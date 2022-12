Du học không chỉ dừng lại ở tìm kiếm tri thức

SVVN - Phạm Nhật Linh sinh năm 2000, tốt nghiệp bằng Giỏi tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân và hiện đang theo học Thạc sĩ trường Bournemouth University, England, UK ngành Marketing Communications. Trong chuyến du học lần này cô gái đã có những trải nghiệm thú vị tại Anh Quốc và chuẩn bị đón một mùa Noel cũng như cái Tết xa nhà.

Nhật Linh đam mê xê dịch và việc đi du học chính là một trong những ước mơ để cô đạt được mục tiêu kép của mình ngay sau khi mới tốt nghiệp trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Cô gái đến từ Sơn La tâm sự: “Quyết định du học ở Anh giúp mình được tiếp nhận kiến thức đang học ở một trình độ khác. Điều tuyệt vời hơn nữa là mình được thử sống ở một đất nước mới lạ hoàn toàn từ con người đến nền văn hoá trong đó có nhiều quốc gia khác nhau, nhằm mở mang nhãn quan của bản thân qua việc tìm hiểu quan điểm sống đến cách suy nghĩ của các bạn bè quốc tế”. Có thể nói việc du học luôn đem đến thật nhiều màu sắc mới mẻ trong hành trình khám phá để trưởng thành của mỗi bạn sinh viên.

Ở độ tuổi 22 có cơ hội để trải nghiệm tại nước ngoài theo Nhật Linh đó là một điều may mắn để khai thác bản thân. Xem rằng, mình thích gì, muốn gì và chuẩn bị gì cho tương lai sau này. Nhưng ngoài may mắn ra thì cơ hội đến với mình cũng phải do chính bản thân tạo nên. Nhật Linh nhìn nhận và thường áp dụng câu nói yêu thích: “There are no stupid questions - Không có câu hỏi nào là ngốc nghếch cả”. Nếu như có những điều bạn chưa biết hãy học và hỏi, đừng sợ bị chê cười. Biết muộn quan trọng hơn là không biết, và cuối cùng điều đó tốt cho bản thân. Nhật Linh nghĩ đó cũng là một trong những nền tảng học hỏi của bản thân để hôm nay cô có cơ sở đặt chân tới nước Anh. “Nếu không mạnh dạn hỏi, những anh chị, người bạn trước, thì chắc chắn mình không biết trước được cuộc sống ở Anh như thế nào để có sự chuẩn bị tốt nhất bởi những sự khác biệt văn hoá. Nhờ việc hay hỏi mà mình thu nạp được nhiều kiến thức cũng như thích nghi và hoà nhập cuộc sống mới nhanh hơn” – Nhật Linh bày tỏ.

Hiện Nhật Linh chuẩn bị bước sang kì mùa Xuân (Kì tháng 1) của năm học đầu tiên và đã ở Anh được 3 tháng. Khi đi học ở Hà Nội cũng đã là học xa nhà đối với Linh, nhưng lần xa nhà này rất khác. “Khi ở Hà Nội mình muốn thì có thể về nhà bất cứ lúc nào. Nhưng khi ở một đất nước cách xa quê hương gần 10.000 km, chênh 7 múi giờ thì giờ mình thức có khi bố mẹ đã đi ngủ và ngược lại. Lúc mới sang, mình thấy bản thân cũng thích nghi và hoà nhập khá nhanh. Nhưng thứ mà mình vẫn đang cố gắng thích nghi nhất chính là thời tiết, đối với mình khá là khắc nghiệt, bây giờ đang là đầu đông nhưng nhiệt độ thường là 0 hoặc âm độ và tuyết rơi, ngày nào ấm hơn thì 3-6 độ. Hiện tại đang là mùa Noel và năm mới sắp đến, giá rét và cái lạnh lại càng làm mình nhớ nhà hơn rất nhiều” – Linh tâm sự .

Tuy nhiên, những trải nghiệm đáng nhớ đối với Nhật Linh cũng rất nhiều dù mới qua 3 tháng học. Lần đầu tiên được trải nghiệm Giáng Sinh đúng nghĩa với những món ăn truyền thống như gà tây, khoai tây nướng, “thịt lợn cuốn chăn", bánh Pudding Yorkshire, các loại bánh ngọt, chợ Giáng Sinh. Được biết, Noel là ngày lễ lớn nhất trong năm nên những ai đi học đi làm xa nhà sẽ về để quây quần cùng với gia đình như Tết Nguyên Đán cổ truyền của Việt Nam. Chính vì thế những con phố ở khắp nước Anh đã được trang trí ánh sáng lung linh cả tháng trước khi Giáng Sinh đến. Buổi tối các gia đình thường đưa trẻ em đến chợ Giáng Sinh vì ở đây sẽ bán những món ăn truyền thống trong dịp lễ này, khói thổi nghi ngút và đồ ăn ấm nóng, những nụ cười cũng làm xua bớt đi cái lạnh của mùa đông.

Ở một đất nước hoàn toàn mới và lạ lẫm, từ ngôn ngữ đến văn hoá, Linh tưởng rằng có rất nhiều thứ đơn giản mình đã biết nhưng hóa ra đều phải học lại, từ việc đi trên đường đến việc xếp hàng. Linh may mắn vì có người bạn giúp cô hiểu hơn về những điều người Anh hay làm cũng như sự khác biệt về văn hoá phương Tây. Sắp tới Linh biết bản thân sẽ có những lúc mệt, cô đơn nhưng cô gái xác định: “ Tuổi trẻ ai cũng sẽ có những cảm giác như vậy và nó là 1 phần của quá trình trưởng thành.”

“Vì vậy, mình nhận ra rằng hãy nên cởi mở để có thể hoà nhập và đón nhận những điều tốt đẹp đến với mình cũng như mạnh dạn bước ra vùng an toàn của bản thân, chỉ cần là đi, dù xa hay gần, mỗi lần đi đã là một cơ hội mới rồi” – Nhật Linh khẳng định.