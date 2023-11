Có thừa điều kiện nhưng vì sao Doãn Hải My chỉ mặc một chiếc váy cưới duy nhất?

SVVN - Vốn là tiểu thư con nhà giàu, lại kết hôn với chàng cầu thủ giàu có tiếng nhưng vì sao Doãn Hải My lại “giản dị” đến thế trong lễ cưới của mình, khi chỉ diện một mẫu váy cưới duy nhất?

Thông thường thì các cô dâu trong showbiz sẽ thay tới ba chiếc váy cưới trong hôn lễ. Một mẫu dành cho lúc đứng đón khách, thường có thiết kế nhẹ nhàng đơn giản. Mẫu váy cầu kỳ, đặc biệt nhất dành cho lúc bước lên lễ đường làm lễ. Còn khi xuống các bàn tiệc cám ơn khách mời hoặc vui chơi cuối tiệc cưới thì cô dâu thường đổi sang một mẫu váy ngắn trẻ trung.

Thế nhưng trong lễ cưới ở quê nhà của Đoàn Văn Hậu, Doãn Hải My chỉ mặc một chiếc váy cưới duy nhất khiến nhiều người bất ngờ. Bởi với điều kiện của gia đình cô dâu Doãn Hải My cũng như tài sản của chú rể Đoàn Văn Hậu thì thừa khả năng mua thêm một vài chiếc váy nữa để Hải My tỏa sáng.

Đám cưới Hải My, Văn Hậu diễn ra vào ngày thời tiết nóng nực nên cô dâu càng mệt mỏi, oi bức trong bộ váy cầu kỳ nhiều lớp. Khi ấy, có người đã hỏi thăm Hải My vì sao không thay sang váy khác nhẹ nhàng hơn thì cô dâu đã giải thích rằng “thay váy nữa thì rất mệt”.

Lý do vì tiệc cưới tổ chức ở sân vận động gần nhà Đoàn Văn Hậu nên không có khu vực thay quần áo. Nếu muốn thay váy, Hải My sẽ phải quay về nhà chồng và quãng đường di chuyển sẽ còn làm cô dâu mệt mỏi hơn. Mãi đến cuối buổi tiệc, khi phần lớn khách mời đã về hết thì Hải My mới thay quần áo bình thường để ngồi trò chuyện với bạn bè, người thân.

Bù lại, mẫu váy cưới mà Doãn Hải My mặc cũng “không phải dạng vừa đâu”. Đây là thiết kế của một thương hiệu váy cưới nổi tiếng Việt Nam, được làm trong 680 giờ vì cần nhiều thời gian để đính kết hàng nghìn bông hoa vải chạy dọc thân váy.