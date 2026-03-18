THÁNG THANH NIÊN NĂM 2026: Diễn đàn thanh niên 2026 tăng tốc tương tác, mở rộng không gian số

SVO - Chỉ còn ít giờ trước khi diễn ra, Diễn đàn ‘Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của Đoàn’ năm 2026 đã ghi nhận hơn 64.000 câu hỏi gửi về Ban tổ chức – con số kỷ lục cho thấy mức độ quan tâm chưa từng có của đoàn viên, thanh niên đối với sự kiện do T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chủ trì.

Con số này tăng gấp 3 lần so với năm 2025, cho thấy sự quan tâm lớn của đoàn viên, thanh niên đối với những vấn đề phát triển đất nước cũng như vai trò của chính mình trong giai đoạn mới.

Người trẻ hỏi nhiều hơn, kỳ vọng nhiều hơn

Theo Ban tổ chức, các câu hỏi tập trung vào nhiều lĩnh vực như chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, việc làm, khởi nghiệp, giáo dục - đào tạo và cơ hội hội nhập quốc tế.

Không chỉ dừng ở việc nêu băn khoăn, nhiều bạn trẻ còn đề xuất giải pháp, hiến kế cho tổ chức Đoàn và các cơ quan chức năng.

Anh Bùi Quang Huy - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn sẽ trực tiếp cùng Ban Bí thư T.Ư Đoàn trả lời những thắc mắc từ đoàn viên, thanh niên. Ảnh: DƯƠNG TRIỀU

Diễn đàn năm nay diễn ra trong bối cảnh vừa diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và hướng tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, với chủ đề “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, tuổi trẻ Việt Nam tiên phong trong kỷ nguyên mới”.

Ba nhóm nội dung lớn sẽ được thảo luận gồm: Đổi mới phương thức hoạt động của Đoàn; phát huy vai trò tiên phong của thanh niên; và các giải pháp đồng hành, hỗ trợ thanh niên phát triển toàn diện.

Không để câu hỏi nào bị gác lại

Một điểm mới đáng chú ý của diễn đàn năm nay là cách thức tiếp nhận và phản hồi ý kiến.

Trước số lượng câu hỏi lớn, Ban tổ chức đã ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và chatbot để phân loại, tổng hợp nội dung. Đặc biệt, 100% câu hỏi sẽ được phản hồi trực tiếp tới email cá nhân của người gửi.

Nhiều vấn đề "nóng" như phát triển khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, khởi nghiệp, giáo dục và chấn hưng văn hóa dự kiến sẽ được đưa ra thảo luận.

Điều này giúp đảm bảo mọi ý kiến đều được ghi nhận, thay vì chỉ chọn lọc trả lời trong thời lượng có hạn của chương trình như trước.

Mở rộng không gian đối thoại trên nền tảng số

Diễn đàn sẽ được tổ chức tại điểm cầu trung tâm ở Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội, kết nối trực tuyến tới 34 tỉnh, thành và các tổ chức Đoàn ngoài nước.

Bên cạnh các nền tảng quen thuộc, năm nay chương trình lần đầu xuất hiện trên TikTok nhằm tiếp cận gần hơn với giới trẻ.

Theo Ban tổ chức, việc mở rộng sang nền tảng video ngắn giúp tăng tính tương tác, lan tỏa nội dung và tạo thêm kênh để thanh niên tham gia đối thoại.

Từ lắng nghe đến hành động

Không chỉ dừng lại ở việc trả lời câu hỏi, toàn bộ ý kiến tại Diễn đàn sẽ được tổng hợp, phân tích để làm cơ sở điều chỉnh nội dung công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong thời gian tới.

Nhiều vấn đề “nóng” như phát triển khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, khởi nghiệp, giáo dục và chấn hưng văn hóa dự kiến sẽ được đưa ra thảo luận.

Với sự chuẩn bị về nội dung và công nghệ, Diễn đàn năm nay được kỳ vọng không chỉ là nơi người trẻ lên tiếng, mà còn là nơi những ý kiến đó được lắng nghe và chuyển hóa thành hành động cụ thể.