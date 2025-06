Đào tạo Luật quốc tế và Luật thương mại quốc tế tại Học viện Ngoại giao: Nền tảng pháp lý và bản lĩnh hội nhập toàn cầu

SVVN - Trong kỷ nguyên hội nhập, Luật Quốc tế và Luật Thương mại Quốc tế giữ vai trò quan trọng trong điều chỉnh quan hệ xuyên biên giới, bảo vệ quyền lợi và giải quyết tranh chấp toàn cầu. Học viện Ngoại giao là một trong những cơ sở hàng đầu tại Việt Nam đào tạo chuyên sâu các lĩnh vực này, trang bị nền tảng pháp lý vững chắc, bản lĩnh toàn cầu và kỹ năng thực tiễn cho sinh viên.

Học viện Ngoại giao đáp ứng nhu cầu đào tạo pháp lý trong thời đại toàn cầu hóa

Trong xu thế toàn cầu hóa, pháp luật ngày càng giữ vai trò quan trọng trong việc điều chỉnh các mối quan hệ vượt qua biên giới quốc gia giữa các quốc gia, tổ chức và cá nhân. Trên nền tảng đó, hai lĩnh vực Luật quốc tế và Luật Thương mại quốc tế không chỉ đóng vai trò trụ cột trong nghiên cứu học thuật, mà còn trở thành công cụ thiết yếu trong việc xây dựng năng lực cạnh tranh quốc gia, giải quyết tranh chấp quốc tế, bảo vệ quyền lợi của các pháp nhân Việt Nam trong tiến trình hội nhập toàn diện.

Học viện Ngoại giao là một trong những cơ sở hàng đầu tại Việt Nam đào tạo bài bản và chuyên sâu về Luật quốc tế và Luật Thương mại quốc tế. Với chương trình giảng dạy hiện đại, gắn kết chặt chẽ giữa lý thuyết và thực tiễn quốc tế phong phú, Học viện hướng tới mục tiêu đào tạo đội ngũ chuyên gia pháp lý nắm vững kiến thức chuyên môn và có năng lực làm việc hiệu quả trong môi trường đa quốc gia, đa lĩnh vực.

Hai định hướng ngành đào tạo chuyên sâu: Luật quốc tế & Luật Thương mại quốc tế

Ngành Luật quốc tế tại Học viện Ngoại giao trang bị cho sinh viên nền tảng kiến thức toàn diện về pháp luật quốc tế hiện đại và pháp luật Việt Nam, hình thành tư duy pháp lý, khả năng phân tích, phản biện và vận dụng kiến thức pháp luật vào thực tiễn nghề nghiệp. Sinh viên được tiếp cận các lĩnh vực như công pháp quốc tế, luật biển quốc tế, luật tổ chức quốc tế, nhân đạo và nhân quyền quốc tế, cơ chế giải quyết tranh chấp quốc tế, đồng thời hiểu rõ hệ thống pháp luật trong nước.

Ngành Luật Thương mại quốc tế cung cấp kiến thức cơ bản và chuyên sâu về các quy định điều chỉnh hoạt động thương mại hàng hóa, dịch vụ, đầu tư và giải quyết tranh chấp giữa các chủ thể trong quan hệ kinh tế quốc tế. Đồng thời, chương trình cung cấp nền tảng kiến thức vững chắc và tổng thể về hệ thống pháp luật Việt Nam, cung cấp kỹ năng hành nghề luật với nhiều môn học thực tiễn, tương tác như kỹ năng tư vấn, đàm phán, giúp sinh viên tốt nghiệp phát triển tư duy pháp lý cần thiết để xử lý các vấn đề pháp lý phức tạp trong quan hệ thương mại xuyên biên giới.

Chương trình đào tạo ngành Luật Quốc tế và Luật Thương mại Quốc tế tại Học viện Ngoại giao được thiết kế theo hướng tích hợp, gồm bốn nhóm học phần chính. Trong đó, nhóm kiến thức cơ sở khối ngành cung cấp nền tảng lý luận pháp luật và hệ thống pháp luật Việt Nam, giúp sinh viên hình thành tư duy pháp lý căn bản và hiểu rõ cấu trúc hoạt động của hệ thống pháp luật quốc gia. Tiếp theo, nhóm kiến thức cơ sở ngành tập trung vào các lĩnh vực cốt lõi như công pháp quốc tế, luật dân sự, luật thương mại, tạo nền móng vững chắc cho các học phần chuyên sâu sau này.

Kiến thức chuyên ngành được phân thành các học phần bắt buộc và tự chọn, giúp sinh viên chủ động lựa chọn nội dung học tập theo định hướng nghề nghiệp. Với ngành Luật Quốc tế, sinh viên tiếp cận các học phần như Nguồn của Luật Quốc tế, Luật Biển Quốc tế, Luật Nhân quyền Quốc tế, Giải quyết tranh chấp quốc tế…

Trong khi đó, ngành Luật Thương mại Quốc tế trang bị kiến thức về Luật Kinh doanh Quốc tế, Luật WTO, Pháp luật thương mại hàng hóa và dịch vụ quốc tế, Giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế, các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới…

Bên cạnh đó, sinh viên được rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp như diễn án, lập luận và viết pháp lý, tư vấn và đàm phán hợp đồng quốc tế, soạn thảo điều ước quốc tế… giúp hình thành năng lực hành nghề chuyên nghiệp ngay từ trên giảng đường. Điểm nhấn nổi bật trong chương trình đào tạo là phương pháp tiếp cận liên ngành và so sánh pháp luật, góp phần nâng cao tư duy phân tích, khả năng nhận diện khác biệt giữa các hệ thống pháp luật, và kỹ năng thích ứng trong môi trường hội nhập quốc tế.

