Điểm tin K-biz ngày 7/6/2025: Thông báo khẩn từ BTS trước thềm xuất ngũ, So Ji Sub chứng tỏ đẳng cấp 'quý ông So GanJi'

SVVN - Những tin tức K-biz sôi động sẽ khiến ngày cuối tuần của bạn tràn ngập cảm xúc trong tháng chớm Hè.

Big Hit Music đưa ra thông báo khẩn trước ngày các thành viên cuối cùng của BTS xuất ngũ

Big Hit Music kêu gọi người hâm mộ hạn chế đến thăm doanh trại quân đội vào ngày RM, Jimin, V và Jungkook xuất ngũ. Theo đó, ngày xuất ngũ chỉ dành cho quân nhân. Không có sự kiện đặc biệt nào được lên kế hoạch vào ngày xuất ngũ của RM, Jimin, V và Jungkook. Mỗi địa điểm đều có không gian rất hạn chế và tình trạng quá tải có thể gây ra rủi ro về an toàn. Để đảm bảo sự an toàn của nghệ sĩ và người hâm mộ được đặt lên hàng đầu, Big Hit Music chân thành yêu cầu người hâm mộ không đến thăm địa điểm trực tiếp.

Trong khi đó, cả RM và V đều bắt đầu nghĩa vụ quân sự bắt buộc vào ngày 11/12/2023, RM gia nhập Sư đoàn bộ binh số 15 của Quân đội ROK và V gia nhập Đội đặc nhiệm (SDT) của Cảnh sát quân sự ROK. Cả hai đều dự kiến ​​xuất ngũ vào ngày 10/6, theo giờ Hàn Quốc. Jimin và Jungkook, cả hai đều bắt đầu nghĩa vụ bắt buộc vào ngày 12/12/2023, sẽ xuất ngũ khỏi Sư đoàn bộ binh số 5 của Quân đội ROK vào ngày 11/6, theo giờ Hàn Quốc. Suga, người đang phục vụ với tư cách là nhân viên dịch vụ xã hội, sẽ xuất ngũ vào ngày 21/6. Jin và J-Hope đã xuất ngũ vào năm ngoái và hiện đang hoạt động solo.

So Ji Sub hài lòng 1000% với cuộc hôn nhân của mình

Vào ngày 6/6, một video có tựa đề Big Bros Who Make You Bow Your Head đã được phát hành trên kênh YouTube chính thức của Netflix Hàn Quốc. Trong đó, So Ji Sub nhớ lại quá khứ của mình với tư cách là một rapper, chia sẻ cảm xúc chân thành với người hâm mộ: "Gần đây, Taecyeon, người làm việc tại cùng một công ty, đã sáng tác một bài hát. So Taecyeon, Cha Hak Yeon và tôi đã biểu diễn ở Nhật Bản dưới cái tên 'So-Ok-Cha' (So Ji Sub, Ok Taecyeon, Cha Hak Yeon). Tôi bắt đầu rap chỉ vì tôi thích nó. Nhưng thực ra tôi bị điếc âm nhạc. Tôi bắt đầu sáng tác nhạc vì tôi muốn hát cho người hâm mộ của mình khi tôi gặp họ. Tôi không giỏi về điều đó, nhưng tôi muốn biểu diễn trước mặt họ, vì vậy tôi bắt đầu viết nhạc. Tôi chỉ có thể nghĩ ra những bài hát mới khi tôi có cơ hội gặp người hâm mộ của mình".

So Ji Sub kết hôn với Jo Eun Jung, một phóng viên kém anh 17 tuổi vào năm 2020. Thể hiện tình cảm của mình với vợ, So Ji Sub tiết lộ: "Tôi thực sự khuyên bạn nên kết hôn. Ở bên nhau còn hơn là ở một mình bởi tôi luôn hài lòng 1000%".

Taemin của SHINee và suy nghĩ xúc động về việc giải nghệ

Trong tập phát sóng mới nhất của chương trình YouTube ZIP DAESUNG, Taemin của SHINee đã tham gia cùng Daesung của BIGBANG để trò chuyện một cách chân thành và thẳng thắn. Hai thần tượng, được biết đến với sự gắn bó lâu dài trong K-pop, đã nói về những áp lực và tổn thương về mặt cảm xúc khi ở lại ngành công nghiệp này.

Khi hồi tưởng về chuyến lưu diễn solo vòng quanh thế giới đầu tiên vừa hoàn thành, Taemin bày tỏ lòng biết ơn của mình cũng như cảm giác tự hào sâu sắc: "Có những người xung quanh tôi để tâm sự, nhưng chỉ những người đồng cấp đã hoạt động trong ngành lâu năm mới thực sự hiểu được, đó là lý do tại sao tôi thường nói chuyện sâu sắc với những người như Taeyang hoặc Rain. Tôi rất biết ơn vì có người để chia sẻ những cảm xúc này".

