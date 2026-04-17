Xúc phạm giảng viên và bạn học trong nhóm kín, 16 sinh viên luật bị đình chỉ

SVO - Theo Vietnamnet, một nhóm sinh viên luật vừa bị đình chỉ học ngay lập tức sau khi lộ bằng chứng quấy rối tình dục qua tin nhắn. Bộ Giáo dục Indonesia khẳng định sẽ không khoan nhượng với hành vi trên, dù là trong hội nhóm riêng tư.

Theo luật sư đại diện cho một số nạn nhân, ít nhất 20 sinh viên và 7 giảng viên đã bị nhắm đến trong một nhóm chat chứa nội dung phản cảm. Các ảnh chụp màn hình của những cuộc trò chuyện này bắt đầu lan truyền trên nền tảng X từ ngày 13/4, với nội dung gồm những lời lẽ dung tục, câu đùa mang tính nhạy cảm và việc “vật thể hóa” nữ sinh và giảng viên nữ, theo tờ The Jakarta Post.

16 sinh viên bị cáo buộc đã bị đình chỉ từ ngày 15/4 đến hết ngày 30/5. Trong thời gian này, họ không được tham gia bất kỳ hoạt động học thuật nào, bao gồm cả việc lên lớp.

Ngoài ra, các sinh viên này cũng bị cấm xuất hiện trong khuôn viên trường, trừ khi phục vụ công tác điều tra của Tổ công tác Phòng ngừa và Xử lý bạo lực của trường, hoặc các trường hợp khẩn cấp có giám sát.

Ảnh chụp màn hình từ một video lan truyền trên mạng, cho thấy những người bị cáo buộc xuất hiện tại hội trường của trường để đưa ra lời xin lỗi. Ảnh: X/MariaAlkaff

Nhà trường cho biết đang theo dõi sát sao để ngăn chặn mọi tiếp xúc, trực tiếp hoặc gián tiếp, giữa các sinh viên bị cáo buộc và nạn nhân hoặc nhân chứng trong quá trình điều tra.

“Biện pháp này nhằm đảm bảo quá trình điều tra diễn ra khách quan, bảo vệ tất cả các bên liên quan và duy trì môi trường học thuật an toàn”, ông Erwin Agustian Panigoro, Giám đốc phụ trách truyền thông và quan hệ công chúng của UI, cho biết.

Bộ trưởng Giáo dục Đại học, Khoa học và Công nghệ Indonesia Brian Yuliarto nhấn mạnh rằng các trường đại học phải đảm bảo môi trường học tập an toàn, hòa nhập và không có bất kỳ hình thức bạo lực nào.

“Mọi hành vi làm tổn hại đến phẩm giá con người đều là vi phạm nghiêm trọng và cần được xử lý nghiêm túc, công bằng, với trọng tâm là bảo vệ nạn nhân”, ông nói.

Ông cho biết đã phối hợp với lãnh đạo nhà trường và sẽ tiếp tục theo dõi tiến trình xử lý vụ việc, đồng thời đảm bảo các nạn nhân được bảo vệ và hỗ trợ kịp thời.

Theo Channel News Asia, tại Indonesia, công tác phòng ngừa và xử lý bạo lực trong giáo dục đại học, bao gồm bạo lực thể chất, lời nói, tâm lý, tình dục, cũng như hành vi bắt nạt, phân biệt đối xử và thiếu khoan dung, được nêu trong Quy định số 55/2024 của Bộ.

Theo quy định này, tất cả các trường đại học phải thành lập Tổ công tác Phòng ngừa và Xử lý bạo lực, đồng thời đảm bảo cơ chế bảo vệ nạn nhân. Nếu phát hiện dấu hiệu tội phạm, vụ việc sẽ được xử lý theo Luật Tội phạm bạo lực tình dục của Indonesia.

Bộ cho biết đang giám sát hoạt động của tổ công tác tại trường và yêu cầu đảm bảo tính minh bạch trong quá trình điều tra.

Trong khi đó, Bộ trưởng Trao quyền cho Phụ nữ và Bảo vệ Trẻ em Arifatul Choifi Fauzi cũng lên án vụ việc, đồng thời cam kết đảm bảo quá trình xử lý được thực hiện minh bạch, không có sự can thiệp.