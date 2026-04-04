Tiền Phong Online Tiền Phong Nhật báo Hoa Học trò

Chuyên mục
Đoàn - Hội
Sống trẻ
Giáo dục
Góc nhìn
Yêu
Giải trí
Gương mặt sinh viên
Công nghệ
Video
Sống tích cực
Mua - Bán
Cần biết
Các trang khác Tiền Phong Online Hoa Học Trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 090.3444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

Google News

CORTIS 'tạo sóng' với mini album thứ hai

Tuệ Nghi
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Số lượng đặt trước mini album thứ 2 của CORTIS đã vượt quá 1,2 triệu bản.

Theo Universal Music Group ngày 4/4 (giờ Hàn Quốc), lượng đặt trước mini album thứ hai, GREENGREEN của CORTIS đã vượt mốc 1,22 triệu bản tính đến ngày 2/4.

Con số này xấp xỉ gấp ba lần so với mini album đầu tay, Color Outside The Lines, bán được 436.367 bản trong tuần đầu tiên phát hành vào tháng Chín năm ngoái. Hiện tại, với lượng đặt trước lên đến hàng triệu bản, CORTIS đang hướng tới mục tiêu phát hành album triệu bản đầu tiên trong tuần đầu ra mắt với GREENGREEN.

Trong khi đó, GREENGREEN xoay quanh những gì nhóm hướng tới và những gì họ tránh, bao gồm tổng cộng 6 bài hát. Trước khi phát hành đầy đủ, CORTIS sẽ ra mắt ca khúc chủ đề REDRED vào ngày 20/4 và tích cực tham gia các hoạt động quảng bá, bao gồm 'Tiệc ra mắt' và các buổi biểu diễn âm nhạc. Vào tháng 8/2026, họ sẽ góp mặt tại lễ hội âm nhạc lớn của Mỹ, Lollapalooza Chicago.

#Thành công của mini album 'GREENGREEN' #Lượng đặt trước vượt mốc triệu bản #Mục tiêu album triệu bản trong tuần đầu #Thông tin về nhóm CORTIS #Hoạt động quảng bá và sự kiện âm nhạc

