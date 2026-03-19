Mở rộng ‘sân chơi’ học ngoại ngữ cho thanh niên

Dương Triều
SVO - Tại Diễn đàn 'Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của Đoàn', nhiều ý kiến cho rằng, thay vì chỉ học lý thuyết, thanh niên cần được đặt vào môi trường sử dụng ngoại ngữ thường xuyên thông qua câu lạc bộ, diễn đàn và các chương trình giao lưu quốc tế, qua đó nâng cao năng lực hội nhập, đặc biệt với sinh viên ở những khu vực còn ít cơ hội tiếp xúc quốc tế.

Từ điểm cầu TP. HCM, Nguyễn Song Thiên Long - sinh viên ngành Khoa học Máy tính, trường ĐHQGBách khoa (ĐHQG TP. HCM), cho rằng, ngoại ngữ ngày càng trở thành yêu cầu bắt buộc với thanh niên. Tuy nhiên, không phải sinh viên nào cũng có điều kiện tiếp cận môi trường học tập và giao lưu quốc tế, nhất là tại các địa phương còn hạn chế.

“Tổ chức Đoàn sẽ có giải pháp, chương trình cụ thể nào để tạo môi trường học ngoại ngữ và giao lưu quốc tế cho thanh thiếu nhi, đặc biệt là sinh viên ở những nơi ít cơ hội tiếp xúc với môi trường quốc tế?”, Long đặt câu hỏi.

Nguyễn Song Thiên Long - sinh viên ngành Khoa học Máy tính, trường ĐHQGBách khoa (ĐHQG TP. HCM) đặt câu hỏi trực tuyến tại Diễn đàn. Ảnh: TRỌNG TÀI

Trả lời câu hỏi này, anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam cho biết, ngoại ngữ không còn là kỹ năng phụ trợ mà đã trở thành công cụ quan trọng để thanh niên tiếp cận tri thức và tham gia thị trường lao động toàn cầu.

Theo anh Nguyễn Tường Lâm, Chính phủ đã triển khai chương trình nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế cho thanh thiếu nhi, giai đoạn 2022 - 2030. Đến năm 2025, chương trình đã tiếp cận khoảng 5 triệu người.

Anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam chia sẻ tại Diễn đàn. Ảnh: DUY PHẠM

Thời gian qua, tổ chức Đoàn triển khai nhiều hoạt động như cuộc thi Olympic tiếng Anh cho học sinh, sinh viên; xây dựng câu lạc bộ ngoại ngữ tại trường học, cơ quan; tổ chức các chương trình giao lưu, trại Hè quốc tế và trao đổi thanh niên.

Thời gian tới, các hoạt động này sẽ được mở rộng. Đoàn dự kiến tăng cường các sân chơi, diễn đàn, câu lạc bộ ngoại ngữ để tạo môi trường thực hành cho thanh niên. Với khu vực khó khăn, vùng sâu, vùng xa, nội dung dạy và học ngoại ngữ sẽ được lồng ghép trong các chương trình tình nguyện Hè.

Bên cạnh đó, các chương trình giao lưu thanh niên quốc tế sẽ tiếp tục được đẩy mạnh. Theo lãnh đạo T.Ư Đoàn, việc học ngoại ngữ chỉ hiệu quả khi người học có cơ hội sử dụng trong thực tế.

Những giải pháp này nhằm tạo điều kiện để thanh niên, đặc biệt ở các địa phương còn hạn chế, có thêm cơ hội nâng cao năng lực ngoại ngữ, phục vụ học tập và hội nhập.

