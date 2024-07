Chàng trai đến từ TP. Hồ Chí Minh và hành trình tỏa sáng tại đất Bắc

SVVN - Lưu Ngọc Bảo Kha (sinh năm 2005) hiện là sinh viên năm hai ngành Quan hệ Quốc tế tại Học viện Ngoại giao. Vượt qua những khó khăn của một tân sinh viên sống xa nhà, xa gia đình, nam sinh đã đạt được những thành tích nổi bật trong học tập và hoạt động ngoại khóa ngay từ năm nhất đại học.

Cú chuyển mình ngoạn mục của chàng “mọt sách”

Những năm cấp ba, Lưu Kha hầu như không tham gia vào các hoạt động ngoại khóa mà dành phần lớn thời gian của mình cho học tập để chuẩn bị tốt cho kỳ thi Tốt nghiệp THPT. Không phụ sự nỗ lực, cố gắng đó của bản thân, Lưu Kha đã đạt số điểm 28.55 khối A01 và 28.10 khối A0.

Chàng trai tâm sự: “Mình cảm thấy những năm cấp 3 mình đã dành quá nhiều thời gian cho việc học tập, nghiên cứu mà bỏ lơ các hoạt động ngoại khóa. Tất nhiên, mình hiểu được tầm quan trọng của những hoạt động ngoại khóa trong việc phát triển các kỹ năng mềm. Lên đại học thì mình quyết tâm “chơi” nhiều hơn, giao lưu kết bạn nhiều hơn, và Ngoại giao, mình nghĩ là một môi trường phù hợp, đáp ứng những định hướng của bản thân.

Mặc dù là một học sinh chuyên Tự nhiên ở cấp ba, mình luôn ấp ủ niềm yêu thích với lịch sử, với những bộ môn xã hội học. Vậy nên khác với phần lớn các bạn cùng lớp chọn những trường đào tạo về lĩnh vực kinh tế, y học, kỹ thuật thì mình đã chọn Ngoại giao và vượt hơn 1.000 km để đến với ngôi trường mà mình hằng mong ước”.

Hà Nội cũng trở nên thân thương vì mình có bạn bè

Giống như những tân sinh viên xa nhà, khoảng thời gian đầu Lưu Kha cũng phần nào thấy cô đơn, lạc lõng, nhớ gia đình. “Thật ra trước khi ra Hà Nội sinh sống và học tập, mình đã nghe được ở đâu đó những định kiến không tốt về nơi đây, ví dụ như: môi trường ngoài Bắc khó sống, ở ngoài Bắc học tập và làm việc rất áp lực” - Nam sinh cho hay về những lo lắng của bản thân khi đi học xa nhà.

Tuy nhiên, khác xa với những lo lắng đó, Lưu Kha nhanh chóng bắt kịp với nhịp sống thủ đô. Anh chia sẻ chính những con người nơi đây đã khiến bản thân cảm thấy ấm áp hơn: “Mình may mắn vì đã gặp được những người tốt tại một nơi xa lạ, từ bác chủ trọ đến thầy cô và đặc biệt là những người bạn mới. Mọi người đã cho mình những lời khuyên, lắng nghe mình chia sẻ, tâm sự. Riêng với nhóm bạn đại học và các anh chị khóa trên của mình thì bất cứ khi nào trong nhóm có thành viên tham gia cuộc thi thì cả nhóm cũng đều đi ủng hộ nhiệt tình. Nhờ những người bạn, những người anh, chị như vậy mà mình không còn cảm thấy lạc lõng khi chân ướt chân ráo ra Hà Nội”.

“Gần đây tụi mình cũng vừa có chuyến đi du lịch tại Sa Pa đã đánh dấu cột mốc tình bạn Đại học. Mình thực sự hy vọng tình bạn của chúng mình sẽ kéo dài mãi, và chúc các bạn tân sinh viên năm nay cũng sẽ tìm được những người bạn “hợp cạ” như vậy nhé!” - Nam sinh vui vẻ cho biết thêm về tình bạn đáng quý của mình.

Hành trình tỏa sáng

Kết thúc năm nhất tại Học viện Ngoại giao, Lưu Kha đã giữ vững phong độ của những năm cấp ba với số điểm GPA hoàn hảo 4.0/4.0 và trở thành 1 trong 7 sinh viên của Khoa đạt được Học bổng khuyến khích học tập loại Xuất sắc trong Học kỳ I. Không chỉ vậy, Lưu Kha còn đạt được những thành tích ấn tượng trong các hoạt động ngoại khóa.

Ngay từ khi bước vào cánh cổng Đại học, Lưu Kha đã mạnh dạn đăng ký tham gia biểu diễn trong buổi lễ Chào Tân sinh viên của Học viện. Trải nghiệm đầu tiên này tại DAV đã giúp Kha có thêm những người bạn mới, những phút giây tự tin tỏa sáng trên sân khấu lớn và đặc biệt là cột mốc đánh dấu một hành trình rực rỡ phía trước của nam sinh viên.

Nối tiếp thành công ấy, Lưu Kha đã trở thành Top 05 Young Ambassador For A Day - Embassy of Canada to Vietnam (Cuộc thi do Đại sứ quán Canada nhằm kỷ niệm 50 năm mối quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Canada) với sản phẩm dự thi là một dự án truyền thông nhằm nâng cao quyền và vai trò của phụ nữ trong các vị trí lãnh đạo. Không chỉ vậy, Lưu Kha cũng trở thành Gương mặt sinh viên cho chiến dịch Tư vấn tuyển sinh Học viện Ngoại giao, góp phần lan tỏa những thông điệp tích cực, những giá trị cao cả của Học viện và là một hình mẫu sinh viên tiêu biểu để các em học hỏi.

Mới đây, Lưu Kha đã tham gia Cuộc thi tìm kiếm diễn giả sinh viên TEDx AJC 2024 và xuất sắc đạt được vị trí Quán quân. Đây là cuộc thi được tổ chức nhằm tìm ra một diễn giả góp mặt trong sự kiện chính TEDx AJC, đồng thời là sân chơi bổ ích để các bạn sinh viên được bày tỏ quan điểm cá nhân.

Khi được hỏi về dự định tiếp theo của bản thân, nam sinh chia sẻ: “Trước mắt thì mình đang nỗ lực hết sức để chuẩn bị cho bài diễn thuyết tại sân khấu TEDx AJC được hoàn thiện và hoành tráng nhất. Và có lẽ trong năm học tới, mình sẽ tham gia thử sức ở một vài cuộc thi nữa”. Hãy cùng đón chờ và ủng hộ Lưu Ngọc Bảo Kha trong thời gian sắp tới, đặc biệt với sân khấu TEDx AJC (dự kiến diễn ra vào tháng 9/2024).

(Ảnh: NVCC)