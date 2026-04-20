Ngày hội tuyển sinh khối các ngành khoa học và công nghệ lần 2 Đại học Thủy lợi tuyển 5.750 chỉ tiêu năm 2026, mở thêm 3 ngành mới bắt nhịp xu hướng công nghệ

SVO - Chia sẻ với Chuyên trang Sinh Viên Việt Nam (Báo Tiền Phong), Tiến sĩ Trần Khắc Thạc cho biết năm 2026, Trường Đại học Thủy lợi tuyển sinh 5.750 chỉ tiêu với 46 ngành và chương trình đào tạo, đồng thời mở thêm 3 ngành mới đón đầu xu hướng thị trường.

Mở rộng quy mô, bổ sung ngành học theo xu hướng mới

Năm học 2026 - 2027, Trường Đại học Thủy lợi tuyển sinh tổng cộng 5.750 chỉ tiêu, trong đó 5.000 chỉ tiêu tại trụ sở chính và 750 chỉ tiêu tại Phân hiệu TP.HCM. Nhà trường đào tạo 46 ngành và chương trình, trải rộng từ xây dựng, kỹ thuật, công nghệ đến kinh tế quản lý, nhân văn, pháp luật,…

Đáng chú ý, năm nay trường mở thêm 3 ngành/chương trình đào tạo mới gồm: Công nghệ chăm sóc sắc đẹp, Kinh doanh thương mại và Kỹ thuật xe năng lượng mới thông minh. Đây đều là những lĩnh vực đang có nhu cầu về nhân lực, gắn với xu hướng phát triển công nghệ và dịch vụ hiện đại.

Các ngành có chỉ tiêu tuyển sinh cao nhất là Kỹ thuật xây dựng dân dụng và công nghiệp, Quản lý xây dựng và Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông.

Tiến sĩ Trần Khắc Thạc, Trưởng Phòng Đào tạo Trường Đại học Thủy lợi.

4 phương thức xét tuyển, tạo nhiều cơ hội cho thí sinh

Năm 2026, Trường Đại học Thủy lợi áp dụng 4 phương thức xét tuyển:

Tuyển thẳng theo quy định

Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Xét tuyển kết hợp (kết quả học tập THPT và các điều kiện ưu tiên)

Xét tuyển dựa trên kết quả thi đánh giá tư duy

Theo Tiến sĩ Trần Khắc Thạc, việc duy trì ổn định các phương thức xét tuyển như các năm 2024 - 2025 giúp thí sinh dễ dàng nắm bắt thông tin, từ đó chủ động lựa chọn phương thức phù hợp với năng lực.

Mức điểm trúng tuyển các ngành trong những năm gần đây dao động từ khoảng 18,5 đến 26 điểm (quy đổi tương đương tổ hợp 3 môn), mở ra cơ hội trúng tuyển khá rộng cho thí sinh.

Giảng viên Trường Đại học Thủy lợi tư vấn, giải đáp thông tin tuyển sinh cho học sinh tại Ngày hội tuyển sinh khối các ngành khoa học và công nghệ năm 2025.

Học ngành khoa học - công nghệ: Cần nền tảng và sự kiên trì

Nhóm ngành khoa học và công nghệ tại Trường Đại học Thủy lợi có tính ứng dụng cao, gắn với các lĩnh vực thiết yếu như công nghệ thông tin, cơ điện tử, tự động hóa, kỹ thuật xây dựng, môi trường…

Theo Tiến sĩ Trần Khắc Thạc, để học các ngành thuộc nhóm ngành này các thí sinh cần chuẩn bị tốt kiến thức về khoa học tự nhiên đặc biệt là Toán, Tiếng Anh. Khi theo học cần củng cố thêm kiếm thức Toán học, Vật lý, đồng thời quyết tâm, kiên trì trong quá trình học tập.

Để nhận được tư vấn trực tiếp, học sinh và phụ huynh có thể tham gia “Ngày hội tuyển sinh khối các ngành khoa học và công nghệ” do Báo Tiền Phong tổ chức, tìm đến gian hàng số 47 - nơi Trường Đại học Thủy lợi trực tiếp tư vấn, giải đáp thông tin tuyển sinh và định hướng ngành học.