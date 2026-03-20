Giáo dục

Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam thăm Học viện Ngoại giao: Khởi công xây dựng Hội trường quốc tế từ nguồn vốn ODA

Lê Vượng
SVO - Sáng 20/3 tại Hà Nội, Học viện Ngoại giao đã long trọng tổ chức Lễ khởi công xây dựng Hội trường quốc tế. Đây là hạng mục trọng điểm thuộc Dự án “Tăng cường năng lực đào tạo và nghiên cứu bằng nguồn vốn ODA và vốn đối ứng của Học viện Ngoại giao”, đánh dấu một cột mốc mới mang tính biểu tượng trong quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Hàn Quốc. Dự lễ khởi công có Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ; Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam Choi Youngsam.

Sáng 20/3, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam Choi Youngsam đã tới thăm Học viện Ngoại giao và dự Lễ khởi công xây dựng Hội trường quốc tế.
Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ tiếp đón Đại sứ Choi Youngsam.
Cùng tham dự buổi lễ có Giám đốc Quốc gia KOICA tại Việt Nam Lee Byung Hwa; Ban Giám đốc Học viện Ngoại giao, cùng đại diện các đơn vị nhà thầu và đông đảo cán bộ, giảng viên, sinh viên Nhà trường.
Phát biểu khai mạc buổi lễ, TS. Nguyễn Hùng Sơn - Giám đốc Học viện Ngoại giao nhấn mạnh: “Đối với Học viện Ngoại giao, đây không chỉ là việc nâng cấp cơ sở vật chất, mà còn là dấu mốc quan trọng trong hành trình nâng cao năng lực đào tạo, nghiên cứu và hội nhập quốc tế”. Cũng tại sự kiện, TS. Nguyễn Hùng Sơn đã chính thức phát động cuộc thi đặt tên cho hội trường mới, dự kiến công bố vào lễ khánh thành cuối năm nay.

Theo TS. Nguyễn Hùng Sơn, công trình Hội trường quốc tế (Hội trường D) được xây dựng trên nền tảng nâng cấp từ hội trường hiện hữu, quy mô mở rộng gần gấp đôi với tổng diện tích hơn 1.000 mét vuông mỗi tầng. Điểm nhấn của công trình là hội trường đa năng với sức chứa khoảng 600 chỗ ngồi, được trang bị hệ thống âm thanh, ánh sáng và công nghệ trình chiếu tiên tiến đạt chuẩn quốc tế. Nơi đây không chỉ là không gian tổ chức các hội nghị, sự kiện tầm cỡ, mà còn tích hợp Trung tâm Đổi mới sáng tạo, Trung tâm Hợp tác chiến lược Việt – Hàn cùng các phòng học đa phương tiện hiện đại.

Đại diện cơ quan chủ quản, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ khẳng định công trình là minh chứng sinh động cho mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước. Thứ trưởng nhấn mạnh dự án này không chỉ là sự hỗ trợ về hạ tầng giáo dục mà còn thể hiện tầm nhìn chiến lược trong việc kết nối thế hệ trẻ và nâng cao năng lực nghiên cứu của đất nước.
Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Hàn Quốc Choi Youngsam kỳ vọng các không gian thuộc dự án sẽ trở thành nơi để sinh viên vẽ nên ước mơ và phác thảo tương lai tươi sáng cho mối quan hệ song phương.
Giám đốc Quốc gia KOICA Việt Nam Lee Byung Hwa cho biết dự án là một "di sản của lòng tin", nơi những ý tưởng hợp tác sẽ được nuôi dưỡng, trở thành nền móng vững chắc đào tạo nên những nhân tài ưu tú dẫn dắt mối quan hệ Việt – Hàn vươn xa trong 100 năm tới.
Buổi lễ khép lại bằng nghi thức động thổ trang trọng, chính thức mở ra một chương mới trong quá trình hiện đại hóa cơ sở hạ tầng của Học viện Ngoại giao, góp phần kiến tạo môi trường học thuật, đối thoại và hội nhập vươn tầm quốc tế.
