Gặp những bạn trẻ đón Tết ở xứ người: Luôn hướng về gia đình và dành tình yêu Tết Việt

SVVN - Dù đang cách xa quê hương hàng nghìn ki lô mét nhưng các bạn trẻ đang học tập và làm việc ở nước ngoài vẫn dành thời gian đón Tết Nguyên đán và kết nối với người thân qua những cuộc gọi video, ai cũng dành những điều tốt đẹp cho Tết.

Huỳnh Ngọc Anh Thư (năm thứ nhất, trường ĐH Toronto, Canada) đón cái Tết xa nhà đầu tiên cách đây 5 năm, khi còn là học sinh lớp 8 tại Canada. Anh Thư chia sẻ: “Những năm du học Canada, mình tìm hương vị Tết quê nhà khi ghé các khu chợ đậm chất châu Á để mua những món ăn ngày Tết như bánh chưng, mứt Tết và các vật dụng trang trí, như nhành mai, hoa đào... Ở nước ngoài, họ không đón Tết Âm lịch, mọi hoạt động học tập của học sinh, sinh viên vẫn diễn ra bình thường. Thời gian rảnh, bạn bè người Việt tổ chức họp mặt đón Tết và du học sinh như mình có cơ hội tham gia. Tuy không thể sánh bằng không khí Tết ở Việt Nam nhưng những buổi họp mặt này giúp mình và các bạn trẻ gắn kết, vơi đi nỗi nhớ nhà, tạo nên những kỷ niệm đẹp trên đất khách”.

Những tháng đầu năm 2025, Canada đang vào mùa Đông, thời tiết lạnh, nhiệt độ trên dưới 0oC. Anh Thư tâm sự thêm: “Có những ngày, tuyết phủ trắng đường xá, cây cối trơ trụi lá, khiến cảnh quang có phần trầm lắng. Với những bạn lần đầu đón Tết xa quê, thời điểm mùa Đông là lúc nhớ nhà da diết. Vào dịp Tết, mình tranh thủ gọi video vào thời khắc Giao thừa ở Việt Nam để cùng gia đình đón Năm mới, nghe tiếng pháo hoa và nhận những lời chúc đầu năm từ bố mẹ. Những khoảnh khắc ấy giúp mình cảm thấy gần gũi, như được hòa mình vào không khí Tết Việt, dù đang ở xa nửa vòng Trái Đất”.

Sang Mỹ du học từ năm 17 tuổi, Trần Nguyên Hà (sinh năm 2001, cựu sinh viên trường ĐH Johns Hopkins, Mỹ) có những trải nghiệm sâu sắc sau 7 năm sinh sống và cũng đang đón Tết xa quê nhà Việt Nam. Hiện tại, Nguyên Hà đang làm công việc từ xa (remote work), thuộc một công ty công nghệ tại thung lũng Silicon. Năm nay, thuận lợi hơn, Hà có cơ hội đón Tết cùng gia đình và họ hàng ngay tại đất nước bản địa. “Mình và người thân lên kế hoạch diện áo dài và chụp ảnh Tết. Cả nhà cũng tổ chức gói bánh chưng và ăn cỗ đầu năm. Do ngày Tết Nguyên đán không rơi vào cuối tuần nên mọi người sẽ dời lịch hẹn sum họp sớm một chút và sau đó tất bật quay trở lại làm việc”, Hà cho biết.

Trong năm mới 2025, ba từ khóa mà Hà quan tâm lần lượt là sức khỏe, thỏa mãn và sự quyết liệt. Sau khoảng thời gian học tập và làm việc, Hà mong muốn bản thân dành thời gian nghỉ ngủ đủ giấc và rèn luyện thể dục để khỏe mạnh về thể chất chất lẫn tinh thần. Bên cạnh đó, Hà cố gắng trau dồi kiến thức mỗi ngày để quyết liệt làm việc và đồng thời biết thỏa mãn với thành quả mình đạt được.

Lưu Ngọc Yến là một chuyên viên hành chính và đào tạo, làm việc tại Đài Loan. Mọi năm cô về Việt Nam đón Tết cùng gia đình, nhưng năm nay, Yến ở lại đất nước bạn để trải nghiệm cảm giác ăn Tết xa nhà. “Năm nay, mình sang nhà dì khu phía Nam Đài Loan - TP. Đấu Lục (Douliu, huyện Vân Lâm, Đài Loan) để ăn Tết. Mình chuẩn bị tranh câu đối, giấy đỏ trang trí nhà cửa, mua mứt hoa quả, hạt dưa… nhâm nhi cùng khách quý đến nhà xông đất. Mình dự tính mời bạn bè cùng xuống nhà dì trải nghiệm không khí đón Tết Việt ở Đài Loan. Khu vực mình đang sống vẫn đang là mùa Đông, tiết trời se se lạnh từ 10 - 15o C. Tụi mình cùng dì ăn lẩu, sủi cảo và những món ăn yêu thích. Và đương nhiên, món ăn không thể thiếu là bánh chưng.

Quả thực là cảm xúc của mình có chút lẫn lộn, buồn có, mà vui cũng có. Buồn vì nhớ nhà, nhớ bố mẹ cùng hương vị Tết tình thân, nhưng bên cạnh đó, mình lại có thêm những người bạn và trải nghiệm đón Tết thú vị. Đúng thời khắc Giao thừa, tụi mình sẽ đến ngôi chùa gần nhà để hái lộc đầu năm, thử vận may với vé số cào và xem pháo hoa đón chào Năm mới. Hơn hết, mình video call với gia đình để gửi lời chúc sức khỏe, năm mới bình an”, Ngọc Yến chia sẻ.

