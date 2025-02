Cười ra nước mắt với trào lưu pha tiếng cực 'dị' của Gen Z

SVVN - Với cách pha trộn hài hước giữa tiếng Anh và tiếng Việt theo phong cách “Vietlish”, đoạn tin nhắn “Class mình ơi” bất ngờ trở thành hiện tượng mạng, thu hút hàng nghìn lượt tương tác.

Mọi chuyện bắt đầu từ hình ảnh một đoạn tin nhắn được đăng tải trên mạng xã hội, với nội dung lời nhắc nhở khá hài hước của một thành viên trong lớp về việc giữ trật tự trong giờ học:

"Class mình ơi, hôm nay miss chủ nhiệm vừa called mình out, complained với mình, vì class mình too noisy. Class mình not good at all trong việc giữ trật tự và follow the rules. Một số bạn cứ talking, chatting trong giờ học, làm ảnh hưởng đến class performance, còn một số khác không chịu pay attention trong classroom, cứ daydreaming như đang ở another dimension vậy! Làm ơn wake up và change your attitude, guys! This is not a joke! Come on, class mình phải work harder, không thì miss chủ nhiệm sẽ punish cả class đó. Mình không muốn mỗi lần họp class là lại bị negative feedback! Let’s fix this, class nha!"

(Tạm dịch: Lớp mình ơi, hôm nay cô chủ nhiệm vừa gọi mình, than phiền với mình vì lớp mình quá ồn ào. Lớp mình thực sự chưa tốt trong việc giữ trật tự và tuân thủ nội quy.

Một số bạn cứ nói chuyện, tám chuyện trong giờ học, làm ảnh hưởng đến kết quả chung của lớp, còn một số khác thì không chịu tập trung, cứ mơ mộng như đang ở một thế giới khác vậy! Làm ơn tỉnh táo lại và thay đổi thái độ đi mọi người! Đây không phải chuyện đùa đâu!

Nào, lớp mình phải cố gắng hơn, nếu không cô chủ nhiệm sẽ phạt cả lớp đó. Mình không muốn mỗi lần họp lớp lại nhận phản hồi tiêu cực! Hãy cùng nhau sửa đổi nhé, lớp mình!)

Với sự pha trộn hài hước giữa tiếng Anh và tiếng Việt theo phong cách “Vietlish”, đoạn tin nhắn nhanh chóng gây bão trên các nền tảng mạng xã hội. Nhiều Gen Z bày tỏ sự thích thú với cách sử dụng ngôn ngữ vừa lạ vừa vui nhộn này. Một số cư dân mạng còn hài hước bình luận: “Dù Vietlish nhưng không quên chia quá khứ từ complained” hay “Lần đầu đọc thấy hơi kỳ, đọc lại thấy dễ thương, đọc nhiều thành nghiện”.

Thậm chí, đoạn tin nhắn này được những nhà ngôn ngữ học trên không gian mạng "hô biến" thành các ngôn ngữ ở nhiều quốc gia như Đức, Ý, Trung Quốc, Hàn Quốc,.... Dưới phần bình luận, cư dân mạng hài hước comment bằng những thứ tiếng khác nhau, nhưng đều có đặc điểm chung là bắt trend "pha" tiếng nước ngoài với Tiếng Việt:

- Seriously, thật sự là muy cansado cuando reading cái post này, alguien puede bảo él/ella to speak más clearly, ¡por favor! (Tạm dịch: Thật sự là rất mệt khi đọc bài viết này, có ai có thể bảo anh ấy/cô ấy nói rõ ràng hơn không, làm ơn!)

- 我read this message xong mà đau hết cả 頭 i’m 真的so tired (Tạm dịch: Tôi đọc xong tin nhắn này mà đau hết cả đầu, tôi thật sự rất mệt.)

- Cô ơi, chắc là do tụi em đang "creative" quá, nên hơi khó pay attention một chút thôi mà. Chắc cô don't understand, mấy bạn trong class em không phải là không pay attention, chỉ là lúc nào cũng phải "multi-task" mới là đúng chất Gen Z thôi. (Tạm dịch: Cô ơi, chắc là do tụi em đang quá sáng tạo nên hơi khó tập trung một chút thôi mà. Chắc cô không hiểu, mấy bạn trong lớp em không phải là không chú ý, chỉ là lúc nào cũng phải làm nhiều việc cùng lúc mới đúng chất Gen Z thôi.)

