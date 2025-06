Công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2025 vào ngày 16/7

SVVN - Thí sinh sẽ biết điểm thi tốt nghiệp THPT vào 8h ngày 16/7, theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trước đó, các hội đồng thi tại địa phương phải hoàn tất việc chấm và gửi dữ liệu kết quả về Bộ trước 17h ngày 13/7. Sau khi công bố điểm, các trường phổ thông và sở giáo dục sẽ thực hiện xét tốt nghiệp chậm nhất ngày 18/7. Kết quả xét công nhận tốt nghiệp được công bố muộn nhất vào ngày 20/7. Giấy chứng nhận kết quả thi sẽ được gửi tới thí sinh chậm nhất ngày 22/7.

Thí sinh có nhu cầu phúc khảo bài thi nộp đơn từ 16 đến hết 25/7. Việc phúc khảo hoàn tất chậm nhất vào ngày 3/8.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 diễn ra trong hai ngày 26 và 27/6, với sự tham gia của hơn 1,16 triệu thí sinh trên cả nước, tăng gần 94.000 em so với năm 2024. Trong đó, 97,71% dự thi theo chương trình giáo dục phổ thông 2018; 2,29% theo chương trình 2006.

Thí sinh phải hoàn thành ba bài thi bắt buộc là Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ và một trong hai bài tổ hợp: Khoa học Tự nhiên (Vật lý, Hóa học, Sinh học) hoặc Khoa học Xã hội (Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân). Mỗi buổi thi được tổ chức nghiêm ngặt, thí sinh không được mang thiết bị thu phát tín hiệu vào phòng thi.

Kỳ thi năm nay được Bộ GD - ĐT đánh giá là diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, dù một số địa phương gặp mưa lớn. Các vấn đề về an ninh, công nghệ và chống gian lận được tăng cường với sự hỗ trợ của lực lượng công an, thanh tra và ứng dụng công nghệ giám sát phòng thi.

Kết quả kỳ thi được sử dụng để xét tốt nghiệp THPT và là một trong những căn cứ quan trọng để các trường đại học, cao đẳng tuyển sinh.