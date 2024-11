Dàn 'mỹ nhân' Việt hội ngộ mừng học trò Á hậu Hương Ly giành giải Quán quân 'The next gentleman 2024'

SVVN - Vừa qua, chung kết 'The next gentleman - Quý ông hoàn mỹ 2024' đã diễn ra thành công với chiến thắng thuyết phục thuộc về thí sinh Xuân Thắng, thuộc team Á hậu Hương Ly.

Xuất hiện tại chung kết The next gentleman 2024, nhiều tên tuổi đình đám đã nhanh chóng “ghi điểm” bởi hàng loạt bộ cánh ấn tượng như: Á hậu Quốc tế Tường San, Diệp Lâm Anh, Lâm Khánh Chi, Mlee... Và đặc biệt là bộ tứ 'mentors' Miss International Queen Vietnam 2024 gồm: Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa, Á hậu Vũ Thuý Quỳnh, Hoa hậu Lê Hoàng Phương và Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu.

Bên cạnh đêm diễn của 'visual' từ hàng loạt thí sinh điển trai và tài năng, sự xuất hiện của các 'supporters' như: Hoàng Thùy, Hương Ly, Mâu Thủy, Thu Trang, Mai Ngô và Như Vân cũng thu hút sự quan tâm từ đông đảo khán giả bởi diện mạo “10 điểm không nhưng”. Song song đó, cuộc đổ bộ của dàn giám khảo: Hoa hậu Hương Giang, Dược sĩ Tiến, siêu mẫu Hữu Long, Alex Fox… cũng nhận được sự chú ý lớn.

Trải qua 7 tập truyền hình thực tế với nhiều thử thách cam go và đầy thú vị, ngôi vị Quán quân của The next gentleman 2024 chính thức gọi tên Xuân Thắng. Trong khi đó, danh hiệu Á quân 1 thuộc về Chip Nguyễn và danh hiệu Á quân 2 được trao cho Kang Chul.

Trước đó, cả 3 đều có hành trình được đánh giá xuất sắc, phong độ ổn định và có nhiều sự đột phá với sự quan tâm và ủng hộ lớn từ đông đảo khán giả hâm mộ.

Về phần Xuân Thắng, anh chàng gây ấn tượng bởi phần mở màn bằng tiếng Hàn Quốc cùng với đó là câu trả lời đầy mượt mà trong câu hỏi kiến thức đời sống Chip Nguyễn ứng xử lưu loát khi thông minh lựa chọn lợi thế về tiếng Anh của mình trong câu hỏi về giữ gìn bản sắc.

Kang Chul không kém cạnh trước phần ứng xử về lỗi lầm, cùng lời khẳng định ai cũng có quá khứ và hướng đến sự hoàn thiện bản thân.

Trải qua hành trình đồng hành cùng chương trình, team Luân phiên xuất sắc giành chiến thắng khi giữ được số lượng thành viên đông nhất, trong khi giải thưởng “Supporter xuất sắc nhất” được chia đều cho Á hậu Mâu Thủy và Á hậu Mai Ngô.

Danh hiệu “Quý ông chụp hình ăn ảnh nhất” được trao cho Hoàng Long, “Quý ông được yêu thích nhất” thuộc về Alex Kim.

Danh hiệu “Quý ông có hình thể đẹp nhất” được trao cho thí sinh Hoá Trần, “Quý ông có thể lực tốt nhất” thuộc về An Duy và “Quý ông có phong cách trình diễn tốt nhất” thuộc về Khoai Vũ.