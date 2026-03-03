Nguyễn Văn Thái - Đảng viên trẻ trong nhiều vai trò: Nghiên cứu, giảng dạy và phụng sự cộng đồng

SVO - Nguyễn Văn Thái (sinh năm 2001 tại Hà Nội) trở thành Đảng viên và đảm nhiệm vai trò Bí thư Chi đoàn tại địa phương. Không dừng ở công tác phong trào, anh còn hoàn thành hai bằng cử nhân loại Giỏi, tốt nghiệp thạc sĩ Xã hội học và theo đuổi nghiên cứu, giảng dạy. Hành trình ấy cho thấy một lựa chọn rõ ràng: phát triển đa lĩnh vực nhưng không tách rời trách nhiệm xã hội.

Đảng viên trẻ và tinh thần trách nhiệm

Sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, Nguyễn Văn Thái xác định sớm con đường gắn sự phát triển cá nhân với trách nhiệm xã hội. Anh được kết nạp Đảng năm 23 tuổi, sau quá trình rèn luyện, học tập và tham gia tích cực các hoạt động Đoàn – Hội, nghiên cứu khoa học và chương trình vì cộng đồng.

Nguyễn Văn Thái, đảng viên trẻ ở tuổi 23.

“Tuổi trẻ không chỉ để trải nghiệm mà còn để phụng sự”, Thái chia sẻ về lý do lựa chọn đứng vào hàng ngũ của Đảng khi còn khá trẻ. Với anh, môi trường Đảng giúp rèn luyện kỷ luật, tư duy chính trị và tinh thần trách nhiệm rõ ràng hơn, để mỗi bước phát triển cá nhân đều gắn với giá trị chung.

Trong vai trò Bí thư Chi đoàn, Thái tập trung vào ba định hướng: tổ chức hoạt động phong trào gắn kết thanh niên; hỗ trợ các bạn trẻ định hướng học tập, nghề nghiệp; và tạo môi trường rèn luyện kỹ năng mềm, nâng cao ý thức trách nhiệm xã hội. Anh mong Chi đoàn không chỉ là nơi sinh hoạt định kỳ, mà thực sự trở thành không gian để mỗi đoàn viên tìm thấy động lực phát triển.

Thái trong các công việc Đoàn - Hội

Theo Thái, trách nhiệm lớn nhất của một Đảng viên trẻ hôm nay là giữ vững lý tưởng, không ngừng học tập và làm gương trong hành động. “Đảng viên trẻ cần tiên phong trong đổi mới, chủ động ứng dụng tri thức vào thực tiễn và lan tỏa năng lượng tích cực”, anh nói.

Nền tảng học thuật phía sau phong trào

Không chỉ gắn với công tác Đoàn, Nguyễn Văn Thái còn xây dựng nền tảng học thuật vững chắc. Anh hoàn thành hai chương trình cử nhân Xã hội học và Ngôn ngữ Anh, đều tốt nghiệp loại Giỏi, trước khi tiếp tục và vừa hoàn thành chương trình Thạc sĩ chuyên ngành Xã hội học.

Thạc sĩ Nguyễn Văn Thái trên con đường học tập.

Lý giải về quyết định học song song hai ngành, Thái cho biết anh tin kiến thức đa ngành sẽ giúp có góc nhìn toàn diện hơn. Nếu Xã hội học cung cấp nền tảng phân tích và hiểu sâu về cấu trúc xã hội, thì Ngôn ngữ Anh mở ra cánh cửa tiếp cận nguồn tri thức quốc tế. Việc học thạc sĩ là bước tiếp nối để theo đuổi con đường nghiên cứu chuyên sâu một cách bài bản.

Quãng thời gian học tập cường độ cao, đồng thời tham gia hoạt động xã hội, buộc anh rèn luyện kỹ năng quản lý thời gian và kỷ luật cá nhân. Có những giai đoạn áp lực chồng chất khiến anh mệt mỏi, hoài nghi. “Mỗi lần như vậy, mình lại tự hỏi muốn trở thành người như thế nào, muốn mang lại giá trị gì. Chính mục tiêu dài hạn giúp mình vượt qua”, Thái chia sẻ.

Đối với Thái, học vấn luôn được chú trọng.

Nhà nghiên cứu, người thầy và bản lĩnh thích nghi

Trong vai trò nhà nghiên cứu Xã hội học, Thái quan tâm đến các vấn đề giáo dục, thanh niên và sự chuyển biến giá trị trong xã hội hiện đại. Anh mong các công trình của mình không chỉ dừng ở học thuật mà có thể trở thành tài liệu tham khảo hữu ích cho người học và nhà quản lý.

Một trải nghiệm khảo sát thực địa từng khiến anh thay đổi cách nhìn: “Phía sau mỗi con số thống kê là những câu chuyện đời sống rất thật”. Điều đó khiến anh thận trọng hơn trong phân tích và luôn đặt yếu tố nhân văn lên hàng đầu.

Hoạt động Đoàn giúp Thái có cơ hội giao tiếp nhiều hơn.

Song song với nghiên cứu, Thái mở một lớp học nhỏ bắt đầu từ việc hỗ trợ các em trong gia đình, hàng xóm. Từ một, hai học sinh ban đầu, lớp học dần được nhiều phụ huynh tin tưởng. Với anh, đó không chỉ là nơi truyền đạt kiến thức mà còn là không gian định hướng thái độ học tập và mục tiêu tương lai. Anh mong học sinh có được sự tự tin, tinh thần tự học và ý thức trách nhiệm với bản thân, những giá trị bền vững hơn điểm số.

Bên cạnh đó, Thái còn là một content creator, truyền tải những thông điệp tích cực tới cộng đồng mạng. Để cân bằng nhiều vai trò: nhà nghiên cứu, người thầy, Bí thư Chi đoàn và người sáng tạo nội dung. Anh xây dựng kế hoạch cụ thể, timeline rõ ràng và duy trì kỷ luật cá nhân. Theo anh, phát triển đa lĩnh vực không phải là ôm đồm, mà là mở rộng năng lực trên nền tảng mục tiêu rõ ràng.

Thái trong các hoạt động.

Ở tuổi 25, Nguyễn Văn Thái chọn cách không đóng khung mình trong một vai trò duy nhất. Gửi tới sinh viên đang loay hoay tìm hướng đi, anh nhắn nhủ: “Đừng sợ thử. Tuổi trẻ có quyền sai, nhưng đừng cho phép mình dừng lại quá lâu. Sự tiến bộ bền vững đến từ những nỗ lực đều đặn mỗi ngày”. Với Thái, thay vì phụ thuộc vào hoàn cảnh, điều quan trọng nhất là rèn luyện năng lực và bản lĩnh để tự tin bay lên bằng chính khả năng của bản thân và tiếp tục cống hiến lâu dài cho cộng đồng.

Ảnh: NVCC