Điểm tin K-biz sáng ngày 8/1/2025: Park Gyu Young vô tình tiết lộ 'Squid Game 3', Lee Gai tiết lộ sự thật 20 năm trước

SVVN - Cựu thành viên nhóm nhạc nữ Baby V.O.X phá vỡ sự im lặng kéo dài 20 năm về 'tranh cãi nói dối tuổi tác' của mình bằng một lời thú nhận đầy cảm xúc, cùng những thông tin mới nhất về 'Squid Game 3'.

'Nam thần đánh cắp trái tim' của Squid Game biểu lộ tình cảm với Son Ye Jin

Vào ngày 8/1, Son Ye Jin đã đăng một bức ảnh về chiếc xe tải cà phê mà Wi Ha Joon tặng cho đoàn làm phim sắp tới, Can't Help It (tên theo nghĩa đen) cùng với lời nhắn: "Ha Joon tuyệt vời đã đi đến tận phim trường để thể hiện sự ủng hộ. Tôi đã có thể lấy lại sức mạnh nhờ điều này. Cảm ơn, cảm ơn". Trong phần bình luận, Wi Ha Joon trả lời, "Cố lên, noona". Can't Help It là một bộ phim ly kỳ hồi hộp kể về câu chuyện của một nhân viên văn phòng đột nhiên bị sa thải và để bảo vệ vợ con và giữ nhà, anh bắt đầu hành trình tìm kiếm một công việc mới. Phim sở hữu dàn diễn viên toàn 'sao' như Lee Byung Hun, Son Ye Jin, Park Hee Soon, Lee Sung Min, Yeom Hye Ran, Cha Seung Won và Yoo Yeon Seok...

Trước đó, Son Ye Jin và Wi Ha Joon đã từng đóng chung trong bộ phim truyền hình năm 2018, Something in the Rain với tư cách là anh em trên màn ảnh, và hiện tại cả hai đã ký hợp đồng với MSteam Entertainment.

Squid Game 2 đứng đầu Bảng xếp hạng danh tiếng thương hiệu các bộ phim truyền hình tháng này

Bảng xếp hạng được xác định thông qua phân tích về sự tham gia của người tiêu dùng, phạm vi phủ sóng truyền thông, tương tác, nhận thức của cộng đồng và chỉ số lượng người xem của 16 bộ phim truyền hình nổi tiếng, sử dụng dữ liệu lớn được thu thập từ ngày 7/12 đến ngày 7/1.

Park Gyu Young của Squid Game 2 có thể đã tiết lộ Squid Game 3 và khả năng phải đối mặt với hình phạt nặng

Trong một bài đăng hiện đã bị xóa trên Instagram cá nhân, Park Gyu Young đã chia sẻ một bức ảnh có vẻ vô hại về cảnh cô đang nghỉ ngơi trong khi quay phim. Park Gyu Young vào vai Kang No Eul, một người đào tẩu Bắc Triều Tiên cuối cùng gia nhập Squid Games với tư cách là một người lính hồng. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là người lính hồng khác ở phía sau. Danh tính của người đàn ông mặc bộ đồ lính màu hồng ở phía sau có vẻ là Lee Jin Wook, người đóng vai Park Gyeong Seok, số 246 trong phim. Anh tham gia trò chơi để kiếm tiền chữa bệnh cho con gái mình.

Trong tập 7 của phần 2, người chơi 001 (Lee Byung Hun, đóng vai Người đứng đầu và danh tính giả của anh ta là Oh Young Il) đã phản bội nhóm và giết một số người chơi bỏ phiếu X nổi loạn. Khi những người lính hồng vây bắt những người nổi loạn còn lại, Park Gyeong Seok có thể được nhìn thấy lần cuối khi bị một người lính hồng bắn. Tuy nhiên, với bức ảnh Instagram của Park Gyu Young, có thể thấy rằng Park Gyeong Seok có thể đã bị bắn cố ý theo cách không giết chết anh ta, và thay vào đó, anh ta biến thành một người lính hồng, tương tự như cách Wi Ha Joon (đóng vai Hwang Jun Ho) cải trang thành một người lính hồng trong phần 1. Trong suốt phần 2, một vòng cung lặp lại là cách Kang No Eul có cái nhìn thiện cảm hơn đối với Park Gyeong Seok sau khi tương tác với con gái anh ta tại công viên giải trí.

