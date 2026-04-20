Đại học Thủy lợi tuyển 5.750 chỉ tiêu năm 2026, mở thêm 3 ngành mới bắt nhịp xu hướng công nghệ

Mở rộng quy mô, bổ sung ngành học theo xu hướng mới
Năm học 2026 - 2027, Trường Đại học Thủy lợi tuyển sinh tổng cộng 5.750 chỉ tiêu, trong đó 5.000 chỉ tiêu tại trụ sở chính và 750 chỉ tiêu tại Phân hiệu TP.HCM. Nhà trường đào tạo 46 ngành và chương trình, trải rộng từ xây dựng, kỹ thuật, công nghệ đến kinh tế quản lý, nhân văn, pháp luật,…
Đáng chú ý, năm nay trường mở thêm 3 ngành/chương trình đào tạo mới gồm: Công nghệ chăm sóc sắc đẹp, Kinh doanh thương mại và Kỹ thuật xe năng lượng mới thông minh. Đây đều là những lĩnh vực đang có nhu cầu về nhân lực, gắn với xu hướng phát triển công nghệ và dịch vụ hiện đại.
Các ngành có chỉ tiêu tuyển sinh cao nhất là Kỹ thuật xây dựng dân dụng và công nghiệp, Quản lý xây dựng và Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông.
4 phương thức xét tuyển, tạo nhiều cơ hội cho thí sinh
Năm 2026, Trường Đại học Thủy lợi áp dụng 4 phương thức xét tuyển:
- Tuyển thẳng theo quy định
- Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026
- Xét tuyển kết hợp (kết quả học tập THPT và các điều kiện ưu tiên)
- Xét tuyển dựa trên kết quả thi đánh giá tư duy
Theo Tiến sĩ Trần Khắc Thạc, việc duy trì ổn định các phương thức xét tuyển như các năm 2024 - 2025 giúp thí sinh dễ dàng nắm bắt thông tin, từ đó chủ động lựa chọn phương thức phù hợp với năng lực.
Mức điểm trúng tuyển các ngành trong những năm gần đây dao động từ khoảng 18,5 đến 26 điểm (quy đổi tương đương tổ hợp 3 môn), mở ra cơ hội trúng tuyển khá rộng cho thí sinh.
Học ngành khoa học - công nghệ: Cần nền tảng và sự kiên trì
Nhóm ngành khoa học và công nghệ tại Trường Đại học Thủy lợi có tính ứng dụng cao, gắn với các lĩnh vực thiết yếu như công nghệ thông tin, cơ điện tử, tự động hóa, kỹ thuật xây dựng, môi trường…
Theo Tiến sĩ Trần Khắc Thạc, để học các ngành thuộc nhóm ngành này các thí sinh cần chuẩn bị tốt kiến thức về khoa học tự nhiên đặc biệt là Toán, Tiếng Anh. Khi theo học cần củng cố thêm kiếm thức Toán học, Vật lý, đồng thời quyết tâm, kiên trì trong quá trình học tập.
Để nhận được tư vấn trực tiếp, học sinh và phụ huynh có thể tham gia “Ngày hội tuyển sinh khối các ngành khoa học và công nghệ” do Báo Tiền Phong tổ chức, tìm đến gian hàng số 47 - nơi Trường Đại học Thủy lợi trực tiếp tư vấn, giải đáp thông tin tuyển sinh và định hướng ngành học.
Ngày hội tuyển sinh khối các ngành Khoa học và Công nghệ lần thứ 2 do Báo Tiền Phong phối hợp với Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức, với sự đồng hành của Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH).
Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đồng thời chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).
Tại ngày hội, học sinh và phụ huynh sẽ được lắng nghe tư vấn tuyển sinh từ đại diện Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT Hà Nội cùng các chuyên gia đến từ khoảng 30 trường đại học, học viện; đồng thời có cơ hội gặp gỡ các nhân vật truyền cảm hứng và trực tiếp trải nghiệm nhiều hoạt động khoa học - công nghệ hấp dẫn, giúp định hình rõ hơn lựa chọn ngành nghề trong mùa tuyển sinh 2026.
Ban tổ chức tiếp tục tiếp nhận đăng ký tham gia tư vấn từ các trường đại học, học viện. Các đơn vị quan tâm vui lòng liên hệ Mr. Cường (0969023732) để được cung cấp thông tin và hướng dẫn đăng ký.