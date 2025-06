Gần 15.000 khán giả tham dự lễ hội âm nhạc Colorstorm 2025 tại Đại học Phenikaa

Colorstorm 2025 ‘Cơn bão sắc màu’ do ĐH Phenikaa tổ chức tối 29/6, thu hút gần 15.000 khán giả, đánh dấu sự kiện Nhà trường chính thức trở thành đại học tư thục đầu tiên tại miền Bắc và là đại học trẻ nhất Việt Nam.

Tối 29/6, quảng trường sự kiện ĐH Phenikaa (Hà Đông, Hà Nội) chật kín khán giả trong lễ hội âm nhạc Colorstorm 2025, một trong những sự kiện có quy mô lớn nhất tại các trường đại học khu vực phía Bắc. Chương trình diễn ra không lâu sau kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025, thu hút sự quan tâm của hàng nghìn học sinh, sinh viên và người trẻ.

Theo Ban tổ chức, sự kiện có sự tham gia của gần 15.000 người, trong đó có đông đảo học sinh lớp 12 đến trải nghiệm môi trường đại học sau kỳ thi, cùng sinh viên, cựu sinh viên và các khách mời. Colorstorm năm nay đặc biệt mang ý nghĩa lớn khi là lần đầu tiên nhà trường tổ chức sự kiện sau khi chính thức chuyển đổi mô hình, theo Quyết định số 775/QĐ-TTg ngày 15/4/2025 của Thủ tướng Chính phủ, trở thành ĐH Phenikaa – đại học tư thục đầu tiên tại miền Bắc và cũng là đại học trẻ nhất Việt Nam hiện nay.

Không gian nghệ thuật lấy cảm hứng vũ trụ

Sân khấu chính được thiết kế lấy cảm hứng từ hình ảnh vũ trụ, với mô hình tinh cầu, màn hình LED bo tròn, hiệu ứng ánh sáng chuyển động theo hình quỹ đạo, kết hợp hệ thống âm thanh – ánh sáng hiện đại. Đại diện nhà trường cho biết toàn bộ thiết kế và dàn dựng đều hướng tới mục tiêu tạo trải nghiệm nghệ thuật chất lượng cao, không thua kém các lễ hội âm nhạc chuyên nghiệp.

Trước khi dàn nghệ sĩ xuất hiện, các tiết mục mở màn của sinh viên Phenikaa đã khiến khán giả phấn khích. Khi nhịp nhạc đầu tiên vang lên, hàng nghìn ánh đèn flash đồng loạt bật sáng, tạo nên không gian thị giác ấn tượng giữa bầu trời đêm Hà Nội. Hành trình âm nhạc nhiều cảm xúc Chương trình là sự kết hợp giữa nhiều phong cách âm nhạc, trải dài từ dịu dàng sâu lắng đến sôi động, bùng nổ. Mở màn là ca sĩ Tiên Tiên với các ca khúc quen thuộc như Say You Do, Vì tôi còn sống, My Everything, mang lại không khí nhẹ nhàng, gần gũi nhưng đầy nội lực.

Tiếp đó, Vũ Phụng Tiên xuất hiện với loạt bản hit mang phong cách điện ảnh như Lệ lưu ly, Marshmallow... tạo nên một trường không gian âm nhạc mang màu sắc ma mị, cá tính. Phần trình diễn của Trung Quân – với chuỗi mashup Gọi mưa, Thả vào mưa, Buồn không thể buông, đưa khán giả vào không gian lắng đọng, mang tính tự sự. Khán giả không ít lần đồng thanh hát theo, tạo nên bầu không khí kết nối cảm xúc mạnh mẽ.

Ngay sau đó, Quân A.P khuấy động không khí trở lại bằng các bản hit “Đầu anh toàn là em”, “You are my crush”, “Bông hoa đẹp nhất”… Còn nghệ sĩ (S)TRONG Trọng Hiếu – với loạt ca khúc “Bước đến bên em”, “Con đường tôi”, “Dare to be different” – đã khép lại đại tiệc âm nhạc bằng năng lượng sôi động, khả năng khuấy động sân khấu cùng thông điệp cổ vũ giới trẻ sống khác biệt và tự tin.

Xen giữa các phần trình diễn là sự trở lại của bộ đôi DJ Kaiz và MC hype Hazel, những gương mặt quen thuộc từng gây ấn tượng trong các lễ hội sinh viên trước đây. Cặp đôi tiếp tục khuấy đảo không khí với âm nhạc điện tử, pháo khói, mưa giấy và sự tương tác sôi nổi với khán giả.

Colorstorm – điểm nhấn của hành trình phát triển

Phát biểu tại sự kiện, PGS. TS Nguyễn Phú Khánh – Phó Hiệu trưởng ĐH Phenikaa nhấn mạnh, Colorstorm 2025 không chỉ là một đêm nhạc, mà là cột mốc quan trọng trong quá trình chuyển mình của nhà trường. “Một đại học đích thực không chỉ là nơi cung cấp tri thức, mà còn là môi trường khơi mở tư duy, nuôi dưỡng tinh thần tự do, trách nhiệm và lý tưởng. Colorstorm 2025 là cách chúng tôi truyền cảm hứng tới thế hệ trẻ: Dám thể hiện, dám khác biệt và kiến tạo tương lai ngay từ hôm nay”, ông Nguyễn Phú Khánh nói.

Bên cạnh ý nghĩa kỷ niệm sự kiện chuyển đổi mô hình, chương trình cũng là lời chào đón tới các tân sinh viên tương lai. Nhiều học sinh lớp 12 đến tham gia sự kiện cho biết họ đã có ấn tượng tốt với môi trường học tập và hoạt động ngoại khóa tại Phenikaa. “Em vừa thi xong, vẫn còn mệt nhưng khi đến đây thì hoàn toàn bị cuốn vào không khí. Mọi thứ rất hoành tráng, cảm xúc, đúng là món quà đáng nhớ sau kỳ thi THPT”, Nguyễn Minh Anh - học sinh lớp 12 tại Hà Đông chia sẻ.

Theo đại diện nhà trường, sau Colorstorm 2025, Phenikaa sẽ tiếp tục tổ chức các sự kiện lớn kết nối giáo dục – công nghệ – văn hóa – sáng tạo nhằm hiện thực hóa mô hình đại học đổi mới, phục vụ cộng đồng.