Đội ngũ sản xuất của Netflix và Squid Game đã rất nghiêm ngặt trong việc ngăn chặn việc tiết lộ nội dung, yêu cầu các phóng viên ký NDA (thỏa thuận không tiết lộ) trong các cuộc họp báo của họ và thậm chí che camera điện thoại di động của họ để họ không thể quay bất cứ điều gì. Netflix cũng phải ký một thỏa thuận chịu khoản phí phạt cao nếu tiết lộ các tập phim hoặc nội dung mùa phim tiếp theo.

Lee Gai, thành viên đầu tiên của Baby V.O.X, phá vỡ sự im lặng kéo dài 20 năm về scandal khai man tuổi

Trong 2024 KBS Song Festival, Baby V.O.X đã biểu diễn với tư cách là một nhóm đầy đủ lần đầu tiên sau 14 năm, khơi dậy nỗi nhớ trong lòng người hâm mộ. Bên cạnh sự tái hợp, người hâm mộ cũng tò mò về thành viên Lee Gai. Lee Gai ra mắt với tư cách là thành viên ban đầu của Baby V.O.X vào năm 1997, được giới thiệu là một cô gái 20 tuổi sinh năm 1978. Tuy nhiên, sau đó người ta tiết lộ rằng cô thực sự đã 30 tuổi, sinh năm 1968. "Cuộc tranh cãi về tuổi tác" đã dẫn đến việc cô rời khỏi nhóm vào năm 1998. Cô chưa bao giờ nói về cuộc tranh cãi này và tránh xa sự chú ý của công chúng.

Vào ngày 3 và 7/1, Lee Gai đã khiến người hâm mộ ngạc nhiên khi để lại bình luận trên kênh YouTube do người hâm mộ điều hành có cảnh quay Baby V.O.X cũ. Trong bình luận của mình, cô chia sẻ chi tiết về cuộc sống hiện tại của mình: "Tôi đã đổi tên và hiện sống dưới một danh tính khác. Gần đây, các đài truyền hình đã liên lạc và thậm chí đến thăm nhà hàng nơi tôi làm việc, vì vậy tôi đã quyết định nghỉ làm một thời gian."

Lee Gai cũng bày tỏ sự hối hận sâu sắc: "Tôi chưa bao giờ có một ngày bình yên sau khi lừa dối fandom và công chúng. Đã hơn 20 năm trôi qua, nhưng chỉ đến bây giờ tôi mới có thể nói về điều đó. Tôi sống trong im lặng, không thể chia sẻ câu chuyện của mình ở bất kỳ đâu".

Khi nhắc đến sân khấu tái hợp của Baby V.O.X, cô cho biết: "Nhìn thấy những người bạn của mình đứng trên sân khấu thật tuyệt vời đã gợi lại rất nhiều kỷ niệm cũ", thể hiện tình cảm liên tục của cô dành cho nhóm. Cô tiết lộ: Ban đầu nhóm nhạc này được cho là phiên bản nữ của Roo’ra, nhưng mọi thứ đã thay đổi sau khi tôi bị thương nghiêm trọng khi đang nhảy. Sau đó, giám đốc điều hành của công ty nói với tôi: "Bạn trông như 20 tuổi. Mọi người đều nói dối về tuổi của mình. Bạn nghĩ mình sẽ biểu diễn được bao lâu?" và gây áp lực buộc tôi phải che giấu tuổi thật của mình.

Cô bày tỏ sự hối tiếc sâu sắc về quyết định này: " Sự thật cuối cùng cũng được phơi bày và tôi phải rời khỏi nhóm. Tôi ngây thơ tin vào những lời hứa kiếm được một gia tài và cuối cùng đã lừa dối fandom và công chúng. Đó là một sai lầm ngu ngốc".

Lee Gai cũng nhớ lại lời chia tay đầy xúc động của mình với các thành viên khác, cô nói thêm, "Các thành viên đã khóc và năn nỉ tôi đừng rời đi, nhưng tôi không thể giữ liên lạc vì cảm thấy tội lỗi".