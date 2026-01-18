'Đừng bao giờ từ bỏ ước mơ': Ba thông điệp mạnh mẽ truyền cảm hứng từ 3 nữ nghệ sĩ tài năng nhất 2025

SVO - Ba bài phát biểu đầy sức mạnh từ các nghệ sĩ khuyến khích mọi người hãy 'tỏa sáng' theo cách riêng của mình tại Lễ trao giải 'Quả cầu Vàng' lần thứ 83.

Teyana Taylor: "Chúng ta không cần sự cho phép để tỏa sáng"

Bên cạnh bộ phim hành động One Battle After Another do Paul Thomas Anderson đạo diễn, đã giành được 4 giải thưởng trong một đêm, một cá nhân khác xứng đáng được nhắc đến đặc biệt là nữ diễn viên Teyana Taylor, người đã giành giải "Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất".

Nữ diễn viên, ca sĩ, nhạc sĩ và vũ công này cho biết cô không chuẩn bị bài phát biểu vì chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nhận được giải thưởng. Cô cảm ơn Chúa vì những bài học và thử thách trong cuộc sống đã đưa cô đến điểm này, và xúc động cảm ơn giải Quả cầu Vàng vì đã ghi nhận giá trị của cô.

Là một phụ nữ 35 tuổi gốc Phi-Trinidad, đồng thời cũng là một người mẹ, cuộc sống của cô không hề dễ dàng. Cô đã chứng tỏ bản thân trong nhiều lĩnh vực, từ âm nhạc đến diễn xuất, nhưng khẳng định điều đó không làm chấm dứt giấc mơ trở thành diễn viên của mình.

Teyana Taylor: “Gửi đến tất cả những người chị em da màu đang theo dõi tối nay, chúng ta không nợ ai bất cứ điều gì về sự dịu dàng của mình, cũng như chiều sâu của chúng ta không bao giờ là quá nhiều. Chúng ta không cần sự cho phép để ánh sáng của mình tỏa sáng. Chúng ta là một phần của mọi con đường chúng ta bước đi. Tiếng nói của chúng ta rất quan trọng. Và ước mơ của chúng ta xứng đáng có một chỗ đứng".

Erin Doherty: "Bởi vì cuộc sống rất khó khăn và sức khỏe tâm thần là tất cả"

Erin Doherty giành giải "Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất trong loạt phim truyền hình" cho vai diễn một nhà trị liệu tâm lý trẻ em mạnh mẽ, người chơi những trò chơi tâm lý trong những cảnh quay căng thẳng của loạt phim ngắn nổi tiếng Adolescence.

Erin Doherty vừa giành được giải Emmy năm ngoái cho cùng vai diễn này. Việc vào vai một nhà trị liệu đã giúp cô ấy hiểu sâu sắc những gì những người trong nghề phải đối mặt, áp lực to lớn mà họ phải chịu đựng, và trách nhiệm giúp mọi người vượt qua đau khổ bằng chính tâm trí mạnh mẽ và kiên cường của họ. Cô ấy muốn dành tặng giải thưởng này cho tất cả những người đang làm việc trong lĩnh vực sức khỏe tâm thần.

Erin Doherty: “Nhóm người mà tôi muốn dành tặng giải thưởng này là các nhà trị liệu, bởi vì cuộc sống rất khó khăn và sức khỏe tâm thần là tất cả. Tôi muốn cảm ơn tất cả các nhà trị liệu và cảm thấy vô cùng vinh dự lẫn biết ơn cơ hội được thể hiện những vai diễn này".

EJAE: "Sự từ chối chính là bước ngoặt quan trọng đối với chúng ta. Hãy cứ tiếp tục tỏa sáng như thể bạn sinh ra để làm điều đó"

Một người khác cũng nhận được nhiều lời khen ngợi tại lễ trao giải năm nay là EJAE, ca sĩ kiêm nhạc sĩ đã nhận giải "Bài hát gốc hay nhất - Phim điện ảnh" cho ca khúc Golden, nhạc phim gốc của bộ phim hoạt hình KPop Demon Hunters trên Netflix. Cô đồng sáng tác và thể hiện giọng hát tuyệt vời cho nhân vật Rumi. Điều này đánh dấu một thành tựu lịch sử khác tại lễ trao giải Quả cầu vàng, khi cô là người Mỹ gốc Hàn đầu tiên giành được giải thưởng này.

EJAE cho biết, giống như những đứa trẻ khác, cô đã làm việc không ngơi nghỉ trong mười năm để thực hiện ước mơ trở thành thần tượng K-pop. Tuy nhiên, cô đã nhiều lần phải đối mặt với sự từ chối và thất vọng. Để đạt được đến điểm này, không chỉ cần tài năng mà còn cần sự cống hiến miệt mài cho ước mơ của mình.