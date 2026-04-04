'Ngọc nữ V-pop' Thuỳ Chi kết hợp cùng Vương Bình, mang đậm chất văn học

SVO - Vương Bình chính thức phát hành ca khúc 'Thanh tân' phiên bản kết hợp cùng ca sĩ Thuỳ Chi, mang đậm chất văn học. Trước đó, anh đã ra mắt ca khúc này trong ấn bản kim của album 'Anh bờ vai'.

Đầu năm 2026, ca khúc Thanh tân “gây bão” mạng xã hội, được sử dụng ở hầu hết các video khoe ảnh áo dài. Vũ đạo đơn giản và dễ thương của bài hát cũng lan tỏa mạnh mẽ, tạo nên bầu không khí rộn ràng, vui tươi suốt những ngày đầu năm.

Sau một năm 2025 hoạt động năng nổ từ chương trình Anh trai say hi đến chuỗi fan meeting, sự thành công của Thanh tân tiếp tục là một cột mốc đáng nhớ trên hành trình nghệ thuật của Vương Bình.

Ca sĩ Thuỳ Chi được khán giả yêu thích bởi chất giọng trong trẻo, cùng hình ảnh dịu dàng, thanh lịch và lối sống kín đáo. Hoạt động âm nhạc lâu năm, Thuỳ Chi không chỉ là thanh xuân của thế hệ 8X, 9X qua các ca khúc như Xe đạp, Giấc mơ trưa, mà còn chinh phục cả thế hệ khán giả mới, khi cùng Nhật Hoàng làm nên "bản hit" Anh đã làm được gì đâu.

Việc Thuỳ Chi bắt tay với một nghệ sĩ trẻ như Vương Bình không khỏi gây bất ngờ cho khán giả. Không chỉ là một màn kết hợp, đây còn là cuộc gặp gỡ của hai thế hệ cảm xúc, nơi ca khúc được cất lên bằng cả sự từng trải lẫn thuần khiết, khiến ca khúc trở nên sâu lắng hơn bao giờ hết.

Phần lời hát mà Thuỳ Chi thể hiện trong bài hát mang vẻ đẹp dịu dàng nhưng thấm đẫm từng lớp cảm xúc. Những hình ảnh như “tóc em vương đầy gió bụi nhân thế” hay “ôm cơn sóng lòng” gợi lên hành trình của một tâm hồn đã đi qua va đập, mỏi mệt và cả những đêm dài tưởng chừng không thể vượt qua.

Vương Bình và Thuỳ Chi được người hâm mộ để lại nhiều bình luận khen ngợi bởi "visual" đẹp trong trẻo đúng chất “thanh xuân vườn trường”, tạo cảm giác hoài niệm. Phiên bản kết hợp cùng Thuỳ Chi vì thế không chỉ là một điểm nhấn đặc biệt, mà còn trở thành mảnh ghép trọn vẹn, khép lại hành trình cảm xúc đẹp đẽ và tinh khôi mà Vương Bình đã tạo nên ở dự án này.