Điểm tin K-biz ngày 2/5/2025: Tiết lộ về 'Bromance' trong 'Weak Hero', NCT Wish đối mặt với chỉ trích vì Hearts2Hearts

SVVN - Một ngày với nhiều chuyện bi hài của làng giải trí xứ Hàn, khiến người hâm mộ trải qua nhiều trạng thái cảm xúc khác nhau.

Weak Hero có phải là 'Bromance' hay không?

Đạo diễn của Weak Hero đã xác nhận liệu phim có phải là 'Bromance' (mô tả mối quan hệ gắn bó, mãnh liệt về mặt cảm xúc giữa các nam giới) hay không? Và ngay cả các diễn viên cũng bị sốc với câu trả lời.

Phần 2 của bộ phim truyền hình Hàn Quốc Weak Hero Class 2 rất được mong đợi trên Netflix đã nhận được phản hồi rất lớn trên mạng. Gần đây nhất, dàn diễn viên và đạo diễn đã tổ chức một buổi GV (giao lưu với khách mời) tại Seoul, quy tụ các diễn viên từ phần một và phần hai.

Trong phần phỏng vấn, Park Ji Hoon (người đóng vai chính Yeon Sieun) đã được hỏi cảm giác thế nào khi gặp lại những gương mặt quen thuộc. Anh cho biết: " Họ là những người bạn đặc biệt mà bạn không thể quên ngay cả khi bạn muốn. Giống như việc tìm kiếm họ một cách vô thức… đối với Sieun, nó có thể giống như mối tình đầu…". Lập tức, MC nói: "Mối tình đầu của bạn đang mỉm cười bên cạnh bạn (chỉ vào Choi Hyun Wook, người đóng vai Ahn Suho)”.

Bổ sung cho câu trả lời của Park Ji Hoon, đạo diễn Yoo Soo Min đã chia sẻ ý định của mình đằng sau mối quan hệ của họ: "Tôi nghĩ họ có cảm xúc đặc biệt với nhau. Tôi đã nói với hai diễn viên rằng, đây gần giống như một bộ phim tình cảm lãng mạn. Tôi không định tiết lộ điều này ngay bây giờ".

Những người hâm mộ cuồng nhiệt bình luận rằng họ đã biết về điều này và rất vui khi được xác nhận: Chúng tôi đã biết chuyện này rồi. Nó hơn cả tình bạn; Nó kiểu như là tình bạn có tình yêu; Họ đặc biệt với nhau mà không cần phải giải thích bằng một từ nào đó; Nhớ một ai đó và muốn bảo vệ họ chính là thứ cảm xúc đặc biệt...

Nhóm nhạc thần tượng K-Pop huyền thoại thế hệ thứ hai sẽ trở lại bất ngờ

Nhóm nhạc thế hệ thứ hai nổi tiếng, SS501 đang chuẩn bị trở lại để kỷ niệm 20 năm ra mắt. Các thành viên Kim Hyun Joong, Heo Young Saeng và Kim Kyu Jong sẽ tái hợp dưới cái tên FIVE O ONE và bắt đầu chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới vào tháng Bảy. Nhóm hy vọng, dự án này sẽ mang đến kỷ niệm khó quên cho những người hâm mộ đã chờ đợi họ trong một thời gian dài.

SS501 ra mắt vào năm 2005, được biết đến với các bài hát hit Snow Prince, U R MAN, Love Like This và nhiều bài hát khác. Trong khi các thành viên tập trung vào các hoạt động cá nhân, họ hy vọng sẽ thể hiện tinh thần đồng đội lớn hơn nữa. Với sự nổi tiếng to lớn của họ tại Nhật Bản, kỳ vọng về sự trở lại sắp tới của họ rất cao.

Kim Hye Soo khiến người hâm mộ choáng váng với vẻ đẹp vượt thời gian

Nữ diễn viên kỳ cựu Kim Hye Soo một lần nữa khiến người hâm mộ phải trầm trồ với vẻ đẹp không tuổi và vóc dáng đáng kinh ngạc của mình.

