Cô gái trẻ giữ nhịp của cả căn phòng là sinh viên tiêu biểu Đại học RMIT Việt Nam năm 2026

SVO - Nguyễn Thúy Anh Thư, một trong những tân cử nhân đạt danh hiệu Sinh viên tiêu biểu của RMIT Việt Nam năm 2026, chưa từng chủ ý bước vào vị trí trung tâm. Cô chọn mở ra những cánh cửa cho người khác, để rồi một ngày nhận ra mình đã trở thành một lãnh đạo âm thầm, nâng đỡ những bước đi chung.

Có những người không lớn tiếng khẳng định sự hiện diện của mình, họ chỉ lặng lẽ bắt tay vào những việc cần làm. Họ đến sớm, ở lại muộn, và đâu đó trên hành trình ấy, không gian chung dần điều chỉnh theo nhịp của họ. Nguyễn Thúy Anh Thư, tân cử nhân ngành Ngôn ngữ, Đại học RMIT Việt Nam, chính là người như vậy. Là Sinh viên tiêu biểu đại diện cho tân khoa Khóa 2026 tại cơ sở Nam Sài Gòn của Khoa Truyền thông và Thiết kế, câu chuyện của cô không đơn thuần là những dòng thành tích mà nằm ở triết lý: thành công chỉ thực sự có ý nghĩa khi trở thành cánh cửa mở ra cơ hội cho người khác.

Nguyễn Thúy Anh Thư, Sinh viên tiêu biểu năm 2026 của Khoa Truyền thông và Thiết kế, cơ sở Nam Sài Gòn, Đại học RMIT Việt Nam (Hình: RMIT)

Bông hoa từ tốn khoe sắc nhưng lưu hương dài lâu

Thư lớn lên trong một gia đình mà từng cơ hội đều được cân nhắc cẩn trọng. Cách ba mẹ thận trọng trước mỗi khả năng đã lưu dấu trong Thư không phải sự dè dặt, mà là một niềm tin vững vàng. Khi mới vào học tại RMIT, cô tự nhận mình là “một đứa em trầm lặng, một bông hoa nở chậm hơn”. Thư từng cảm thấy mình không phải là người sinh ra để làm lãnh đạo.

Rồi cô gái trẻ bắt đầu dịch thuật.

Chọn ngoại ngữ làm chuyên ngành, Thư không chỉ tìm thấy một ngành học mà còn phát hiện ra cách kết nối con người với những cơ hội mà họ có thể sẽ không bao giờ chạm tới. Thông qua chương trình Cử nhân Ngôn ngữ, Thư đã sáng lập Lexisprouts, một nhóm dịch thuật do sinh viên điều hành, dần phát triển lên hơn 30 thành viên và từng hợp tác cùng Nhà xuất bản Trẻ cho ra mắt sáu đầu sách. Thư tuyển chọn và dìu dắt các sinh viên khóa dưới, trực tiếp kiểm soát chất lượng bản dịch, đồng thời điều phối tám nhóm làm việc song song. Thư từng tham gia tất cả các buổi họp nhóm trong cùng một ngày chỉ để chắc rằng không ai cảm thấy bị bỏ quên, bởi cô hiểu rõ cảm giác của một người mới với bao bối rối trong lòng.

Thư cùng Lexisprouts, nhóm dịch thuật sinh viên do cô khởi xướng. (Hình: NVCC)

“Tôi đặt tên cho nhóm là Lexisprouts khi bắt đầu dự án dịch sách đầu tiên. Cái tên kết hợp giữa “lexis” (từ vựng) và “sprouts” (những mầm non) biểu trưng cho những dịch giả trẻ đang từng bước lớn lên theo từng bản dịch”, Thư chia sẻ.

Tiến sĩ Lê Xuân Quỳnh, Chủ nhiệm bộ môn Cử nhân Ngôn ngữ, nhận xét Thư là hiện thân của “tinh thần lãnh đạo xuất sắc, giàu sáng kiến và phụng sự”. Phó giáo sư Catherine Earl, từ ngành Truyền thông chuyên nghiệp, nhớ lại việc từng chứng kiến Thư tuyển chọn và điều phối nhóm hơn mười phiên dịch viên phiên dịch song song cho một hội thảo nghiên cứu về các thành phố thân thiện với người cao tuổi. Thư đã xử lý tình huống phát sinh ngoài kế hoạch với sự điềm tĩnh đáng khen ngợi đến mức đối tác đã công khai gửi lời tri ân đích danh đến cô.

Ngoài cửa lớp

Điều tạo nên sự khác biệt ở Thư không nằm trong những thứ có thể liệt kê, mà từ sợi chỉ xuyên suốt kết nối những gì cô làm – rằng tri thức và kỹ năng chỉ thực sự giá trị khi được trao đi.

Thông qua những dự án dịch thuật chuyên nghiệp với Nhà xuất bản Trẻ, Thư đã biến Lexisprouts thành không gian học tập cho các bạn sinh viên mà cô tuyển chọn và dìu dắt. Những dự án phiên dịch – từ hội thảo nghiên cứu về Các thành phố thông minh thân thiện với người cao tuổi, Ngày hội trải nghiệm RMIT cho đến những sự kiện học thuật của các khoa – trở thành trải nghiệm chung cho các nhóm sinh viên mà cô quy tụ và dẫn dắt. Ngay cả những cơ hội ngoài trường như dự án dịch thuật với Tổng cục Du lịch Hồng Kông, cũng được Thư chia sẻ lại cho những sinh viên đang tìm kiếm điểm khởi đầu.

