỉ là sự kết thúc của một hành trình, mà còn là khởi đầu của những cơ hội và thử thách mới. Thời gian nghỉ hè này, Sỹ cũng đã chuẩn bị cho mình những hành trang để sẵn sàng và tự tin đối diện với tương lai, mang theo những bài học quý báu và lòng kiên trì đã được tôi luyện trong suốt 12 năm đèn sách.

Sỹ đã lựa chọn theo học tại Trường Đại học Kinh tế TP.HCM, ngành Kinh doanh Nông nghiệp. Nam sinh cho biết: “Ngành Nông nghiệp luôn là lĩnh vực mà mình đam mê sâu sắc bởi nó không chỉ đóng vai trò thiết yếu trong nền kinh tế mà còn là yếu tố cốt lõi trong phát triển bền vững và an ninh lương thực. Mình nhận thấy rằng sự phát triển của nông nghiệp là một phần không thể thiếu trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống. Tuy vậy, mọi người thường có định kiến khi nghe đến “nông nghiệp”, dẫn đến thiếu hụt nhân lực trong ngành. Vậy nên có thể nói đây là sự lựa chọn kết hợp giữa ước mơ cá nhân và nhu cầu của xã hội, hứa hẹn mang lại những cống hiến, giải pháp đổi mới cho quy trình sản xuất, tối ưu hóa chuỗi cung ứng và phát triển các mô hình kinh doanh bền vững.”

Bên cạnh đó, Sỹ dự định sẽ bồi dưỡng thêm các kiến thức chuyên ngành Kinh doanh quốc tế để mở rộng tầm nhìn và nắm bắt thị trường toàn cầu, từ đó tạo điều kiện để chàng trai áp dụng công nghệ mới vào ngành Nông nghiệp, góp phần nâng cao vị thế sản phẩm nông nghiệp Việt Nam trên thị trường quốc tế. Sỹ hiểu rằng để thực hiện được hoài bão của mình thì cần phải xây dựng một nền tảng vững chắc ngay từ những bước đầu. Vì vậy, cậu sẽ không ngừng tìm kiếm cơ hội học hỏi từ các chuyên gia đầu ngành thông qua các chương trình thực tập và công việc để tích lũy kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn.

Về phần công tác Đoàn - Hội và các hoạt động ngoại khóa, Sỹ sẽ tiếp tục tích cực tham gia, đồng thời đặt ra cho mình những mục tiêu cao hơn để phấn đấu và đóng góp cho các phong trào sinh viên. Với kế hoạch cụ thể và ngọn lửa nhiệt huyết thanh niên của mình, Sỹ tin rằng bản thân sẽ có thể đạt được thành công trên con đường đã chọn.

Nhắn gửi đến các bạn trẻ, Sỹ bày tỏ: “Cuộc sống và học tập luôn là một hành trình đầy khó khăn. Nhưng phải luôn nhớ rằng nghịch cảnh chính là cơ hội để chúng ta trưởng thành và khám phá sức mạnh tiềm ẩn bên trong mình. Hãy đối mặt với thử thách bằng sự kiên trì, niềm tin và lòng quyết tâm. Mỗi bước đi, mỗi nỗ lực dù nhỏ bé cũng đều góp phần tạo nên thành công lớn lao. Đừng để khó khăn làm bạn chùn bước, cũng đừng sợ thất bại, vì đó là phần không thể thiếu trong hành trình thành công. Thay vào đó, hãy biến những thứ tưởng chừng như tiêu cực ấy thành động lực để vươn lên, trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Điều quan trọng là được sống với đam mê, không ngừng học hỏi và luôn hướng tới việc tạo ra giá trị không chỉ cho bản thân mà còn cho cộng đồng. Khi ấy, mỗi bước đi của bạn đều có ý nghĩa, mỗi ngày trôi qua đều là một bước tiến tới ước mơ của bạn.”

(Ảnh do nhân vật cung cấp)