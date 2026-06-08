Đại học Khoa học - Nơi hội tụ vẻ đẹp trí tuệ và vẻ đẹp thanh xuân

SVO - Chương trình giao lưu và khởi đầu cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 sẽ được tổ chức tại trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên (TNUS) vào sáng 9/6/2026. Chương trình do Báo Tiền Phong phối hợp cùng Hoàng Thành Media và TNUS tổ chức. PGS.TS Nguyễn Văn Đăng – Hiệu trưởng TNUS đã trả lời phỏng vấn trên Chuyên trang Sinh Viên Việt Nam – Báo Tiền Phong.

Thưa PGS.TS Nguyễn Văn Đăng, được biết Trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên sẽ đăng cai chương trình giao lưu và tuyển sinh cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 vào ngày 9/6/2026. Đây là chương trình duy nhất được tổ chức tại tỉnh Thái Nguyên. Ông và Nhà trường kỳ vọng gì vào sự kiện này?

PGS.TS Nguyễn Văn Đăng: Trước hết, Trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên rất vinh dự khi được phối hợp với Báo Tiền Phong và Ban Tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 tổ chức chương trình giao lưu tuyển sinh tại Nhà trường. Đây là lần đầu tiên chương trình được tổ chức tại một Trường Đại học ở Thái Nguyên, vì vậy chúng tôi xem đây là một sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, không chỉ đối với Nhà trường mà còn đối với sinh viên Đại học Thái Nguyên và tuổi trẻ trên địa bàn tỉnh.

Nhà trường kỳ vọng chương trình sẽ tạo ra một không gian giao lưu văn hóa trẻ trung, lành mạnh, truyền cảm hứng để sinh viên, đặc biệt là nữ sinh, mạnh dạn thể hiện bản thân, rèn luyện sự tự tin, bản lĩnh, kỹ năng giao tiếp và tinh thần hội nhập.

PGS.TS Nguyễn Văn Đăng – Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên.

Đối với Trường Đại học Khoa học, đây cũng là dịp để lan tỏa hình ảnh sinh viên TNUS năng động, trí tuệ, nhân văn, hiện đại; đồng thời khẳng định quan điểm giáo dục của Nhà trường: đào tạo đại học không chỉ là truyền đạt tri thức chuyên môn, mà còn là quá trình giúp người học phát triển toàn diện về phẩm chất, năng lực, thẩm mỹ, văn hóa ứng xử và trách nhiệm xã hội.

“Đào tạo đại học không chỉ là giúp sinh viên kiến tạo tri thức, mà còn giúp người học phát triển toàn diện về phẩm chất, năng lực, thẩm mỹ, văn hóa ứng xử và trách nhiệm xã hội”. PGS.TS Nguyễn Văn Đăng

Được biết, ông đã tham dự chương trình họp báo giới thiệu cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 và đã theo dõi cuộc thi này từ lâu, theo ông, đâu là những lợi thế/điểm mạnh của cuộc thi này?

PGS.TS Nguyễn Văn Đăng: Tôi cho rằng Hoa hậu Việt Nam là một trong những cuộc thi sắc đẹp có uy tín, truyền thống và giá trị xã hội rõ nét tại Việt Nam. Điểm mạnh lớn nhất của cuộc thi không chỉ nằm ở việc tôn vinh vẻ đẹp hình thể, mà còn ở việc đề cao trí tuệ, nhân cách, lòng nhân ái, bản lĩnh và khát vọng cống hiến của phụ nữ Việt Nam.

Qua nhiều năm, cuộc thi đã góp phần tạo dựng hình ảnh người phụ nữ Việt Nam hiện đại: tự tin, có tri thức, có trách nhiệm với cộng đồng và biết lan tỏa những giá trị tích cực. Đây là điều rất phù hợp với môi trường giáo dục đại học, nơi chúng tôi luôn mong muốn sinh viên phát triển hài hòa giữa tri thức, kỹ năng, bản lĩnh và nhân cách.

PGS.TS Nguyễn Văn Đăng bên lề họp báo phát động cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026.