Thư phiên dịch tại Ngày hội trải nghiệm Đại học RMIT năm 2025. (Hình: NVCC)

Khi ra khỏi khuôn viên trường, niềm tin của Thư vẫn không đổi. Tại Cơ sở bảo trợ xã hội Thảo Đàn, Thư dành ra nhiều tháng liền làm hướng dẫn trong các buổi sinh hoạt cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ phiên dịch song song và công tác tổ chức. Thư làm việc với sự chăm chút không thua kém những gì cô dành ra cho các dự án học thuật trong trường, bởi cô tin rằng ngôn ngữ, nếu được dùng có chủ đích, có thể trở thành cầu nối cho những người thường bị bỏ quên. Và ở mỗi không gian cô đi qua, câu hỏi mà Thư thường tự đặt ra là: “Còn ai khác có thể bước vào không nếu mình giữ cánh cửa này mở lâu thêm chút nữa?”.

Trong dự án Learning Beyond Borders về giao lưu liên văn hóa của ECO Vietnam Group, Thư không chỉ đảm nhận vai trò phiên dịch giữa sinh viên Việt Nam và các bạn đến từ Singapore. Cô để ý đến từng khoảnh khắc ngập ngừng, nhẹ nhàng giúp các bạn tìm lời nói ra và chứng kiến những người vốn kiệm lời dần tự tin lên tiếng. Người phụ trách giám sát nhận xét rằng sự hiện diện của Thư khiến không gian ấy trở nên bớt áp lực.

Chia sẻ về Thư, MC và diễn giả truyền cảm hứng Amy Minh Hạnh Corey, một trong 20 người tiến cử Thư cho giải thưởng Sinh viên tiêu biểu RMIT, đã chia sẻ một cách giản dị: “Cô ấy dẫn dắt bằng ngôn từ của mình, đồng thời chào đón, nêu bật và nâng đỡ lời người khác. Đó là một phẩm chất hiếm có”. Phẩm chất hiếm có đó và có lẽ cũng chính là phẩm chất mà các tân khoa cần ở người sẽ đại diện cho họ: không phải người khoa trương nhất, mà là người lắng nghe trước rồi đảm bảo rằng mọi tiếng nói trong phòng đều được lắng nghe.

Thư và nhóm của cô trình bày sách có tiêu đề “Eyes on Impact” do nhóm dịch tại triển lãm dự án của Khoa Truyền thông và Thiết kế năm 2025. (Hình: NVCC)

Sau những tràng pháo tay

Với Thư, Lễ tốt nghiệp giống như một sự chuyển dịch, mở rộng quy mô tác động cô có thể mang lại ra ngoài đời thực. Hiện tại, Thư đang làm việc cho Better Me English, tham gia vào một dự án huấn luyện tiếng Anh và kỹ năng phỏng vấn cho đội ngũ AIESEC, một tổ chức thanh niên quốc tế phi chính phủ và không vì lợi nhuận. Công việc mang tính thực tiễn và hướng về con người, tập trung vào sự tự tin, chuẩn bị và giúp các bạn trẻ trình bày về năng lực của họ, đều là những điều định hình năng lực lãnh đạo của Thư ở những năm đại học.

Lexisprouts sẽ vẫn tiếp tục hoạt động trong nhóm sinh viên học ngành Ngôn ngữ, nhưng được chuyển giao sang cho các dịch giả trẻ mà Thư đã dìu dắt trong ba năm qua. Cô đã hoàn tất bàn giao trách nhiệm quản lý đội nhóm, đồng thời xây dựng khung chia sẻ kiến thức để sinh viên mới có thể bắt tay vào những dự án dịch thuật thực tế ngay từ học kỳ đầu tiên.

“Tôi không muốn nhóm này đi liền với cái tên của một cá nhân cụ thể nào. Trọng tâm hoạt động của nhóm chưa bao giờ là tôi. Tôi mong những cánh cửa vẫn tiếp tục mở dù tôi đã bước tiếp trên hành trình mới của mình”, Thư nói.

Thành tích nổi bật của Nguyễn Thúy Anh Thư:

Sinh viên tiêu biểu Khóa 2026, Khoa Truyền thông và Thiết kế, cơ sở Nam Sài Gòn

Tốt nghiệp Cử nhân Ngôn ngữ với điểm trung bình 3.6/4.0

Sáng lập và quản lý dự án Lexisprouts

Điều phối viên ngôn ngữ và phiên dịch viên hội thảo nghiên cứu quốc tế Các thành phố thông minh thân thiện với người cao tuổi; Ngày hội trải nghiệm RMIT; sự kiện học thuật của các khoa

Quán quân cuộc thi Openasia x RMIT HRM Pitching

Top 9 chung cuộc cuộc thi Asian Trails x RMIT Eco Tourism Competition

Đội xuất sắc nhất tại Sustainability Impact Challenge

Phiên dịch viên và điều phối hoạt động tại Cơ sở bảo trợ xã hội Thảo Đàn · Thành viên nòng cốt dự án Learning Beyond Borders của ECO Vietnam Group