Trả lời tin đồn hẹn hò gần đây với biên đạo múa No:ze, bắt đầu khi một bức ảnh hai người ôm nhau xuất hiện trên mạng, công ty quản lý của Taemin đã phủ nhận mối quan hệ này, tuyên bố họ chỉ là bạn thân. Bản thân Taemin đã trả lời thông qua ứng dụng giao tiếp với người hâm mộ Bubble, bày tỏ sự đau khổ của mình, "Thật khó chịu vì những hiểu lầm. Tôi đã suy nghĩ sâu sắc về cách truyền tải sự thật. Tôi hy vọng các bạn tiếp tục tin tưởng tôi và tôi sẽ đền đáp lại sự tin tưởng và tình yêu đó".

Bằng sự dễ bị tổn thương và chân thành của mình, Taemin tiếp tục chiếm được trái tim người hâm mộ trong khi vượt qua những phức tạp của sự nổi tiếng và sự phát triển bản thân.

Lee Hyori: Nữ hoàng quảng cáo trở lại

Biểu tượng Kpop, Lee Hyori trở lại với quảng cáo một cách huyền thoại, kiếm được 4,2 tỷ won (khoảng 3 triệu đôla) chỉ trong 5 tháng, lần đầu tiên sau 11 năm. Sự trở lại của cô đã tạo nên làn sóng các lời mời chào thương hiệu và sự ngưỡng mộ của người hâm mộ. Ngay khi cô đưa ra quyết định, các thương hiệu lớn đã nhanh chóng vào cuộc với những lời mời chào nồng nhiệt, háo hức được hợp tác với biểu tượng được yêu mến này.

Chương trình 20th Century Hit Song (Tập 267) của đài KBS Joy, với chủ đề It’s Cheating~ Overpowered Talent! Hexagonal Singers Hit Song đã nêu bật những nghệ sĩ đa tài tỏa sáng trong nhiều lĩnh vực khác nhau, xếp thứ 4 trong danh sách không ai khác chính là Lee Hyori với bản hit năm 2003, Hey Girl. Trong chương trình, Lee Hyori cũng tiết lộ những cái tên ngày nay mà cô cho là 'ngôi sao 6 cạnh' không chỉ có ngoại hình mà còn đầy tài năng: Jungkook BTS, Jennie BLACKPINK, nam diễn viên Jo Jung Suk và ca sĩ Lee Chan Won.

Địa vị huyền thoại kết hợp với sức ảnh hưởng của Lee Hyori, tiếp tục củng cố vị thế của cô không chỉ là một ca sĩ mà còn là nhân vật quyền lực trong quảng cáo lẫn ảnh hưởng của công chúng. Sự trở lại của cô đánh dấu kỷ nguyên vàng son về khả năng hiển thị và thành công thương mại, chứng minh rằng Lee Hyori vẫn là một trong những ngôi sao có khả năng sinh lời nhất của Hàn Quốc.

Megan trở thành thành viên thứ hai của KATSEYE công khai giới tính

Megan, một thành viên người Mỹ gốc Hoa của nhóm nhạc nữ đa quốc gia KATSEYE của HYBE, đã công khai thừa nhận mình là người lưỡng tính, trở thành thành viên thứ hai của nhóm làm như vậy.

Tuyên bố của Megan tiếp nối những suy đoán trước đó của người hâm mộ về khuynh hướng tình dục của cô ấy, vốn đã lan truyền trực tuyến trong một thời gian. Người hâm mộ đã phản ứng bằng sự ủng hộ và ăn mừng. Vào tháng 3/2025, người bạn cùng nhóm người Mỹ gốc Ấn, Lara của cô cũng đã công khai mình là người lưỡng tính thông qua nền tảng giao tiếp với người hâm mộ Weverse. Với việc cả Megan và Lara đều công khai mình là người lưỡng tính, KATSEYE đã trở thành nhóm nhạc nữ K-pop đầu tiên hiện đang hoạt động có hai thành viên công khai là người đồng tính.

Được thành lập thông qua chương trình thử giọng sống còn The Debut: Dream Academy, KATSEYE đã chính thức ra mắt dưới sự quản lý của HYBE và Universal Music vào tháng 6/2024. Đội hình 6 thành viên bao gồm Lara, Manon, Sophia, Daniela, Megan và Yoonchae đến từ Hàn Quốc, Philippines và Thụy Sĩ... KATSEYE chuẩn bị phát hành EP thứ hai, Beautiful Chaos vào ngày 27/6. Nhóm cũng sẽ biểu diễn tại lễ hội âm nhạc mang tính biểu tượng của Hoa Kỳ Lollapalooza, diễn ra từ ngày 31/7 đến ngày 3/8.