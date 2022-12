Chung kết Cuộc thi sáng tạo trẻ 'Giao thông xanh' lần 5

SVVN - Ngày 18/12, Cuộc thi “Giao thông xanh” lần 5, năm 2022 và Cuộc thi “Thiết kế sản phẩm tuyên truyền về An toàn giao thông” lần 2, năm 2022 do Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ (Thành Đoàn TP. HCM) phối hợp cùng Ban An toàn giao thông tổ chức đã diễn ra vòng Chung kết tại trường ĐH Giao thông Vận tải TP. HCM.

Cuộc thi “Giao thông xanh” là cuộc thi sáng tạo với mục tiêu xây dựng các sản phẩm kỹ thuật, ý tưởng, giải pháp, sản phẩm tuyên truyền nhằm giải quyết các vấn đề nóng của TP. HCM trong lĩnh vực giao thông, tiến tới xây dựng TP. HCM trở thành đô thị thông minh. Sau khi triển khai cuộc thi, Ban Tổ chức đã tiếp nhận đăng ký dự thi của 4.969 ý tưởng đăng ký trên Cổng thông tin Ý tưởng sáng tạo trẻ TP. HCM và Trang tin điện tử của Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ. Tại vòng Chung kết, các ý tưởng, giải pháp, mô hình, sản phẩm thuyết trình trước Hội đồng Giám khảo để chọn ra các ý tưởng, giải pháp; mô hình, sản phẩm tiêu biểu nhất để tuyên dương, trao giải cuộc thi. Cuộc thi năm 2022 có 2 phần thi, mỗi phần chia thành 2 bảng: Bảng dành cho học sinh (dưới 18 tuổi) và Bảng đoàn viên, hội viên, thanh niên, sinh viên (từ 18 đến 35 tuổi). Sản phẩm dự thi phần thi “Sản phẩm kỹ thuật” có thể là sản phẩm thật hoặc mô hình thu nhỏ của sản phẩm về cơ khí tự động, điện, điện tử, các phần mềm công nghệ thông tin hoặc phần cứng tích hợp nhằm giải quyết các vấn đề giao thông như tình trạng kẹt xe, điều khiển giao thông, sản phẩm giao thông thông minh. Phần thi “Ý tưởng - giải pháp” là các bài viết mô tả về các ý tưởng, giải pháp, các đề xuất, kiến nghị thực tế gửi đến các cơ quan chuyên môn nhằm đề xuất các ý tưởng, giải pháp giải quyết các vấn đề an toàn giao thông hoặc mô hình đề xuất quy hoạch giao thông trên địa bàn Thành phố hiện nay. Nhóm sinh viên CĐ Lý Tự Trọng làm áo choàng gắn đèn xi nhan tự động, giúp người đi xe đạp không cần vẫy tay xin đường, giảm tai nạn giao thông. Sản phẩm đã giành được giải Nhất với phần thưởng 5 triệu đồng hạng mục sản phẩm ứng dụng. Đối với cuộc thi thiết kế sản phẩm tuyên truyền an toàn giao thông, thí sinh lựa chọn nội dung, vấn đề liên quan đến tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật giao thông, các quy định pháp luật hiện hành liên quan đến an toàn giao thông dưới tất cả hình thức; tuyên truyền về ý thức tự giác chấp hành pháp luật; văn hóa tham gia giao thông; những câu chuyện đẹp về ứng xử, chia sẻ trong quá trình tham gia giao thông; tinh thần tương trợ, giúp đỡ, cứu hộ người bị tai nạn; lời kể của nhân vật trải nghiệm về những câu chuyện giao thông có thật và mang nhiều ý nghĩa nhân văn... Ban Tổ chức đã tiếp nhận đăng ký 72 tác phẩm tham gia dự thi. Thí sinh tham gia dự thi thiết kế tranh cổ động, áp phích, đồ họa thông tin (infographic) tuyên truyền, giáo dục pháp luật giao thông; Thiết kế đoạn phim tuyên truyền, giáo dục pháp luật giao thông; Sáng tác thơ, vè, “rap” tuyên truyền, giáo dục pháp luật giao thông. Hà Chi