Cô nàng GenZ trở thành nhà thiết kế đồ họa độc quyền cho thương hiệu bánh nổi tiếng ở Mỹ

SVVN - Trương Thanh Trà My từng trải qua giai đoạn ‘layoff’ từ một tập đoàn lớn ở Mỹ. Trong lúc bối rối suy nghĩ, 'mình sẽ phải làm gì tiếp theo', cô vô tình tìm được cơ hội đặc biệt khi ứng tuyển thành công và làm nhà thiết kế đồ họa độc quyền cho thương hiệu bánh nổi tiếng - có tuổi đời hơn 30 năm tại New York, Mỹ.

“Layoff” mở ra cơ hội chớp lấy công việc mơ ước

Khi trò chuyện với Sinh Viên Việt Nam, từ nước Mỹ xa xôi, Trương Thanh Trà My (biệt danh: Emmy Trương, sinh năm 2000, Hà Nội) đang tập trung năng lượng hoàn thành các task công việc trong ngày tại Levain - thương hiệu bánh lớn phát triển hơn 30 năm tại TP. New York, Mỹ.

Công việc chính của Trà My là lên ý tưởng sáng tạo, thiết kế hình ảnh thương hiệu độc quyền. Bên cạnh đó, cô còn là cộng sự đắc lực, cùng giám đốc sáng tạo lên ý tưởng các chiến dịch, dự án truyền thông. Ngoài ra, cô phối hợp làm việc với các phòng, ban khác trong công ty.

Trà My kể: “Ở Levain, mình được nghe câu chuyện về hai nhà sáng lập tiệm bánh. Họ là bạn thân, làm việc trong lĩnh vực ngân hàng. Công việc nướng bánh là sở thích cá nhân, cho tới khi, họ sáng tạo thành công món bánh ‘chocolate chip cookie’ và bắt tay gầy dựng thương hiệu, phát triển tiệm bánh đến tận bây giờ. Để có cơ hội làm việc tại môi trường hiện đại này, mình trải qua hành trình học tập và tốt nghiệp cử nhân tại Savannah College of Art & Design, chuyên ngành Advertising and Branding”.

Ngay từ nhỏ, Emmy Trương sớm bộc lộ đam mê nghệ thuật. Khi đi ăn cùng gia đình, cô xem kỹ menu, mua sắm thì giữ lại business card, đi dạo phố nhặt chiếc lá đẹp thì đem về ép sổ tay… Trà My chia sẻ: “Năm 2017, mình có dịp ghé Levain Bakery. Mọi người truyền miệng nhau rằng, tiệm bánh đại diện một phần văn hóa ẩm thực của New York.

Lúc đó, ký ức của mình không chỉ lấp lánh những chiếc bánh quy to bự, ngọt lừ, mà còn lưu tâm hình ảnh thương hiệu tiệm bánh. Từ chiếc hộp đựng bánh đính kèm sticker, thẻ postcard, cho đến nội thất trang trí nổi bật với tông màu be và xanh cobalt… Mình đã xin thêm nhân viên vài sticker và dán lên máy tính. Mình tự nhủ, sau này bản thân mong muốn theo đuổi công việc sáng tạo những chi tiết branding độc đáo, bắt mắt như vậy cho bất cứ nhãn hàng nào”.

Khoảng đầu năm 2024, Trà My từng trải qua giai đoạn ‘layoff’, đang bối rối suy nghĩ, “mình sẽ phải làm gì tiếp theo”, cô vô tình tìm được cơ hội đặc biệt khi ứng tuyển thành công và trở thành nhà thiết kế đồ họa độc quyền cho thương hiệu bánh Levain.

Trà My nói: “Mình tự hào khi là người Việt Nam đầu tiên làm việc tại đây. Công việc này giống như ‘chiếc hài thủy tinh’ phù hợp với khả năng cũng như mong muốn tuổi 17 của bản thân, khi lần đầu "chạm ngõ" Levain Bakery. Mỗi ngày, mình tìm cảm hứng sáng tạo từ ảnh chụp những chiếc bánh nướng tươi ngon, kết hợp với con chữ, bảng màu để tạo nên hình ảnh thiết kế đẹp mắt, mang phong cách riêng xứng tầm Levain”.

Với sinh viên du học ở Mỹ như Trà My, khó khăn lớn nhất khi xin việc, đó là về mặt visa (thị thực). Họ thường chỉ có thời gian không quá 3 năm để làm việc tại Mỹ sau khi ra trường. Vì vậy, theo My, cơ hội để giành được việc làm ở các ngành sáng tạo nghệ thuật có thể nằm ở thư giới thiệu từ kinh nghiệm chuyên môn và việc làm trước đó; kỹ năng mềm như giao tiếp và hợp tác làm việc có thể được coi là những yếu tố quan trọng.