Chủ đề “Miền hương sắc” của Hoa hậu Việt Nam 2026 cũng gợi mở nhiều ý nghĩa. Đó không chỉ là vẻ đẹp của con người, mà còn là vẻ đẹp văn hóa, vùng miền, bản sắc và khát vọng của tuổi trẻ Việt Nam. Với sinh viên Thái Nguyên nói riêng và khu vực trung du, miền núi phía Bắc nói chung, đây là cơ hội để các em giới thiệu nét đẹp riêng, bản sắc riêng và câu chuyện riêng của mình tới công chúng cả nước.

Đây cũng là một hoạt động góp phần thực hiện Nghị quyết 80-NQ/TW (07/01/2026) của Bộ Chính trị xác định xây dựng con người Việt Nam là trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực quan trọng nhất của sự phát triển bền vững. Văn hóa được đặt vào vị trí trung tâm chiến lược, gắn kết chặt chẽ giữa phát triển văn hóa với xây dựng

Ông có điều gì muốn nhắn nhủ đến các bạn sinh viên của Trường Đại học Khoa học nói riêng và các bạn sinh viên của Đại học Thái Nguyên nói chung khi các bạn muốn đăng ký tham gia cuộc thi này?

PGS.TS Nguyễn Văn Đăng: Tôi muốn nhắn nhủ với các em rằng: nếu các em có ước mơ, có sự tự tin và mong muốn thử sức ở một sân chơi lớn, hãy mạnh dạn đăng ký tham gia. Tuổi trẻ là thời điểm đẹp nhất để học hỏi, trải nghiệm, rèn luyện bản lĩnh và khám phá giới hạn của bản thân.

Tuy nhiên, tham gia một cuộc thi như Hoa hậu Việt Nam không chỉ là câu chuyện về vẻ đẹp thể hình. Các em cần chuẩn bị cho mình tri thức, kỹ năng giao tiếp, văn hóa ứng xử, sự hiểu biết xã hội, tinh thần trách nhiệm và một thái độ nghiêm túc. Vẻ đẹp bền vững luôn là sự kết hợp giữa hình thức, trí tuệ, nhân cách và khát vọng cống hiến.

“Sinh viên Trường Đại học Khoa học và sinh viên Đại học Thái Nguyên có rất nhiều tiềm năng, được học tập trong môi trường đại học đa ngành, có nền tảng tri thức, có bản sắc vùng miền, có sự chân thành, nghị lực và tinh thần vươn lên”.

Đối với sinh viên Trường Đại học Khoa học và sinh viên Đại học Thái Nguyên, tôi tin rằng các em có rất nhiều tiềm năng. Các em được học tập trong môi trường đại học đa ngành, có nền tảng tri thức, có bản sắc vùng miền, có sự chân thành, nghị lực và tinh thần vươn lên.

Nếu biết chuẩn bị tốt, các em hoàn toàn có thể tự tin bước ra những sân chơi lớn.

Nhà trường luôn khuyến khích sinh viên học tập tốt, sống đẹp, tự tin, sáng tạo và tích cực tham gia các hoạt động xã hội có ý nghĩa.

Chương trình giao lưu, tuyển sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 tại Trường Đại học Khoa học được kỳ vọng tạo cơ hội để sinh viên rèn luyện sự tự tin, kỹ năng và bản lĩnh.

Theo ông, trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026, đâu là những điểm mạnh/lợi thế của sinh viên đang học tập ở Thái Nguyên so với sinh viên đến từ các địa phương khác?

PGS.TS Nguyễn Văn Đăng: Theo tôi, sinh viên đang học tập tại Thái Nguyên có những lợi thế rất riêng. Thái Nguyên là trung tâm giáo dục, đào tạo lớn của khu vực trung du, miền núi phía Bắc, nơi hội tụ sinh viên đến từ nhiều địa phương, nhiều vùng văn hóa khác nhau. Chính sự đa dạng ấy tạo nên bản sắc phong phú, sự gần gũi, chân thành và khả năng thích ứng rất tốt của sinh viên Thái Nguyên.

Các em không chỉ có cơ hội học tập trong môi trường đại học lớn, mà còn được rèn luyện trong một không gian giàu bản sắc văn hóa, nơi có sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại, giữa miền núi và đô thị, giữa tri thức và thực tiễn đời sống. Đây là chất liệu rất đẹp để các em xây dựng câu chuyện cá nhân của mình.

