Điểm tin K-biz ngày 3/1/2025: Cái kết cho 'When the Phone Rings' và 'KBS Drama Awards 2024'

Hay những tin tức mới nhất về 'Lễ trao giải KBS Drama Awards 2024' bị hủy phát sóng trực tiếp do vụ tai nạn máy bay thảm khốc của Jeju Air xảy ra vào ngày 29/12 đang thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng ngày hôm nay (3/1)?

'Rò rỉ' những cảnh 'tình trong bể tình' trước 2 tập cuối của When The Phone Rings

Chỉ còn 2 tập nữa là bộ phim When the Phone Rings sẽ kết thúc, các 'ngôi sao' Yoo Yeon Seok và Chae Soo Bin tiết lộ những cảnh quay yêu thích nhất của họ cho đến thời điểm hiện tại.

Giải thưởng phim truyền hình KBS 2024 công bố ngày phát sóng mới sau khi hủy phát sóng trực tiếp

Vào ngày 3/1, KBS thông báo rằng họ sẽ phát sóng lễ trao giải được ghi hình trước vào ngày 11/1 lúc 9h20 tối, theo giờ Hàn Quốc.

Danh sách những người được đề cử giải Daesang (Giải thưởng lớn) năm nay: Đầu tiên, nam diễn viên kỳ cựu Lee Soon Jae đã được đề cử cho vai diễn trong Dog Knows Everything, nơi ông thu hút khán giả bằng sự kết hợp giữa hài kịch và chính kịch trong loạt phim. Những người được đề cử khác bao gồm Ji Hyun Woo và Im Soo Hyang trong Beauty and Mr. Romantic, Kim Jung Hyun và Park Ji Young trong Iron Family, và Kim Ha Neul, người đã có màn trình diễn xuất sắc trong Nothing Uncovered. Trước đó, đã có thông báo rằng Jang Sung Kyu, Seohyun của Girls' Generation và Moon Sang Min sẽ là người dẫn chương trình cho buổi lễ.

Mặc dù Lễ trao giải KBS Drama Awards 2024 (2024 KBS Drama Awards) ban đầu được lên lịch phát sóng trực tiếp vào ngày 31/12, nhưng chương trình phát sóng trực tiếp đã bị hủy, do vụ tai nạn máy bay thảm khốc của Jeju Air xảy ra vào ngày 29/12. Thay vào đó, buổi lễ vẫn diễn ra theo lịch trình vào ngày 31/12, đã được ghi hình trước để phát sóng vào một ngày sau đó.

Rosé của BLACKPINK trở thành nghệ sĩ K-pop nữ đầu tiên lọt vào Top 10 bảng xếp hạng Radio Songs của Billboard

Hai tuần trước, Rosé đã trở thành nữ nghệ sĩ solo K-pop đầu tiên trong lịch sử lọt vào Top 3 của Billboard 200 khi album solo rosie của cô ra mắt ở vị trí thứ ba. Trong tuần kết thúc vào ngày 4/1, rosie vẫn trụ vững ở vị trí thứ 32 trong tuần thứ ba liên tiếp trên bảng xếp hạng. Với thành tích này, rosie đã trở thành album đầu tiên của một nữ nghệ sĩ solo K-pop ba tuần liên tiếp trong top 50 của Billboard 200. Rosé cũng là nữ nghệ sĩ solo K-pop thứ hai từng có album lọt vào bảng xếp hạng Billboard 200 trong ba tuần, sau Nayeon của TWICE. Trong khi đó, đĩa đơn ăn khách APT của Rosé và Bruno Mars tiếp tục chuỗi thành tích ấn tượng trên bảng xếp hạng Hot 100 của Billboard, nơi album đã dành tuần thứ 10 liên tiếp trên bảng xếp hạng ở vị trí thứ 34.

APT. cũng đạt đến đỉnh cao mới trên cả bảng xếp hạng Pop Airplay của Billboard (đo lường lượt phát trên các đài phát thanh Top 40 chính thống trên khắp Hoa Kỳ) và bảng xếp hạng Radio Songs (đo lường lượt phát trên radio của Hoa Kỳ trên mọi thể loại âm nhạc). Bài hát đã leo lên vị trí thứ 7 trong tuần thứ 10 trên bảng xếp hạng Pop Airplay và vị trí thứ 10 trong tuần thứ sáu trên bảng xếp hạng Radio Songs. Vì thế, Rosé hiện là nghệ sĩ K-pop nữ đầu tiên (bao gồm cả nhóm nhạc) lọt vào Top 10 của bảng xếp hạng Radio Songs.

Netflix “vô tình” tiết lộ ngày phát hành mùa cuối của Squid Game

Bộ phim kinh dị Hàn Quốc ăn khách Squid Game của Netflix đã trở lại với mùa 2 vào ngày 26/12/2024. Cái kết thật đáng thất vọng khiến mọi người đều chờ đợi phần ba, và được coi là phần cuối cùng của loạt phim. Người xem than thở rằng họ có thể phải đợi thêm cả năm nữa cho đến khi phần 3 được phát hành, đặc biệt là khi phần đầu tiên đã được phát hành cách đây ba năm. Tuy nhiên, Netflix đã ngay lập tức xác nhận rằng phần 3 sẽ phát sóng vào năm 2025. Các đoạn giới thiệu đã được phát hành gần đây, xác nhận rằng trò chơi sẽ sớm được tiếp tục.

Với hơn 1,6 triệu lượt xem và vẫn đang tiếp tục tăng, cảnh quay dài 5 phút này đã khiến người xem hoàn toàn bị mê hoặc. Cảnh này hiện được mệnh danh là "một trong những cảnh hay nhất trong phần 2" và thậm chí là "cảnh hay nhất trong phim truyền hình Hàn Quốc".

Nhưng có một chi tiết đang 'dậy sóng' cộng đồng mạng đó là Netflix có thể đã vô tình tiết lộ ngày phát hành. Các tài khoản mạng xã hội chính thức của dịch vụ phát trực tuyến này đã chia sẻ một đoạn giới thiệu Chul-Su, khá giống với cảnh after-credit. Khi đoạn giới thiệu được đăng trên YouTube, chú thích có ghi ngày phát hành của Squid Game 3 là 27/6/2025. Nó đã nhanh chóng được đặt ở chế độ riêng tư và thay đổi để xóa ngày này.

Seohyun (Girls Generation) và Taecyeon (2PM) xin lỗi vì đã làm hỏng di sản thế giới của UNESCO

Seohyun của Girls’ Generation và Taecyeon của 2PM đang đóng vai chính trong bộ phim The First Night With The Duke. Gần đây, người ta đã công khai rằng quá trình quay phim đã gây ra thiệt hại cho Học viện Khổng tử Byeongsanseowon. Điều này gây ra vấn đề lớn, vì đây là "Di sản Thế giới được UNESCO công nhận". Người ta cho rằng, đoàn làm phim đã đóng đinh vào tường của tòa nhà.

Toàn bộ đoàn làm phim mới đây đã đưa ra lời xin lỗi và cam kết sẽ thực hiện các bước cần thiết để khôi phục thiệt hại gây ra cho địa điểm này cũng như cân nhắc cẩn thận các bước tiếp theo để ngăn chặn sự việc tương tự tái diễn. Bộ phim kể về một sinh viên đại học sở hữu cơ thể của một nhân vật phụ trong một tiểu thuyết lãng mạn.