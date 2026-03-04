Chuyện chú bảo vệ vẽ tranh tặng Đại học Bách khoa: Là kiến trúc sư nội thất gần 20 năm, vợ là Thạc sĩ khoa học

SVO - Thời gian gần đây, hình ảnh một nhân viên bảo vệ tại tòa nhà B1, Đại học Bách khoa Hà Nội cặm cụi vẽ những bức tranh khổ lớn đã thu hút sự chú ý của đông đảo sinh viên và giảng viên. Nhân vật trong câu chuyện là chú Nguyễn Văn Tâm (sinh năm 1978), người sở hữu tấm bằng Cử nhân nghệ thuật với hơn 20 năm kinh nghiệm thiết kế nội thất trước khi chuyển sang công việc đảm bảo an ninh trường học.

Chú Nguyễn Văn Tâm đến làm bảo vệ tại Đại học Bách Khoa Hà Nội từ tháng 6/2025. Trong dịp Tết vừa qua, chú Tâm đã hoàn thiện bức tranh mang tên "Kiến tạo tương lai số" để trao tặng Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập.

Bức tranh Kiến tạo tương lai số ﻿được chú Nguyễn Văn Tâm dành nhiều đêm vẽ tặng Trường CNTT và Truyền thông (Đại học Bách khoa Hà Nội).

Chia sẻ với phóng viên, chú Tâm kể mình thường tranh thủ những ca trực đêm (từ 18h đến 6h sáng hôm sau) hoặc các ngày nghỉ lễ để vẽ. "Có những đêm tôi thức trắng để hoàn thiện tác phẩm, dồn hết tâm sức vào từng nét cọ vì đã hứa tặng nhà trường thì phải làm cho trọn vẹn. Tôi rất vui khi tác phẩm của mình được lãnh đạo, các thầy cô đón nhận." chú Tâm nói. Tác phẩm không chỉ thể hiện khả năng hội họa mà còn là sự quan sát của chú bảo vệ đối với môi trường học tập mang tính công nghệ tại đây.

Kiến trúc sư hơn 20 năm

Chú Nguyễn Văn Tâm được đào tạo bài bản về mỹ thuật. Chú tốt nghiệp Cử nhân Nghệ thuật, khoa Tạo dáng Công nghiệp tại Viện Đại học Mở Hà Nội (nay là Trường Đại học Mở Hà Nội) vào những năm 2000. Trước đó, chú Tâm cũng theo học vẽ một số thầy tại Trường Đại học Mỹ thuật - Công nghiệp.

Chú Nguyễn Văn Tâm - bảo vệ tại Toà B1 Đại học Bách khoa Hà Nội. (Ảnh: Lê Vượng)

Chia sẻ với phóng viên, chú Tâm cho biết, trước khi làm công việc hiện tại, chú có quá trình công tác dài trong lĩnh vực thiết kế nội thất (từ năm 2004 đến 2022). Chú từng đảm nhận các vị trí quản lý như trưởng nhóm (team leader), trưởng phòng thiết kế và làm việc với nhiều đối tác lớn trong nước cũng như các chủ đầu tư nước ngoài.

Năm 2022, sau một số biến cố trong công việc và cuộc sống, chú quyết định dừng công việc thiết kế để tìm kiếm sự cân bằng mới. Chú cũng từng thử sức trong lĩnh vực bất động sản trước khi chính thức nhận công việc bảo vệ tại Đại học Bách Khoa.

Khoảnh khắc chú bảo vệ vẽ tranh "nổi tiếng" trên mạng xã hội.

Làm nghề nào cũng phải tận tâm

Lý giải về quyết định thay đổi môi trường làm việc có phần khác biệt so với chuyên môn, ông Tâm chia sẻ: "Tôi muốn thay đổi không khí và có cơ hội quan sát cuộc sống thực tế của các bạn sinh viên. Con tôi cũng đang ở độ tuổi đi học, việc làm việc tại đây giúp tôi hiểu hơn về áp lực và môi trường học tập của thế hệ trẻ."

Chuyển sang một lĩnh vực hoàn toàn mới, chú Tâm luôn tâm niệm dù ở cương vị nào cũng phải giữ thái độ làm việc nghiêm túc và sự trân trọng với nghề. Tại vị trí trực sảnh, chú không ngần ngại hỗ trợ sinh viên trong những tình huống nhỏ nhất như quên đồ hay thiếu tiền lẻ gửi xe. Nhắc về gia đình, ánh mắt người bảo vệ ánh lên niềm tự hào khi kể về người vợ là Thạc sĩ đang công tác tại một cơ quan nghiên cứu. Là bạn thanh mai trúc mã, quen biết nhau từ cấp 1 và thân thiết từ những năm cấp 2, vợ chú luôn thấu hiểu và ủng hộ khi chồng quyết định rẽ hướng sang công việc này.

"Gắn bó chưa đầy 9 tháng, nhưng tôi thực sự yêu mến nơi này. Ở đây, mọi người sống với nhau tình cảm, chan hòa như người một nhà," chú Tâm kể.

Chia sẻ về quan điểm sống, chú Tâm đúc kết trong 7 chữ: "Tâm - Trí - Nghĩa - Thật thà - Dũng cảm". Theo chú, dù làm bất cứ ngành nghề nào, từ thiết kế, bất động sản hay bảo vệ, yếu tố "Tâm" và sự trung thực luôn phải đặt lên hàng đầu.

Trong tương lai, chú bảo vệ Nguyễn Văn Tâm cho biết sẽ sắp xếp thời gian để quay lại phát triển mảng tranh hội họa một cách chuyên nghiệp hơn, song song với việc duy trì công việc hiện tại để đảm bảo cuộc sống.