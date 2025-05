Cú ‘lội ngược dòng’ ngoạn mục, trúng tuyển 6 học bổng du học thạc sĩ châu Âu của chàng cử nhân Xuất sắc

SVVN - Tưởng chừng như cánh cửa du học đã khép lại sau 4 năm đại học nhưng Dương Chí Việt (ĐH Kinh tế TP. HCM) đã xuất sắc giành 6 học bổng du học cho bậc học thạc sĩ, hiện thực hóa giấc mơ du học tại trời Tây.

Dương Chí Việt tốt nghiệp cử nhân loại Xuất sắc, với điểm GPA 3.95/4.0, chuyên ngành Ngoại thương (thuộc chương trình Kinh doanh Quốc tế, ĐH Kinh tế TP. HCM).

Khi nhận thư trúng tuyển học bổng du học thạc sĩ từ các trường châu Âu, Việt cảm thấy hạnh phúc, bởi anh nỗ lực học tập và cuối cùng cũng đạt ‘quả ngọt’. Chí Việt ‘apply’ 9 trường, tính đến hiện tại, anh nhận được thư mời nhập học kèm học bổng từ 6 trường gồm: ĐH Aix-Marseille, Aura International School of Management, Toulouse School of Management, ĐH Carlos III Madrid, University of Vaasa, Université Jean Moulin Lyon 3.

Trong đó, Việt quyết định lựa chọn nước Pháp cho hành trình du học của mình: "Chương trình học thạc sĩ, ngành Quản lý và Quản trị thương hiệu - Marketing & Brand Management của trường ĐH Aix-Marseille (AMU) rất phù hợp với những kỳ vọng về kiến thức, kỹ năng mà mình đang muốn trau dồi. Ngoài việc học tại trường, sinh viên quốc tế còn được tham gia trao đổi học tập với các trường đại học liên kết khác trên thế giới để nâng cao kiến thức chuyên môn. Và tất nhiên, việc học tại trường ĐH Aix-Marseille (AMU) tạo cơ hội để mình đặt chân đến hơn 20 quốc gia châu Âu”.

Nhớ lại khoảng thời gian những năm THPT, Chí Việt luôn ấp ủ ước mơ đi du học nhưng Việt hiểu, hồ sơ của mình tại thời điểm đó chưa đủ “đẹp” để nhận học bổng, trong khi với điều kiện kinh tế của gia đình, Việt không thể du học tự túc.

Gác lại dự định, Chí Việt quyết định theo học chương trình Kinh doanh Quốc tế tại ĐH Kinh tế TP. HCM, dù gia đình khuyến khích Việt nên học tại ngôi trường gần nhà ở thành phố Nha Trang. Từ năm thứ hai đại học, Chí Việt suy nghĩ kỹ và lựa chọn ‘apply’ các học bổng, cũng như bắt tay viết hồ sơ và chuẩn bị tham gia các kỳ thi chuẩn hóa như IELTS, DELF, IAE Score Message. Chí Việt lần lượt đạt kết quả như sau: IELTS 7.0, TOEIC 865, DELF A2 và chứng chỉ Tin học IC3.

Bí quyết học tập hiệu quả của Việt nằm ở sự kỷ luật, biết cách lên kế hoạch ngắn hạn và dài hạn cho những hoạt động cá nhân. Chí Việt ưu tiên các buổi học chính khóa ở trường, để duy trì điểm số tốt. Năm thứ nhất và thứ hai đại học, Việt tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa. Năm thứ ba và thứ tư, Việt tập trung làm nghiên cứu khoa học dưới sự hướng dẫn của các thầy cô ở trường.

Trong khoảng thời gian chuẩn bị hồ sơ du học, Chí Việt đọc rất nhiều bài luận, câu trả lời phỏng vấn và hồ sơ của những người đã đoạt nhiều loại học bổng khác nhau trên thế giới để hình dung được cách viết. Mất hơn 3 tháng ròng rã, Việt liên tục chỉnh sửa và cải tiến bài luận. Đồng thời, Việt cũng nhận được sự giúp đỡ của các anh chị đã đoạt học bổng chính phủ, nhằm xem xét và đánh giá bài luận của mình để có cái nhìn khách quan hơn.

Dương Chí Việt cho rằng, yếu tố giúp anh giành học bổng là sự nhất quán trong định hướng mục tiêu học tập, sự chuẩn bị kỹ càng với các kỹ năng ngoại ngữ, thuyết trình, tinh thần mong muốn dung nạp thêm kiến thức học thuật và một chút may mắn. Thông qua phần trả lời các câu hỏi khi nộp đơn xin học bổng, Chí Việt nêu rõ kế hoạch, từng bước thực hiện của bản thân. Tất cả những điều trên giúp chàng trai gen Z "lọt mắt xanh" hội đồng tuyển sinh.

Đến tháng 8/2025, Việt sẽ sang Pháp để bắt đầu việc học. Trong thời gian này, anh tranh thủ học thêm các khóa học ngắn hạn về thiết kế và lập trình để bổ trợ kỹ năng cần thiết khi du học thạc sĩ tại Pháp. Việt dự định, sau khi hoàn thành chương trình thạc sĩ, sẽ quay về Việt Nam học tiếp tiến sĩ, rồi ứng tuyển công việc giảng dạy trong môi trường giáo dục.

Ngoài giỏi tiếng Anh, Việt bắt đầu tự học tiếng Pháp khi tình cờ lục đọc quyển sách cũ của ông bà ngoại. Thế là, Việt tự tạo môi trường hơn 2 năm tiếp cận ngoại ngữ thứ hai này và dần thành thạo. Thỉnh thoảng, Chí Việt dành thời gian chạy bộ, nghe nhạc, xem phim, lướt mạng xã hội. Ngoài ra, chàng trai có đam mê du lịch, tính đến hiện tại, Việt đã đặt chân đến 36/63 tỉnh, thành từ Bắc vào Nam.

Một vài thành tích khác của Chí Việt: Có 3 công trình nghiên cứu khoa học được công nhận và thuyết trình tại các hội thảo quốc tế và được xuất bản trên Emerald Publishing.