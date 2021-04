Chàng trai tự nhận mình 'ngơ' chiến thắng cuộc thi tuần Olympia

Nguyễn Tấn An (Bình Định) tự nhận bản thân hay ở trạng thái "ngơ" khi ở trong cuộc tranh luận và hay độc thoại nội tâm, nhưng trong cuộc đấu trí ở Đường lên đỉnh Olympia, cậu tỏ ra rất sắc sảo.

Cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia Tuần 2 - Tháng 1 - Quý 3 có sự góp mặt của 4 nam sinh: Nguyễn Đức Mạnh ( trường THPT Phan Đình Phùng, Hà Tĩnh), Ngô Đặng Bá Huy ( trường THPT Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu), Vũ Hoàng Linh (THPT Na Rì, Bắc Kạn), Nguyễn Tấn An (trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Bình Định).

Mở màn cuộc thi, Đức Mạnh là người đầu tiên Khởi động. Cậu trải qua 14 câu hỏi và ghi được 80 điểm.

Bá Huy tự giới thiệu rằng cậu là nỗi sợ hãi của trẻ em. Bởi vì Huy niềng răng nên khi cười lên khá đáng sợ. Trẻ em nhìn thấy đều "khóc thét". Huy được 100 điểm Khởi động.

Hoàng Linh tự khoe là "một mình em chấp hết" các bạn nữ về khoản may vá, giặt giũ... Sau phần thi của mình, Hoàng Linh cũng giành được 80 điểm như Đức Mạnh.

Tấn An chia sẻ rằng cậu có thói quen là thường ở trạng thái "ngơ" khi mọi người đang bàn bạc một vấn đề gì đó, hay là trong cuộc tranh luận. Ngoài ra, Tấn An cũng có sở trường là độc thoại nội tâm.

"Em thường độc thoại bất kỳ lúc nào, kể cả khi đang làm việc nhà", Tấn An nói.

Tấn An giành được 90 điểm Khởi động.

Ở phần thi Vượt chướng ngại vật, chương trình yêu cầu thí sinh giải ô chữ gồm 3 chữ cái.

Ngay sau gợi ý đầu tiên, Bá Huy là người bấm chuông xin trả lời. Đáp án Huy đưa ra là "Gạo". Tuy nhiên, đây không phải là đáp án đúng. Hoàng Linh cũng xin trả lời ô chữ từ khóa tuy nhiên không chính xác.

Tấn An là người thứ ba bấm chuông xin trả lời, cậu đưa ra đáp án "Đất". Đây là đáp án chính xác. Nhờ vậy, Tấn An tăng cao số điểm, vươn lên dẫn đầu đoàn leo núi.

Kết thúc phần thi Vượt chướng ngại vật, Đức Mạnh và Hoàng Linh cũng 90 điểm, Bá Huy 110 điểm, Tấn An có 150 điểm.

Tấn An có những lựa chọn sáng suốt giúp cậu giành chiến thắng cuộc thi Olympia tuần này.

Phần thi Tăng tốc, Tấn An tiếp đà thắng lợi tăng điểm số lên 270 điểm. Đứng thứ 2 là Bá Huy với 210 điểm, tiếp theo là Đức Mạnh 190 điểm và Hoàng Linh 130 điểm.

Bước vào phần thi Về đích, Tấn An chọn gói câu hỏi 10-20-10 điểm. Đức Mạnh giành điểm ở câu hỏi đầu tiên của Tấn An. Ở câu hỏi thứ 2, Tấn An chọn Ngôi sao hi vọng nhưng không có đáp án đúng. Ở câu hỏi cuối, Tấn An trả lời chính xác. Cậu về vị trí với 250 điểm.

Bá Huy là người thi Về đích thứ hai, cậu chọn gói 10-20-30 điểm. Huy để mất điểm hai câu hỏi liên tiếp vào tay Đức Mạnh và Tấn An vì không trả lời đúng. Ở câu cuối cùng về lĩnh vực Toán học, Huy và Hoàng Linh (giành quyền trả lời) đều không có đáp án đúng.

Đức Mạnh chọn gói câu hỏi 10-20-30 điểm. Mạnh trả lời đúng ở câu hỏi thứ nhất nhưng thất bại ở câu số 2 và câu số 3 sử dụng Ngôi sao hi vọng. Mạnh về chỗ với 190 điểm.

Hoàng Linh là người thi cuối cùng. Cậu chọn gói câu hỏi 10-20-10. Linh trả lời đúng câu hỏi cuối cùng, về chỗ với 135 điểm.

Như vậy, Nguyễn Tấn An là người giành chiến thắng ở cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia tuần này.