Gắn lý thuyết với thực tiễn, rèn kỹ năng nghề nghiệp trong môi trường quốc tế

Chương trình đào tạo tại Học viện Ngoại giao không chỉ chú trọng kiến thức học thuật mà còn đặc biệt nhấn mạnh yếu tố thực tiễn, giúp sinh viên ngành Luật Quốc tế và Luật Thương mại Quốc tế rèn luyện kỹ năng toàn diện. Sinh viên được tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa giàu tính ứng dụng, nổi bật là các cuộc thi phiên tòa giả định danh tiếng trên thế giới như Philip C. Jessup International Law Moot Court (Luật Công Quốc tế), Asia Cup (do Bộ Ngoại giao Nhật Bản tổ chức), Stetson International Environmental Moot Court (Luật Môi trường Quốc tế), FDI International Arbitration Moot (Luật Đầu tư Quốc tế) và Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot (Hợp đồng và Trọng tài Thương mại Quốc tế).

Đây là những sân chơi học thuật uy tín, giúp sinh viên trau dồi kỹ năng tranh tụng, phản biện và giải quyết tình huống pháp lý trong môi trường mô phỏng thực tiễn nghề nghiệp quốc tế. Đặc biệt, sinh viên Học viện Ngoại giao đã nhiều lần ghi dấu ấn với thành tích nổi bật, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên bản đồ học thuật quốc tế.

Song song với hoạt động học tập trên lớp, sinh viên ngành Luật Quốc tế và Luật Thương mại Quốc tế tại Học viện Ngoại giao được tạo điều kiện tham quan thực tế tại nhiều cơ quan, tổ chức lớn như Tòa án Nhân dân Tối cao, Tòa nhà Quốc hội, các doanh nghiệp, văn phòng luật sư, công ty luật hàng đầu và các tổ chức quốc tế. Đây là cơ hội để sinh viên tiếp cận, học hỏi từ thực tiễn hoạt động pháp lý đa dạng.

Ngoài ra, các hội thảo chuyên đề với sự tham gia của chuyên gia, luật sư, trọng tài viên, nhà hoạch định chính sách và nhà ngoại giao giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp lý quốc tế và thương mại giúp sinh viên cập nhật kiến thức chuyên sâu, mở rộng tầm nhìn nghề nghiệp. Đặc biệt, sinh viên đam mê nghiên cứu học thuật có thể tham gia Hội thảo sinh viên nghiên cứu khoa học thường niên do Khoa tổ chức, nơi quy tụ nhiều bài viết chất lượng từ sinh viên trong và ngoài Học viện. Thông qua các hoạt động này, sinh viên không chỉ phát triển kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp mà còn xây dựng mạng lưới chuyên môn vững chắc, sẵn sàng cho sự nghiệp tương lai.

Triển vọng nghề nghiệp trong môi trường pháp luật đa quốc gia

Sinh viên tốt nghiệp ngành Luật Quốc tế và Luật Thương mại Quốc tế tại Học viện Ngoại giao có khả năng đảm nhận nhiều vị trí công việc đa dạng trong các môi trường phong phú, từ cơ quan nhà nước đến doanh nghiệp, tổ chức quốc tế. Cụ thể, sinh viên có thể làm việc tại các cơ quan nhà nước như Bộ Ngoại giao, Bộ Công Thương, Bộ Tư pháp, Tòa án, Viện Kiểm sát, các cơ quan về hợp tác quốc tế, đầu tư và thương mại. Bên cạnh đó, sinh viên có thể trở thành chuyên viên pháp chế tại doanh nghiệp, đặc biệt là các công ty có yếu tố nước ngoài, tập đoàn đa quốc gia, ngân hàng thương mại hoặc công ty xuất nhập khẩu.

Ngoài ra, họ có thể làm luật sư, chuyên gia tư vấn pháp lý tại các công ty luật, tổ chức trọng tài quốc tế hoặc tổ chức phi chính phủ. Với nền tảng chuyên môn vững chắc, sinh viên còn có thể trở thành giảng viên, nghiên cứu viên tại các trường đại học, viện nghiên cứu luật, trung tâm đào tạo quốc tế, hoặc tham gia lĩnh vực báo chí – truyền thông với vai trò phóng viên, biên tập viên phụ trách mảng pháp lý tại các cơ quan báo chí trong nước và quốc tế.

Sinh viên tốt nghiệp cũng có nhiều cơ hội học tiếp lên trình độ sau đại học, theo học các chương trình thạc sĩ, tiến sĩ tại các trường luật danh tiếng ở Anh, Mỹ, Pháp, Đức, Nhật, Úc… hoặc tham dự các kỳ thi lấy chứng chỉ hành nghề như luật sư, công chứng viên, trọng tài viên, hòa giải viên quốc tế, sẵn sàng trở thành lực lượng nòng cốt trong tiến trình hội nhập quốc tế của đất nước.

Với triết lý đào tạo gắn kết lý thuyết với thực tiễn, chương trình Luật quốc tế và Luật Thương mại quốc tế của Khoa Luật quốc tế, Học viện Ngoại giao không chỉ cung cấp kiến thức pháp lý nền tảng mà còn xây dựng năng lực hành nghề vững vàng, tư duy toàn cầu và bản lĩnh nghề nghiệp cho người học. Đây là lựa chọn lý tưởng cho những bạn trẻ yêu thích lĩnh vực pháp luật quốc tế và thương mại, mong muốn phát triển sự nghiệp trong môi trường hội nhập toàn cầu.

(Ảnh: NTCC)