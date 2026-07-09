FDA cho phép một số sản phẩm nicotine mới được công bố tỷ lệ sử dụng thấp trong giới trẻ

Mới đây, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) cho biết việc chuyển đổi hoàn toàn từ thuốc lá điếu truyền thống sang các sản phẩm túi ngậm nicotine (chỉ những sản phẩm đã được cơ quan này thẩm định và cấp phép) có thể giúp giảm đáng kể tác hại và nguy cơ mắc các bệnh nghiêm trọng liên quan đến hút thuốc...

Công bố này nằm trong chuỗi hai động thái chính sách gần đây của FDA, bao gồm việc cho phép một số sản phẩm túi ngậm nicotine cụ thể được công bố rõ đây là sản phẩm “giảm tác hại”, đồng thời đăng tải dữ liệu được bình duyệt mới nhất về tỷ lệ sử dụng thuốc lá trong giới trẻ Hoa Kỳ tiếp tục giảm xuống. Hai bước đi này cùng nhau làm rõ cách tiếp cận cân bằng giữa bảo vệ giới trẻ và sức khỏe cộng đồng của cơ quan này trên cơ sở xây dựng chính sách dựa trên bằng chứng khoa học.

FDA cho phép một số sản phẩm túi ngậm nicotine được công bố là sản phẩm giảm tác hại từ ngày 30/6/2026. (Nguồn: Website FDA )

Theo đó, ngày 30/6 vừa qua FDA đã chính thức cho phép cho 20 sản phẩm túi ngậm nicotine của Swedish Match Hoa Kỳ được phép kinh doanh cùng với tuyên bố “giảm tác hại” sau quá trình thẩm định khoa học toàn diện. TS. Bret Koplow, quyền Giám đốc Trung tâm Sản phẩm Thuốc lá (CTP) của FDA nhấn mạnh đây là quy trình đánh giá nghiêm ngặt, nhằm bảo đảm người trưởng thành sử dụng thuốc lá được tiếp cận thông tin minh bạch, dựa trên bằng chứng khoa học về mức độ nguy cơ tương ứng của các sản phẩm thuốc lá khác nhau, từ đó có thể đưa ra quyết định sáng suốt hơn. FDA cũng đã xem xét các khuyến nghị từ cuộc họp của Ủy ban Cố vấn Khoa học về Sản phẩm Thuốc lá diễn ra vào ngày 22/1/2026, các cuộc trưng cầu dân ý, dữ liệu, thông tin được gửi tới FDA, và các bằng chứng khoa học liên quan mà FDA xác định từ các nguồn khác.

FDA và cách tiếp cận quản lý dựa trên bằng chứng

Quyết định của FDA cho phép các sản phẩm này được lưu hành với thông tin khoa học xác đáng rằng đây là sản phẩm có mức độ rủi ro thấp hơn so với thuốc lá điếu. Đáng chú ý, quyết định này chỉ áp dụng cho các sản phẩm cụ thể được FDA nêu rõ, không áp dụng cho toàn bộ nhóm sản phẩm túi ngậm nicotine.

TS. Bret Koplow, quyền Giám đốc Trung tâm Sản phẩm Thuốc lá (CTP) của FDA. (Ảnh: nicotineinsider.com )

Cơ quan này đồng thời nhấn mạnh không có bất kỳ sản phẩm thuốc lá nào là an toàn tuyệt đối và việc cai hoàn toàn vẫn là lựa chọn tối ưu nhất cho sức khỏe. Quyết định cấp phép cũng đi kèm yêu cầu giám sát chặt chẽ sau khi sản phẩm được lưu hành, đặc biệt là theo dõi hành vi sử dụng và nguy cơ gia tăng trong giới trẻ, với thời hạn hiệu lực 5 năm và có thể bị thu hồi nếu xuất hiện các tác động tiêu cực.

Diễn biến này xảy ra trong bối cảnh FDA cũng đang công bố các dữ liệu mới nhất về tình trạng sử dụng thuốc lá trong giới trẻ tại Hoa Kỳ. Ngày 23/6/2026, cơ quan này công bố kết quả Khảo sát Quốc gia về Tình trạng Sử dụng Thuốc lá trong Giới trẻ (NYTS) năm 2025 cùng với một bài báo khoa học đã được bình duyệt trên tạp chí Nicotine & Tobacco Research.

Kết quả khảo sát cho thấy tỷ lệ sử dụng các sản phẩm thuốc lá trong học sinh trung học cơ sở (THCS) và trung học phổ thông (THPT) tiếp tục xu hướng giảm trong giai đoạn 2022–2025, bao gồm cả thuốc lá điếu, thuốc lá đốt cháy nói chung và thuốc lá điện tử. Năm 2025, khoảng 2 triệu học sinh THCS và THPT, tương đương 7,2% dân số, cho biết đang sử dụng ít nhất một sản phẩm thuốc lá trong vòng 30 ngày qua, trong khi tỷ lệ sử dụng nhiều sản phẩm cùng lúc là 2,7% và tỷ lệ sử dụng các sản phẩm thuốc lá điếu là 2,6%.

Tỷ lệ giới trẻ sử dụng thuốc lá tại Mỹ liên tục giảm trong giai đoạn năm 2022-2025. Nguồn: FDA

Xét theo từng nhóm sản phẩm, thuốc lá điện tử vẫn là loại phổ biến nhất trong giới trẻ với tỷ lệ 5,2%, cao hơn đáng kể so với các nhóm sản phẩm thuốc lá khác. Trong khi đó, tỷ lệ sử dụng sản phẩm túi ngậm nicotine ở mức 1,7% và vẫn được FDA đánh giá là thấp trong tổng thể hành vi sử dụng thuốc lá của thanh thiếu niên. Đặc biệt, tỷ lệ giới trẻ sử dụng thuốc lá nung nóng (HTP) tiếp tục duy trì ở mức rất thấp là 0,7% trong cùng giai đoạn khảo sát .

Tỷ lệ thanh thiếu niên sử dụng túi ngậm nicotine ở Mỹ được ghi nhận ở mức rất thấp, chỉ từ 0,8% - 1,7% trong giai đoạn 2021-2025.

Những động thái trên phản ánh xu hướng ngày càng rõ nét trong chính sách y tế công cộng tại Hoa Kỳ, trong đó giảm tác hại được coi là một phần của chiến lược kiểm soát thuốc lá, nhưng chỉ được triển khai song song với các biện pháp giám sát chặt chẽ nhằm bảo vệ nhóm dân số dễ bị tổn thương, đặc biệt là thanh thiếu niên.

Xem thêm thông cáo báo chí của FDA tại: https://www.fda.gov/tobacco-products/ctp-newsroom/fda-authorizes-20-zyn-nicotine-pouches-be-marketed-specific-modified-risk-claim