Nhiều bạn trẻ cũng tỏ ra vô cùng thích thú với trào lưu và ứng dụng trend trong nhiều tình huống giao tiếp hàng ngày.

Nguyễn Minh Quân (20 tuổi, Hà Nội) chia sẻ: “Lúc đầu mình thấy lạ lắm, nhưng sau vài lần nghe, mình lại thấy trend này rất thú vị và dễ thương. Bây giờ cứ nhắn tin với bạn bè là mình hay chêm mấy từ Tiếng Anh vào cho hài hước, giảm bớt sự căng thẳng trong lời nói

Lê Hoàng Yến (18 tuổi, TP.HCM) cho biết: “Trend này khá hay khi giúp mình vừa vui vừa có thể rèn luyện ngoại ngữ, từ vựng,..."

Trên nền tảng TikTok, những video bắt trend "Class mình ơi" cũng nhận được lượng tương tác "khủng", lên tới hàng nghìn, trăm nghìn lượt xem và tương tác. Các video nhại lại tin nhắn theo phong cách Nhật Bản, Hàn Quốc,... khiến nhiều người "cười bò" về sự hài hước, duyên dáng của những nhà sáng tạo nội dung.

Tuy vậy, trào lưu này lại nhận một số ý kiến trái chiều. Một số ý kiến cho rằng việc pha trộn tiếng Anh vào tiếng Việt theo cách này vô tình cổ xúy cho thói quen lạm dụng ngoại ngữ, khiến tiếng mẹ đẻ dần bị xem nhẹ. Nhiều người lo ngại rằng nếu xu hướng này lan rộng, giới trẻ có thể dần mất đi sự trau chuốt trong cách diễn đạt bằng tiếng Việt, thay vào đó là những câu từ lai tạp thiếu mạch lạc.

Theo Tiến sĩ Nguyễn Thị Tuyết Minh, chuyên gia Xã hội học, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, hiện tượng giao tiếp pha trộn giữa tiếng Việt và tiếng Anh này phản ánh rõ nét sự tác động của toàn cầu hóa đến ngôn ngữ. Bà nhận định: “Không thể phủ nhận rằng ngoại ngữ giúp giới trẻ mở rộng kiến thức và kết nối với thế giới. Tuy nhiên, khi lạm dụng quá mức, vô hình trung, tiếng Việt lại bị đẩy vào tình thế lép vế trong giao tiếp hàng ngày.”

Bà cho rằng, tiếng Việt vốn giàu đẹp và hoàn toàn có khả năng biểu đạt đầy đủ các sắc thái ý nghĩa. Chẳng hạn, thay vì nói “deadline”, chúng ta có thể dùng từ “hạn chót”; hay thay “highlight” bằng “điểm nổi bật”,.... “Nếu không trân trọng và giữ gìn sự trong sáng của tiếng mẹ đẻ, tiếng Việt có nguy cơ bị mai một dần theo thời gian,” Tiến sĩ nhấn mạnh.

Trong thời đại hội nhập, ngoại ngữ ngày càng quan trọng, nhưng cách sử dụng sao cho hợp lý mà vẫn bảo tồn bản sắc văn hóa Việt lại là điều cần suy ngẫm. Tiến sĩ Minh khuyến cáo giới trẻ cần cân nhắc bối cảnh trước khi đưa ngoại ngữ vào giao tiếp. “Khi tham gia hội thảo quốc tế hoặc học tập trong môi trường chuyên ngành, việc sử dụng tiếng Anh là cần thiết. Tuy nhiên, trong những cuộc trò chuyện hàng ngày với người Việt, hãy ưu tiên tiếng mẹ đẻ. Điều này không chỉ giúp bảo vệ sự trong sáng của tiếng Việt mà còn thể hiện sự tôn trọng với người đối diện.”

Bên cạnh đó, bà cũng đề xuất việc tăng cường giáo dục về giá trị và vẻ đẹp của tiếng Việt trong nhà trường. Theo bà, học sinh, sinh viên cần được tạo cơ hội để cảm nhận sự tinh tế, sâu sắc của ngôn ngữ dân tộc, từ đó nâng cao ý thức giữ gìn tiếng Việt ngay trong chính đời sống thường ngày.