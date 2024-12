Cựu thí sinh Đường lên đỉnh Olympia là thủ khoa đầu vào khối A00 Học viện An ninh nhân dân

SVVN - Trần Quang Huy (sinh năm 2004) từng giành được vòng nguyệt quế cuộc thi tuần Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 21. Với niềm đam mê và nỗ lực của bản thân, chàng trai đã xuất sắc trở thành thủ khoa đầu vào khối A00 của Học viện An ninh nhân dân. Tại đây, Quang Huy tiếp tục ra sức học tập và rèn luyện để hoàn thiện bản thân về cả đức, trí, thể, mỹ.

Xuất phát điểm là học sinh lớp chuyên Toán, trường THPT chuyên Chu Văn An (Lạng Sơn), Quang Huy nhận thấy An ninh mạng là một lĩnh vực có sức hấp dẫn vô cùng lớn đối với bản thân mình. Tuy nhiên, nam sinh cũng hiểu rằng đây là một ngành học khó, đòi hỏi nhiều kỹ năng chuyên môn phải thành thạo, điêu luyện, nhân lực của ngành phải được đào tạo bài bản và cần đầu tư rất nhiều thời gian, công sức để đạt đến trình độ nhất định.

Dưới sự định hướng và động viên của gia đình, Quang Huy đã kiên định lựa chọn ngành An ninh mạng tại Học viện An ninh nhân dân. Chàng trai tin rằng niềm đam mê và tinh thần dám thử thách sẽ là nền tảng để bản thân vượt qua mọi khó khăn trên hành trình học tập ở môi trường mới. Được biết, Quang Huy là thủ khoa đầu vào khối A00 của Học viện An ninh nhân dân. Đây vừa là dấu ấn, vừa là phần thưởng xứng đáng cho 12 năm miệt mài đèn sách của chàng trai xứ Lạng.

Quang Huy bộc bạch: “Mình cảm thấy thật vinh dự và tự hào khi đạt kết quả này cũng như được thầy cô, bạn bè và nhà trường ghi nhận những nỗ lực của bản thân. Nhưng đồng thời, danh hiệu này còn đặt lên vai mình một phần thách thức. Bởi những thành tích cá nhân của bản thân một mặt giúp mình hoàn thiện hơn, được mọi người biết đến nhiều hơn, mặt khác cũng là cách để mình rèn luyện bản thân không vì vậy mà tự tách biệt mình ra khỏi tập thể, nhất là trong một môi trường đề cao sự đoàn kết và tính tập thể như lực lượng vũ trang. Cho đến hiện tại, mình luôn có một áp lực vô hình rằng danh hiệu đó vẫn đang không ngừng thúc đẩy mình tiến về phía trước. Mình nghĩ đây cũng là một động lực tích cực cho bản thân.”

Nhớ lại những ngày đầu, Quang Huy không khỏi cảm thán bởi khó khăn lớn nhất đối với Huy và các bạn học viên mới khi ấy là việc tham gia đợt huấn luyện đầu khóa tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (K02). Lịch sinh hoạt và giờ giấc thay đổi; nỗi nhớ nhà, nhớ gia đình, bạn bè,... là điều mà có lẽ bất kỳ tân học viên nào cũng phải trải qua trong suốt thời gian đó.

Sau khi hoàn thành khóa huấn luyện, Quang Huy lại được trở về tiếp tục học tập tại Học viện với những các môn học mang tính đặc thù của ngành. Bên cạnh đó, cậu bạn còn thường xuyên tham gia các cuộc thi, hoạt động thể dục thể thao và là thành viên của một số câu lạc bộ học thuật, kỹ năng khác trực thuộc Đoàn Thanh niên Học viện. Với Quang Huy, câu lạc bộ chính là nơi giao lưu, gặp gỡ những người bạn cùng đam mê, sở thích, đồng thời giúp bản thân hoàn thiện những kỹ năng cần thiết.

Quang Huy nhận thấy môi trường đại học chính là nơi thích hợp nhất để mỗi người hoàn thiện bản thân về cả đức, trí, thể, mỹ. Đặc biệt, là một người chiến sĩ trong lực lượng vũ trang, Huy luôn ưu tiên việc học tập và tự rèn giũa mình nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực chuyên môn nghiệp vụ.

Huy chia sẻ: “Mình được trải nghiệm những điều mà có lẽ sẽ không có lần thứ hai trong đời. Mình được đến những nơi chưa từng đặt chân đến, cùng với những người đồng chí, đồng đội của mình. Gần đây nhất, mình được đi thực tế chính trị - xã hội tại huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình. Và có lẽ mình đã thật sự thấm nhuần lời dạy của Bác: Khi nhân dân giúp đỡ ta nhiều thì thành công nhiều, giúp đỡ ta ít thì thành công ít, giúp đỡ ta hoàn toàn thì thắng lợi hoàn toàn.”

Theo học trong một môi trường có phần đặc thù như Học viện An ninh nhân dân, Quang Huy nhận ra rằng tính kỷ luật không phải là buộc mình lại, mà là làm cho bản thân trở nên tự tin, có khuôn khổ hơn. Điều quan trọng là chàng trai cảm nhận được tình đoàn kết với thầy cô, bạn bè, có thêm những người đồng chí, đồng đội chân thành, luôn giúp đỡ lẫn nhau kể cả trong học tập cũng như trong cuộc sống. Thời gian tới, chàng trai mong rằng bản thân sẽ có những sự bứt phá vượt bậc và lan tỏa nguồn cảm hứng tích cực cho các bạn trẻ.

