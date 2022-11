Cô nàng 'Sinh viên 5 tốt' tỉnh Bình Dương

Chúc Ly (năm thứ thứ tư, ngành Kế toán, trường ĐH Bình Dương) sinh ra và lớn lên tại vùng đất Kiên Giang - nơi được người dân Việt Nam biết đến có hòn “Đảo Ngọc”. Cô luôn năng nổ trong các hoạt động phong trào.

Lên đại học, ngay từ khi biết đến tổ chức Đoàn - Hội, cùng với ngọn lửa nhiệt huyết và đam mê trong công tác Đoàn, Chúc Ly đã phấn đấu, nỗ lực không ngừng trong tất cả các hoạt động phong trào của Đoàn – Hội và đã gặt hái được nhiều thành tích nổi bật.

Vào tháng 12/2021, Chúc Ly được bầu vào Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường ĐH Bình Dương; tháng 6/2022, cô được sự tín nhiệm bầu làm Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn trường ĐH Bình Dương, nhiệm kỳ 2022 - 2024; tháng 7/2022, Chúc Ly đảm nhận nhiệm vụ Chánh Văn phòng Đoàn – Hội trường ĐH Bình Dương khóa X.

Trong suốt 4 năm học tập tại trường ĐH Bình Dương, Chúc Ly có kết quả học tập đều đạt loại Giỏi. Ngoài ra, Ly luôn là tiên phong đi đầu trong các hoạt động tình nguyện: Hiến máu nhân đạo, Tiếp sức mùa thi, 'Mùa Hè Xanh'; tham gia hỗ trợ người khuyết tật, trao quà Trung thu cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn…

Một số thành tích nổi bật mà Chúc Ly đã đạt được:

- Bằng khen “Đạt thành tích xuất sắc trong công tác Hội và Phong trào sinh viên năm 2018 - 2021” của BCH Hội Sinh viên tỉnh Bình Dương cấp.

- Bằng khen “Có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm 2021 - 2022” từ BCH Tỉnh Đoàn Bình Dương.

- Giấy khen “Đã có thành tích xuất sắc trong trong Công tác Đoàn và Phong trào Thanh niên nhiệm kỳ 2021 - 2022” của BCH Đoàn trường ĐH Bình Dương cấp.

- Đoạt giải Nhất Hội thảo Sinh viên Quốc tế “International Youth Conference 2022” với chủ đề “Youth Responsibility in the Context of the COVID-19 Pandemic” do trường ĐH Bình Dương tổ chức.