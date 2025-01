Điểm tin K-biz ngày 13/1/2025: SM Entertainment ra mắt nhóm nhạc nữ sau 5 năm, netizen 'cuồng' với các cặp đôi 'hit'

SVVN - Lần đầu tiên SM Entertainment cho ra mắt nhóm nhạc nữ sau 5 năm cùng màn kết hợp đỉnh cao của 'dàn sao' trong các dự án truyền hình mới khiến K-biz ngập tràn hứng khởi.

'Chú yêu tinh' Gong Yoo và Song Hye Kyo lại khiến cộng đồng mạng 'điên đảo'

Khán giả đang háo hức đón chờ màn phản ứng hóa học mãnh liệt giữa Song Hye Kyo và Gong Yoo trong dự án sắp tới với biên kịch Noh Hee Kyung có mức kinh phí sản xuất 546 triệu đôla. Bộ phim truyền hình sắp ra mắt Slowly but Intensely (tên gốc) đã chính thức bắt đầu quá trình quay phim vào ngày 12/1.

Slowly but Intensely là một dự án mới của biên kịch nổi tiếng Noh Hee Kyung, người trước đây đã chấp bút cho It's Okay, That's Love, Dear My Friends, Our Blues và nhiều tác phẩm khác. Lấy bối cảnh những năm 1960 và 1970, bộ phim mô tả cuộc đời thực của những người trong ngành phát thanh truyền hình, đi sâu vào cuộc sống của các 'ngôi sao' trên sân khấu và những người đằng sau hậu trường tạo nên những 'ngôi sao' đó.

Đáng chú ý, Song Hye Kyo trước đây đã hợp tác với biên kịch Noh Hee Kyung trong bộ phim truyền hình năm 2008, Worlds Within và bộ phim truyền hình năm 2013, That Winter, The Wind Blows, khiến bộ phim lịch sử hiện đại mới này trở thành dự án thứ ba của họ cùng nhau.

Gong Yoo, người 'bắt cặp' với Song Hye Kyo, cũng sẽ tái hợp với đạo diễn Lee Yoon Jung trong Slowly but Intensely. Đây là lần hợp tác thứ hai của họ sau bộ phim truyền hình Coffee Prince của đài MBC. Slowly but Intensely đang đặt mục tiêu hoàn thành quá trình quay phim vào nửa đầu năm nay và đang trong quá trình đàm phán để phát hành trên Netflix dưới dạng phim dài 22 tập.

Mun Ka Young tái hợp với 'mối tình đầu' Choi Hyun Wook

Dựa trên một webtoon nổi tiếng, My Dearest Nemesis kể về câu chuyện tình yêu của một người đàn ông và một người phụ nữ lần đầu gặp nhau thông qua các nhân vật trong trò chơi trực tuyến của họ trong những ngày còn đi học, sau đó gặp lại nhau ngoài đời thực với tư cách là sếp và nhân viên sau 16 năm.

Mun Ka Young sẽ vào vai Baek Su Jung, trưởng nhóm lập kế hoạch tại cửa hàng bách hóa Yongseong, người được gọi là "Sát thủ điều hành" vì cô ấy quen với việc chống lại sếp của mình hơn là kìm nén bản thân. Choi Hyun Wook sẽ vào vai Ban Joo Yeon, một chaebol thế hệ thứ ba cầu toàn và là người đứng đầu cửa hàng bách hóa Yongseong, người đã che giấu bản ngã khác của mình là "Black Flame Dragon" để được công nhận là người thừa kế hợp pháp.

SM Entertainment ra mắt nhóm nhạc nữ mới gồm 8 thành viên

Nhóm nhạc nữ mới gồm 8 thành viên, Hearts2Hearts của SM Entertainment sẽ ra mắt vào ngày 24/2, làm dấy lên sự mong đợi trên toàn thế giới. Đây sẽ là lần đầu tiên SM Entertainment cho ra mắt nhóm nhạc nữ sau 5 năm, kể từ Aespa, nhóm nhạc nữ trẻ nhất của công ty.

Hearts2Hearts, đại diện cho mục tiêu kết nối với người hâm mộ toàn cầu thông qua thế giới âm nhạc độc đáo, huyền bí và đẹp đẽ của họ, chứa đầy những cảm xúc khác nhau và những thông điệp chân thành. Tám thành viên, mỗi người đều sở hữu sức hút đa dạng và tiềm năng vô hạn, được kỳ vọng sẽ tạo ra phản ứng mạnh mẽ từ người hâm mộ trên toàn thế giới.

Hearts2Hearts, với tư cách là nhóm nhạc nữ mới của SM Entertainment được đặc biệt đáng chú ý vì họ ra mắt vào năm kỷ niệm 30 năm thành lập SM. Với di sản văn hóa lâu đời của công ty và khả năng lập kế hoạch vững chắc, nhóm sẽ thể hiện phong cách khác biệt về âm nhạc, trình diễn và hình ảnh. Trong khi đó, Hearts2Hearts sẽ bắt đầu chương trình quảng bá ra mắt chính thức vào cuối tháng Một.

Taemin của SHINee lên tiếng về lý do không biểu diễn tại SMTOWN

Buổi hòa nhạc này thậm chí còn đặc biệt hơn vì nó kỷ niệm 30 năm thành lập công ty và có sự góp mặt của nhiều gương mặt quen thuộc. Tuy nhiên, người hâm mộ SHINee đã rất thất vọng vì họ không thể nhìn thấy tất cả các thành viên cùng nhau. Không lâu sau đó, Taemin đã viết một tin nhắn gửi đến người hâm mộ trên Bubble: "Tôi rất tiếc vì không thể tham gia cùng SHINee trong buổi hòa nhạc SMTOWN. Tôi muốn hoàn tất đàm phán với công ty và tham gia hoạt động của SHINee một cách nhanh chóng, nhưng có vẻ như sẽ mất một thời gian để sắp xếp mọi việc. Nhưng chúng tôi đang đạt được tiến triển và có vẻ như tình trạng này sẽ sớm kết thúc".

Chứng kiến ​​cảnh này, người hâm mộ tỏ ra khó chịu khi Taemin phải đứng ra xin lỗi vì tình huống này: Công ty chính là vấn đề… Thật không may, anh ấy đã đến công ty đó. Tất nhiên, tôi chắc chắn anh ấy không biết công ty sẽ như thế này; Các thành viên trong nhóm này đều chân thành với nhau; Có vẻ như Taemin cũng muốn tham gia hoạt động của SHINee; Tại sao Taemin lại phải đứng ra giải thích mà không phải là công ty, điều này làm tôi tức điên...Trong khi đó, Taemin đã ký hợp đồng với BPM Entertainment vào năm ngoái, rời SM Entertainment sau 16 năm gắn bó.