“Tôi cho rằng điểm mạnh của sinh viên Thái Nguyên là sự mộc mạc nhưng bản lĩnh, khiêm tốn nhưng giàu khát vọng, chân thành nhưng không thiếu sự năng động và hiện đại”.

Tôi cho rằng điểm mạnh của sinh viên Thái Nguyên là sự mộc mạc nhưng bản lĩnh, khiêm tốn nhưng giàu khát vọng, chân thành nhưng không thiếu sự năng động và hiện đại. Nếu biết phát huy nét riêng ấy, các em hoàn toàn có thể tạo dấu ấn tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026.

Với sinh viên Trường Đại học Khoa học, lợi thế còn nằm ở môi trường đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực. Các em có thể đến từ các ngành ngôn ngữ, luật, báo chí, truyền thông, du lịch, khoa học, công nghệ, môi trường… Mỗi ngành học đều giúp sinh viên có một góc nhìn riêng, một cách thể hiện riêng và một câu chuyện riêng để lan tỏa.

Ông dự đoán, bao nhiêu sinh viên của Trường Đại học Khoa học sẽ có mặt tại vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026?

PGS.TS Nguyễn Văn Đăng: Với các cuộc thi lớn như Hoa hậu Việt Nam, điều quan trọng nhất trước hết là khuyến khích các em mạnh dạn tham gia, trải nghiệm và thể hiện bản thân một cách tự tin, nghiêm túc. Việc có bao nhiêu sinh viên lọt vào vòng chung kết còn phụ thuộc vào quá trình tuyển chọn, tiêu chí của Ban Tổ chức và sự chuẩn bị của từng thí sinh.

Tuy nhiên, với chất lượng sinh viên, đặc biệt là các nữ sinh đang học tập tại Trường Đại học Khoa học, tôi tin rằng Nhà trường có những gương mặt đủ tiềm năng để tiến sâu tại cuộc thi. Nếu phải đặt một kỳ vọng, tôi mong rằng sẽ có ít nhất một vài sinh viên của Nhà trường có thể góp mặt ở các vòng quan trọng, thậm chí là vòng chung kết.

Nhưng dù kết quả như thế nào, với chúng tôi, việc sinh viên dám bước ra khỏi vùng an toàn, dám thử sức ở một sân chơi lớn, dám học hỏi và hoàn thiện bản thân đã là một thành công rất đáng trân trọng.

Các nữ sinh Trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên tập luyện chuẩn bị cho sự kiện giao lưu và tuyển sinh vào sáng thứ Ba, ngày 9/6/2026.

Nếu sinh viên Nhà trường lọt vào vòng chung kết cuộc thi được tổ chức tại Hải Phòng, Nhà trường dự kiến sẽ có những phần thưởng động viên như thế nào?

PGS.TS Nguyễn Văn Đăng: Nếu sinh viên của Trường Đại học Khoa học lọt vào vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026, Nhà trường chắc chắn sẽ có hình thức động viên, biểu dương phù hợp. Trước hết là sự đồng hành về mặt tinh thần, truyền thông, hỗ trợ các em trong quá trình chuẩn bị, tham gia cuộc thi theo đúng quy định của Nhà trường và Ban Tổ chức.

Về phần thưởng cụ thể, Nhà trường sẽ căn cứ vào kết quả của sinh viên, quy định hiện hành và điều kiện thực tế để có hình thức khen thưởng xứng đáng. Đó có thể là giấy khen, phần thưởng động viên, hỗ trợ truyền thông hình ảnh, ghi nhận thành tích trong các hoạt động sinh viên và các hình thức biểu dương phù hợp khác.

Quan trọng hơn, chúng tôi mong muốn qua mỗi cuộc thi như thế này, sinh viên không chỉ nhận được phần thưởng vật chất, mà còn có thêm sự tự tin, trải nghiệm quý giá, cơ hội kết nối và động lực để tiếp tục học tập, rèn luyện, cống hiến.

Nhà trường luôn trân trọng và ủng hộ những sinh viên biết nỗ lực hoàn thiện bản thân, biết lan tỏa hình ảnh đẹp của sinh viên Trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên nói riêng và sinh viên Việt Nam nói chung.

Trân trọng cảm ơn ông!