Vào ngày 2/5, Kim đã chia sẻ một bức ảnh ấn tượng trên phương tiện truyền thông xã hội cá nhân của cô, được chụp tại một hồ bơi. Mặc một bộ đồ bơi rash guard (đồ bơi hay dùng cho lướt sóng hoặc các hoạt động thể thao dưới biển) đen bóng, cô tự tin đứng trên mặt nước. Hình bóng hoàn hảo và vóc dáng săn chắc của cô có thể dễ dàng sánh ngang với người ở độ tuổi 20, thu hút sự ngưỡng mộ từ người hâm mộ và những người theo dõi. Bộ đồ bơi được thiết kế để tôn lên vòng eo, làm nổi bật vóc dáng tuyệt đẹp của , Kim Hye Soo trong khi chiếc khăn bandana đen buộc quanh tóc tạo thêm nét sang trọng, thể thao cho tổng thể diện mạo.

Ở tuổi 54, Kim Hye Soo vẫn toát lên vẻ uy nghiêm cả trên màn ảnh và ngoài đời. Tràn ngập lời khen ngợi của người hâm mộ ở phần bình luận: Cô ấy đang che giấu tuổi tác của mình ở đâu?; Cô ấy là một tác phẩm điêu khắc sống; Cô ấy tập luyện nhiều đến mức nào?... Trong khi đó, Kim Hye Soo hiện vẫn bận rộn với các dự án liên tiếp. Sau khi xuất hiện trong loạt phim Disney+, Unmasked vào đầu năm nay, cô hiện đang quay bộ phim truyền hình The Second Signal, dự kiến ​​phát hành vào năm tới. Với sự nghiệp kéo dài hơn ba thập kỷ, Kim Hye Soo vẫn là một nữ diễn viên hàng đầu và là biểu tượng trường tồn trong làng giải trí Hàn Quốc.

NCT Wish đối mặt với sự chỉ trích vì hành vi không nhất quán của họ với Hearts2Hearts

NCT Wish thể hiện sự nhiệt tình với Hearts2Hearts trong khi lại tỏ ra dè dặt trên Cultwo Show, gây ra tranh cãi trực tuyến. Một bài đăng gần đây trên diễn đàn nổi tiếng của Hàn Quốc, Pann Nate đã chỉ ra sự khác biệt đáng chú ý trong hành vi của NCT Wish khi tương tác với các nghệ sĩ khác nhau, gây ra làn sóng chỉ trích trên mạng xã hội.

Người đăng bài gốc lưu ý rằng NCT Wish tỏ ra nhiệt tình khác thường khi ở trước Hearts2Hearts, một nhóm nhạc mới hơn, trẻ hơn trong ngành công nghiệp K-pop. Tuy nhiên, sự phấn khích của họ dường như biến mất khi xuất hiện trên Cultwo Show, một chương trình phát thanh nổi tiếng của Hàn Quốc, nơi các tương tác của họ có vẻ dè dặt hơn nhiều.

Người đăng cũng đề cập rằng sự nhiệt tình của NCT Wish dường như chỉ xuất hiện khi họ gặp các thần tượng nữ, dẫn đến nhiều suy đoán hơn về hành vi của họ: Yushi Sakuya hành động ồn ào và khó chịu, họ có đang khoe khoang với những người bạn nhỏ tuổi hơn không?; Cảm giác giống như đang xem ai đó làm quá trước mặt người khác giới khi họ còn trẻ; Chuyện gì đang xảy ra với các nhóm nhạc nam ngày nay vậy... Họ đang làm quá rõ ràng trước mặt người hâm mộ...

Khi phản ứng dữ dội ngày càng tăng, nhóm quản lý của NCT Wish có thể sẽ phải chịu áp lực phải giải quyết tranh cãi và làm rõ về hành vi trong tương lai của nhóm. Mặc dù nhóm vẫn nổi tiếng, nhưng những lời chỉ trích đang diễn ra có thể ảnh hưởng đến hình ảnh của họ, nếu không được giải quyết.