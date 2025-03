Chi Pu đầu tư 'khủng' và tạo ấn tượng mạnh khi biểu diễn loạt 'bản hit' trong sự nghiệp

SVVN - Trên nền bản phối hoàn toàn mới của 9 'bản hit', Chi Pu trình diễn cực kỳ ấn tượng trên sân khấu liên tục biến đổi theo 5 concept, tương ứng với các chặng trên con đường theo đuổi đam mê của cô.

Ready for the action là concept mở màn. Chi Pu trình diễn ca khúc Từ hôm nay và Talk to me với giai điệu sôi nổi tái hiện quyết tâm của Chi Pu khi đặt bước chân đầu tiên trên con đường nghệ thuật. Sự góp mặt của dàn vũ công gần 100 người mang đến nguồn năng lượng lớn và tạo hiệu ứng sân khấu ấn tượng.

Sau đó, sân khấu chuyển sang concept On the runway với hiệu ứng ánh sáng thay đổi, khắc hoạ hình ảnh đường băng dài vô tận trên hành trình theo đuổi đam mê của Chi Pu. Nữ ca sĩ thực hiện vũ đạo đẹp mắt cùng các vũ công, kết hợp bản mashup ba ca khúc Drive slow, Modern Medusa và Sashimi tạo điểm nhấn thú vị.

Concept thứ ba, Be the sparkle lại gây ấn tượng với cây đàn hạc pha lê được đưa lên sân khấu chính cùng Chi Pu. Chi tiết này kết hợp vũ đạo, hiệu ứng sân lấp lánh vẽ lên bức tranh rực rỡ như những phút giây được sống trên sân khấu của Chi Pu. Đặc biệt, cô thể hiện ca khúc Finding you phiên bản tiếng Trung trong concept này. Đây cũng chính là ca khúc khởi động cho màn tiến quân vào thị trường tỷ dân của nữ ca sĩ.

Sau những khoảnh khắc choáng ngợp, người xem được đưa đến những giây phút trầm lắng với concept A melancholic moment of one’s own và ca khúc Anh ơi ở lại. Ánh đèn đơn độc giữa sân khấu kết hợp với tông màu hoàng hôn gợi những tâm sự và suy ngẫm. Tuy nhiên, giữa nốt trầm đầy chiêm nghiệm, màu xanh của hy vọng và khát khao vươn lên vẫn hiện lên nổi bật, báo hiệu cho bước vọt tiếp theo.

Fearless superstar là concept cuối cùng của màn trình diễn với màu đỏ rực rỡ, tràn ngập năng lượng của đóa hồng nở rộ. Giai điệu Đóa hoa hồng vang lên mạnh mẽ, kết hợp cùng biên dựng đội hình lấy cảm hứng từ cuộc diễu hành mang đến thông điệp về tinh thần đối diện thử thách và chinh phục ước mơ.

Một lần nữa, Chi Pu khẳng định bản thân trong vai trò một nghệ sĩ biểu diễn chuyên nghiệp. Xuyên suốt sân khấu 20 phút, cô luôn duy trì năng lượng và sức hút mạnh mẽ. Mọi chi tiết từ hình ảnh, vũ đạo, âm nhạc đều được chuẩn bị công phu, mang đến những khoảnh khắc “đã mắt, đã tai” cho khán giả.

Đây còn là dấu mốc ấn tượng trong sự nghiệp của Chi Pu, cho thấy sự trưởng thành và khát khao hoàn thiện. Hơn cả một sân khấu giải trí thông thường, màn trình diễn còn là sân khấu của ánh sáng, nghệ thuật thị giác và đồng diễn.