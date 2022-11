'Drama MMA 2022': Taeyeon bị 'cướp' giải, IVE đạo nhái, (G)I-DLE tỏ thái độ khi 'trượt' Daesang

SVVN - Có lẽ "Melon Music Awards (MMA) 2022" sẽ lên ngôi, trở thành lễ trao giải 'drama' nhất khi có rất nhiều tranh cãi xảy ra sau khi tổ chức.

Melon Music Awards (MMA) 2022 đã diễn ra vào tối ngày 26/11 theo giờ địa phương, trao giải thưởng cho những nghệ sĩ xuất sắc nhất trong năm vừa qua. Dù buổi lễ đã hoàn thành tốt đẹp, nhưng cho đến thời điểm hiện tại những tranh cãi xung quanh các giải thưởng, nghệ sĩ và màn trình diễn vẫn vô cùng 'nảy lửa' trên các diễn đàn.

Taeyeon bị "cướp" giải?

Buổi lễ trao giải còn chưa kịp kết thúc thì trên mạng xã hội đã xuất hiện những bài đăng đầy phẫn nộ của fan hâm mộ Taeyeon, họ cho rằng MMA đã "đánh tráo" cúp Bonsang (Top 10 nghệ sĩ xuất sắc nhất) của nữ thần tượng cho một nghệ sĩ khác.

Trong năm nay, Taeyeon chỉ phát hành duy nhất một sản phẩm âm nhạc solo là album có bài hát chủ đề cùng tên INVU vào hồi tháng 2. Tuy vậy nhưng "ít mà chất" khi cô nàng phá kỷ lục về lượng tiêu thụ album, đồng thời ca khúc chủ đề cũng đạt Perfect All Kill (Đạt hạng 1 tất cả các bảng xếp hạng âm nhạc trực tuyến). Vậy nên, fan hâm mộ của trưởng nhóm SNSD rất "chắc cốp" rằng cô sẽ có mặt trong danh sách nhận Bonsang.

Tuy nhiên, cư dân mạng phản pháo rằng việc fan hâm mộ Taeyeon cáo buộc nghệ sĩ khác "cướp" giải thưởng của thần tượng mình là vô cùng quá đáng và vô căn cứ. Những bảng dự đoán xuất hiện trên mạng trước lễ trao giải thường là những phán đoán "vô thưởng vô phạt" và không thể có những dữ liệu xác đáng như của ban tổ chức.

Dù cho Taeyeon đoạt Perfect All Kill tại thời điểm đó những lượt nghe và tải về của INVU lại chưa bằng những ca khúc của nghệ sĩ khác, chưa kể việc trao giải còn dựa vào số lượng bình chọn của fan. Hầu hết cư dân mạng đều cho rằng Top 10 (bao gồm BE’O, BTS, (G)I-DLE, IU, IVE, Lim Young Woong, MeloMance, NCT DREAM, NewJeans, SEVENTEEN) được MMA trao giải là thuyết phục và xứng đáng.

IVE đạo nhái Red Velvet

Được nhận giải thưởng Daesang cao quý Song Of The Year với Love Dive nhưng 5 cô gái IVE vẫn không thể tận hưởng niềm vui một cách bình yên. Cư dân mạng đã phát hiện ra, VCR chiếu trong màn trình diễn của IVE tại MMA đạo nhái "trắng trợn" MV One of These Nights của Red Velvet.

Mọi thứ từ bố cục, cảnh quay, góc quay và hiệu ứng được cho là "giống đến không thể chối cãi". Và dù là fan hâm mộ của IVE cũng đồng tình rằng ở đây có sự sao chép, họ cho rằng đây là lỗi từ phía công ty chủ quản của IVE và ban tổ chức chương trình vì đã không kiểm soát chặt chẽ việc lên ý tưởng VCR.

Thêm nữa, cư dân mạng tỏ rất tức giận với sự làm việc "tắc trách" này. Vốn MV One of These Nights được thực hiện để tưởng nhớ những nạn nhân trong tai nạn chìm phà Sewol gây rúng động Hàn Quốc. Việc đạo nhái lại các cảnh quay và thực hiện với nội dung khác là thể hiện sự không tôn trọng.

(G)I-DLE tỏ thái độ khi "trượt" Daesang?!

Trong cuộc đua chọn ra bài hát xuất sắc nhất năm, Tomboy của (G)I-DLE và Love Dive của IVE là 2 đối thủ "nặng ký" nhất, cuối cùng Daesang của MMA về tay những cô gái IVE.

Tuy nhiên, tranh cãi nổ ra trước phát ngôn của của em út Shuhua ((G)I-DLE). Ngay từ khi chưa trao giải, Shuhua đã nhắn trên một ứng dụng giao lưu một cách vô cùng tự tin rằng (G)I-DLE sẽ giành Daesang.

Theo cư dân mạng, đây là một phát ngôn khá thiếu suy nghĩ. Dù có tự tin đến đâu thì vẫn luôn phải cư xử một cách thật khiêm tốn. Shuhua bị cho là quá "ngông" và có phần coi thường đối thủ quá mức khi nhắn những lời này. Nhưng có lẽ, trước giờ Shuhua đã không ít lần có phát ngôn vô tư quá đà, nên cư dân mạng khắt khe hơn nhiều với từng lời của cư dân mạng.

Nhưng thành viên Minnie mới là người khiến (G)I-DLE mất thiện cảm trầm trọng trong mắt công chúng. Sau khi "trượt" tất cả các hạng mục Daesang, Minnie đăng tải một story Instagram với nội dung đầy ẩn ý: "Đây có phải là sự thật không?" và nhanh chóng xoá đi ngay sau khi nhận được những phản ứng tiêu cực.

Mọi chuyện chưa kịp lắng xuống, Minnie tiếp tục đăng ảnh với chú thích: "Tôi đã tưởng rằng mình có tất cả những rốt cục chẳng một ai quan tâm, không một ai".

Cư dân mạng cho rằng cách cư xử của Minnie thể hiện cô nàng có EQ quá thấp và dường như đang cố tình tỏ thái độ khi "trượt giải", đây không phải một cách ứng xử nên có.

Chưa kể, khán giả phát hiện ra rằng (G)I-DLE đã bỏ về giữa chừng từ rất sớm. Khi trao giải các hạng mục Daesang đều không có sự xuất hiện của nhóm, đến khi kết thúc chương trình, khi tất cả các nghệ sĩ đều ở lại sân khấu chào fan hâm mộ, người ta cũng không thấy (G)I-DLE.

Bên cạnh đó, MMA 2022 còn khiến cư dân mạng ngán ngẩm vô cùng khi hầu hết tất cả các nghệ sĩ tham gia đều hát nhép. Dù là những thần tượng đã có thâm niên hay tân binh mới ra mắt. Những bình luận tỏ rõ sự bức bối khi thần tượng ngày càng "lãng quên" công việc chính của mình là ca hát, không phải chỉ chăm chăm vào kỹ năng nhảy và biểu diễn.