'Đối thủ của Suzy' bất ngờ tiết lộ nụ hôn 'khó nhằn' nhất trên màn ảnh, khán giả tỏ ra thích thú

SVVN - Seolhyun (AOA) tiết lộ lý do tại sao cô phải bước ra ngoài để hít thở không khí trong lành trong cảnh hôn với Yang Se Jong trong bộ phim "My Country".

Trong một video YouTube do The Swoon tải lên, dàn diễn viên đang xem các clip của bộ phim My Country thì bất ngờ xuất hiện cảnh hôn. The Swoon được biết đến là chương trình của Netflix đối với thị trường Hàn nói riêng nhắm tới đối tượng fan quốc tế của phim Hàn. Họ sẽ mời các diễn viên chính của phim tham gia phỏng vấn, chơi trò chơi do khán giả quốc tế yêu cầu và react lại những phân cảnh phim do chính mình đóng.

Yang Se Jong bày tỏ sự bối rối của mình bằng cách lẩm bẩm: “Ồ… Cảnh hôn đầu tiên của chúng ta”. Seolhyun sau đó thú nhận lý do vì sao mình không thể hoàn thành cảnh hôn này trong một lần quay: "Tôi đã phải nghỉ ngơi trong quá trình quay phim, chạy ra ngoài để hít thở không khí vì tai tôi đỏ ửng lên. Bạn cũng có thể nhìn thấy nó trên màn hình. Thật là bối rối, tim tôi đập thình thịch, không thể nào tiếp tục được".