Mỗi bạn trẻ xa quê trong dịp Tết này lại mang những cảm xúc đặc biệt. Một chút gì đó bồi hồi, chạnh lòng cùng nỗi nhớ nhà khắc khoải. Nguyễn Minh Trưng đã có hơn 6 năm làm việc tại công ty ở Nhật Bản. Tháng 3/2019, Trưng đến Nhật Bản theo diện xuất khẩu lao động và cũng là lần đầu trải nghiệm đón Tết xa nhà. “Thông thường, trước một tuần, đồng nghiệp thống nhất một ngày dọn dẹp ký túc xá. Mỗi người một việc, nhóm thì quét dọn, giặt rèm cửa, vệ sinh xung quanh và trang trí nhà cửa. Nhóm còn lại đi chợ, nấu nướng, chuẩn bị những món ăn đơn giản như thịt kho trứng, bánh chưng, bánh tét… và mọi người cùng quây quần, mở nhạc Tết để tạo chút không khí Tết Việt ở xứ người”, Trưng nói.

Với Trưng, được làm việc, trau dồi kỹ năng sống trong một môi trường có nhiều bạn trẻ người Việt ở Nhật Bản giúp anh cảm thấy không khí Tết cổ truyền nơi đất khách trở nên gần gũi hơn. “Có lần, vào mùa Đông, mình và nhóm bạn cắm trại trên bãi biển, đón Giao thừa. Càng về khuya, mọi người quây quần bên bếp lửa cùng nướng thịt, cá, nhâm nhi chút đồ uống. Địa điểm cắm trại xa trung tâm thành phố nên khung cảnh yên bình, tụi mình chia sẻ những tâm tư sau một năm làm việc. Đến thời khắc Giao thừa, mọi người cùng đếm ngược, ngắm pháo hoa và reo hò mừng Năm mới. Sáng hôm sau, mọi người cùng đón bình minh trên bãi biển, thưởng thức ly cà phê sữa nóng, cảm nhận buổi sáng đầu năm mới thật nhẹ nhàng và thoải mái”, Trưng chia sẻ.

Cũng theo Trưng, ngoài giờ làm ở công ty, dịp Tết đến, Trưng thường xuyên cập nhật quá trình làm việc, chuẩn bị đón Tết Nhật Bản, video call và gửi hình ảnh cho ba mẹ ở Việt Nam yên tâm. Những ngày cận Tết, mạng xã hội liên tục xuất hiện hình ảnh hoa mai, hoa đào ở Việt Nam, đặc biệt là ở miền Tây. Điều này khiến Trưng nhớ về Tết cổ truyền dân tộc. Món ăn ngày Tết mà anh yêu thích là khổ qua dồn thịt. “Mình vẫn luôn nhớ hương vị những món ăn mà mẹ hay nấu mỗi dịp Tết. Bởi nó gợi nhớ cho mình kỷ niệm tuổi thơ và những khoảnh khắc gia đình đoàn viên bên mâm cơm. Năm mới Tết đến, mình mong ước hai chữ "bình an" cho bản thân, gia đình và mọi người”, Trưng bày tỏ.

Ngô Lê Huy Hiền (cựu sinh viên ngành Khoa học và Kỹ thuật Máy tính, Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh (VNUK), Đà Nẵng) đã từng học chương trình Thạc sĩ Erasmus Mundus ở châu Âu và đã tốt nghiệp với 4 bằng thạc sĩ liên kết. Ở tuổi 26, Ngô Lê Huy Hiền được Chính phủ Anh công nhận là 'Tài năng toàn cầu' và là 'Nhà lãnh đạo mới nổi' trong lĩnh vực Công nghệ kỹ thuật số. Hiện tại, Hiền đang sinh sống và làm việc tại Vương quốc Anh. Năm nay là năm thứ năm, Hiền đón Tết Nguyên đán xa nhà. “Mình thường tham gia các sự kiện lễ, tết do các hội người Việt tại Anh tổ chức. Nơi có các hoạt động truyền thống như múa lân, gói bánh chưng và các chương trình giao lưu văn hóa. Ngoài ra, mình dành thời gian hẹn bạn bè cùng nấu các món cổ truyền như bánh chưng, nem rán, thịt kho tàu... Tụi mình còn chuẩn bị thêm những món ăn ngọt như mứt gừng, mứt dừa và trà thơm để đủ đầy cho bàn tiệc ngày Tết”, Hiền chia sẻ.

Chia sẻ về món ăn yêu thích trong dịp Tết cổ truyền, Hiền bộc bạch: “Mình thích nhất là bánh in - món ăn mang đậm hương vị Tết, đặc biệt với các tỉnh, thành miền Trung quê mình. Bánh có hình dáng nhỏ gọn, được làm từ bột mì, bột gạo, đậu xanh, đường cát, có hương vị ngọt thanh, thơm nhẹ. Mình vẫn nhớ thuở nhỏ, mỗi năm Tết đến, cả gia đình quây quần trong bếp cùng nhào bột, tạo hình bánh, nướng bánh… Đó là những kỷ niệm đẹp mà mình luôn giữ trong lòng. Bánh in còn tượng trưng cho sự ấm no, hạnh phúc và sum vầy, luôn gợi nhớ cho mình những kỷ niệm đẹp của gia đình và quê hương. Vì thế, mỗi lần thưởng thức bánh in, mình cảm nhận sự ấm áp và gần gũi hơn với những người thân, dù đang đón Tết xa quê hương”.