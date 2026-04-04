CORTIS 'tạo sóng' với mini album thứ hai

Theo Universal Music Group ngày 4/4 (giờ Hàn Quốc), lượng đặt trước mini album thứ hai, GREENGREEN của CORTIS đã vượt mốc 1,22 triệu bản tính đến ngày 2/4.

Con số này xấp xỉ gấp ba lần so với mini album đầu tay, Color Outside The Lines, bán được 436.367 bản trong tuần đầu tiên phát hành vào tháng Chín năm ngoái. Hiện tại, với lượng đặt trước lên đến hàng triệu bản, CORTIS đang hướng tới mục tiêu phát hành album triệu bản đầu tiên trong tuần đầu ra mắt với GREENGREEN.

Trong khi đó, GREENGREEN xoay quanh những gì nhóm hướng tới và những gì họ tránh, bao gồm tổng cộng 6 bài hát. Trước khi phát hành đầy đủ, CORTIS sẽ ra mắt ca khúc chủ đề REDRED vào ngày 20/4 và tích cực tham gia các hoạt động quảng bá, bao gồm 'Tiệc ra mắt' và các buổi biểu diễn âm nhạc. Vào tháng 8/2026, họ sẽ góp mặt tại lễ hội âm nhạc lớn của Mỹ, Lollapalooza Chicago.