Kể chuyện hình ảnh về gia vị Việt trên đất Mỹ

Về mặt sáng tạo, phong cách thiết kế hình ảnh của Trà My thường tập trung vào vẻ đẹp dung dị cuộc sống đời thường. Ví dụ, một trong những dự án cá nhân hợp tác với nhà hàng “Bánh Vietnamese Shop House” tại New York, Trà My nhận ‘brief’ thiết kế dòng sản phẩm tương ớt Hội An. Sau nhiều tuần nghiên cứu dự án, cô nhận thấy, điểm chung của nhà hàng Bánh và văn hóa ẩm thực Việt chính là ở quy trình chế biến thủ công.

Trà My cho biết: “Chẳng hạn, hương vị nước mắm truyền thống Việt Nam trải qua rất nhiều công đoạn, từ khâu đánh bắt cá tươi, xử lý thịt cá, ủ chượp và chiết rót cầu kỳ. Và dòng sản phẩm tương ớt Hội An ở nhà hàng Bánh cũng vậy, chị chủ người gốc Việt lựa chọn từng trái ớt tươi, xay nhuyễn, chế biến theo công thức riêng để giữ độ tươi ngon của nguyên liệu.

Quy trình sản xuất thủ công là chất liệu khác biệt để mình khai thác, vẽ tay phác thảo ý tưởng chân thật, mộc mạc. Mình tập trung khắc họa quá trình người đầu bếp dành trọn tâm huyết làm việc cần mẫn để tạo ra thành phẩm. Mình muốn truyền tải thông điệp rằng - đây là gia vị đậm chất ẩm thực Việt Nam, do chính người Việt sáng tạo nên và sẽ được giới thiệu rộng rãi đến khách hàng trên đất Mỹ”.

Trong lĩnh vực sáng tạo ở Mỹ, Emmy Trương lựa chọn theo đuổi song song hai hướng. Đầu tiên là nhánh 'art director' (giám đốc sáng tạo) - người tạo concept, dựng lên "sườn bài" và câu chuyện khởi nguồn cho mỗi sản phẩm sáng tạo. Thứ hai là nhánh 'designer' (nhà thiết kế) - người kể câu chuyện thông qua hình ảnh, chữ cái, màu sắc và đồ hoạ. Để nâng cao tư duy sáng tạo, Trà My dành thời gian đọc báo, tìm hiểu sở thích của mọi người xung quanh, học hỏi các kiến thức liên quan đến nghệ thuật. Từ đó, rèn luyện khả năng thẩm mỹ và cách xử lý vấn đề linh hoạt, nhạy bén hơn.

“Sau giờ làm, mình rất thích rủ team đến nhà ăn uống, tán gẫu. Khi cuộc vui ‘bừng cháy’ cũng là lúc tụi mình ‘bùng nổ’ ý tưởng. Từ một đứa hướng nội ngồi một mình vẽ vu vơ, hiện tại, mình đã tìm được không gian thỏa sức sáng tạo mới: Trên bàn ăn. Mình và những người bạn chia sẻ đủ thứ chuyện trên đời. Khi đó cũng là lúc mình lắng lòng hiểu thêm câu chuyện của người khác, trân trọng tình bạn và thấu hiểu chính mình”, Trà My tâm sự.

Khi hỏi vui, loại thức uống hay món ăn đại diện cho phong cách nghệ thuật cá nhân, Trà My nghĩ ngay: “Món Crudo yêu thích. Mình thường bông đùa với bạn bè và ví von rằng, tuổi 24 thanh xuân như những lát cá sashimi sống, tạo điểm nhấn bởi vị ngọt của basil, vị thơm chua chua của thì là, mấy bông hoa ớt trắng xinh, cay cay ngắt được trên vườn, vài nụ bạch hoa mằn mặn, cùng chút vỏ chanh, sẽ đưa vị sáng tươi bừng lên trong miệng. Và đó cũng là phong cách cá nhân mà mình mong muốn gửi gắm vào từng tác phẩm nghệ thuật, truyền tải câu chuyện hình ảnh sống động, vẻ đẹp chân thật đến người xem”.

Hiện tại, cô nàng GenZ mong muốn, mỗi sản phẩm do cô sáng tạo nên sẽ có ý nghĩa với cô và xã hội. Cụ thể, mỗi hình ảnh sẽ kể những câu chuyện tốt đẹp về con người, nhằm lan tỏa những điều tích cực đến cộng đồng.