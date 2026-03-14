Học viên Cảnh sát háo hức trước lần đầu cầm lá phiếu

SVO - Chỉ còn một ngày nữa, cuộc Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 sẽ chính thức diễn ra trên phạm vi cả nước. Tại Học viện Cảnh sát nhân dân, nhiều học viên, đặc biệt là sinh viên năm nhất, bày tỏ sự háo hức khi lần đầu tiên được trực tiếp thực hiện quyền công dân.

Sẵn sàng cho ngày hội lớn

Những ngày qua, khuôn viên Học viện Cảnh sát nhân dân rực rỡ pano, băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền về bầu cử. Danh sách cử tri được niêm yết tại các khu vực bỏ phiếu, thu hút nhiều học viên dừng lại theo dõi và kiểm tra thông tin cá nhân.

Học viên Cảnh sát háo hức trước lần đầu cầm lá phiếu.

Do số lượng cán bộ, giảng viên và học viên đông, Học viện tổ chức 3 khu vực bỏ phiếu, gồm các khu vực số 12, 13 và 14. Các tổ bầu cử đã hoàn tất việc rà soát, lập và niêm yết danh sách cử tri theo đúng quy định. Công tác phát thẻ cử tri, chuẩn bị cơ sở vật chất, tài liệu phục vụ bầu cử cũng đã được triển khai đồng bộ.

Song song với đó, nhà trường đẩy mạnh tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử thông qua cổng thông tin điện tử, các kênh truyền thông của Đoàn Thanh niên và hệ thống phát thanh nội bộ. Những thông tin liên quan đến quyền, nghĩa vụ của cử tri, thời gian, địa điểm bỏ phiếu và quy trình bầu cử được phổ biến rộng rãi tới cán bộ, học viên.

Học viên Cảnh sát háo hức trước lần đầu cầm lá phiếu.

Trước đó, ngày 12/3, đoàn kiểm tra của Ủy ban bầu cử phường Đông Ngạc đã tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại Học viện. Đoàn công tác ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động, nghiêm túc của nhà trường trong quá trình triển khai.

Hào hứng lần đầu tham gia bầu cử

Không khí chuẩn bị cho ngày bầu cử cũng lan tỏa trong các học viên trẻ của Học viện, đặc biệt là những người lần đầu tiên được tham gia bỏ phiếu.

Nguyễn Long Nhật (học viên năm thứ nhất) cho biết, anh đã chủ động tìm hiểu thông tin về các ứng cử viên và quy trình bầu cử trước ngày bỏ phiếu.

Học viên Nguyễn Long Nhật và Nịnh Thị Mai cầm thẻ cử tri lần đầu tiên.

“Đây là lần đầu tiên, mình được trực tiếp tham gia bầu cử nên cảm thấy rất vinh dự và tự hào. Qua các buổi tuyên truyền của nhà trường, mình hiểu rõ hơn ý nghĩa của lá phiếu và trách nhiệm của mình khi lựa chọn những đại biểu xứng đáng”, Nhật chia sẻ.

Cùng chung cảm xúc đó, Nịnh Thị Mai (học viên năm thứ nhất) của Học viện Cảnh sát nhân dân cho biết, việc được tham gia bầu cử ngay trong năm đầu tiên học tập tại trường là một trải nghiệm đặc biệt.

Học viên Cảnh sát háo hức trước lần đầu cầm lá phiếu.

“Mình cảm thấy rất háo hức khi sắp được thực hiện quyền của một cử tri. Nhà trường đã cung cấp đầy đủ thông tin để chúng mình hiểu rõ quy trình bầu cử và ý nghĩa của lá phiếu”, Mai nói.

Theo đại diện Học viện Cảnh sát nhân dân, đến thời điểm hiện tại, mọi điều kiện phục vụ cho ngày bầu cử đã được chuẩn bị đầy đủ, bảo đảm đúng tiến độ và quy định, sẵn sàng để cán bộ, giảng viên và học viên tham gia bỏ phiếu trong không khí dân chủ, trách nhiệm.