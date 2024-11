'Gen Zero': Khi Hoa hậu đồng hành cùng thanh niên Việt Nam giải bài toán biến đổi khí hậu

SVVN - “Gen Zero - Thanh niên vì Phát triển bền vững” là chương trình phi lợi nhuận được thành lập bởi Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc. Với mục tiêu thúc đẩy thanh niên tham gia 17 Mục tiêu Phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc (tập trung vào mục tiêu số 13), dự án đã có nhiều hoạt động tích cực gắn với môi trường trong nửa năm kể từ khi thành lập.

Khẳng định tiếng nói thanh niên Việt Nam

“Gen Zero” là dự án được Hoa hậu Bảo Ngọc ấp ủ từ 6 năm trước, khi cô còn học THPT và phải chứng kiến tác động của biến đổi khí hậu đến quê hương của mình.

Chia sẻ về nguồn gốc của “Gen Zero”, Bảo Ngọc (người sáng lập dự án) cho biết: “Gen Zero được viết tắt từ “Generation Net Zero” có nghĩa là “Thế hệ vì mục tiêu phát thải ròng bằng 0”. Đây chính là mục tiêu được Việt Nam tuyên bố tại COP26”.

Từ tháng 5/2024, 'Gen Zero' được triển khai và đẩy mạnh truyền thông. Những bài đăng đầu tiên là các buổi “study date” của Hoa hậu Liên lục địa 2022 cùng các bạn trẻ. Đây là một trong những hoạt động giúp các bạn thanh niên gần gũi với Bảo Ngọc hơn.

Đầu tháng 6/2024, 'Gen Zero' kết nạp những thành viên mới (được gọi là “chiến binh khí hậu”) để phát triển truyền thông dự án. Đặc biệt, dự án không chọn những người đã có bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực truyền thông mà ưu tiên các bạn trẻ có độ tuổi từ 18 - 24. Bởi Bảo Ngọc tin rằng, thanh niên là những người đang chịu ảnh hưởng lớn nhất bởi câu chuyện về khí hậu. Hơn nữa, người trẻ cũng là thế hệ sẽ cần giải quyết những vấn đề đó.

Chia sẻ về quá trình đồng hành cùng 'Gen Zero', Thu Mẫn (cộng tác viên Nội dung), cho biết cô đã rất đắn đo khi ứng tuyển vào dự án. “Chưa bao giờ làm việc cùng người nổi tiếng nên ban đầu mình cũng lo lắm chứ. Nhưng tình yêu dành cho môi trường đã đưa mình đến quyết định đúng đắn. Giờ đây, mình thấy may mắn vì được là một phần của 'Gen Zero'. Mình rất vui vì được đồng hành cùng chị Ngọc và các bạn trong team, lan tỏa giá trị xanh đến với mọi người”, Thu Mẫn trải lòng.

Hoa hậu Bảo Ngọc cho biết, 'Gen Zero' không chọn người giỏi nhất mà chỉ chọn người phù hợp nhất với định hướng dự án. Theo Bảo Ngọc, hiện nay, kết nối của các thành viên Gen Zero đang khá tốt và cô rất mừng vì điều này.

Miệt mài vì tình yêu Trái Đất

Với nguồn nhân lực trẻ tràn đầy năng lượng, trong 6 tháng qua, 'Gen Zero' đã có nhiều hoạt động tích cực trong lĩnh vực môi trường. Cụ thể, ngày 2 - 3/8, team 'Gen Zero' cùng Hoa hậu Bảo Ngọc tham dự Diễn đàn “Sinh viên Hành động về Khí hậu” thuộc khuôn khổ Chương trình Liên hoan Sinh viên Thế giới Lần thứ I, năm 2024, do Hội Sinh viên TP. HCM tổ chức.

Ngày 18/8, 'Gen Zero' là đơn vị đồng tổ chức Hội nghị Thanh niên Việt Nam về Khí hậu - 'LCOY Việt Nam 2024'. Hội nghị hướng tới mục tiêu xây dựng không gian thân thiện để thanh niên sẵn sàng thảo luận, kết nối và nói lên quan ngại của mình về biến đổi khí hậu.

Trong tháng 10/2024, Bảo Ngọc cùng 'Gen Zero' đến các trường đại học trên địa bàn TP. HCM để chia sẻ ở các talkshow và lan tỏa các thông điệp xanh với người trẻ.

Ngày 9 - 10/11, 'Gen Zero' đến với Ngày hội Việt Nam Xanh 2024 cùng gian hàng “Trạm Chạm Xanh”. Tại đây, người tham gia được trải nghiệm nhiều hoạt động như chiêm ngưỡng những sản phẩm tre độc đáo của nghệ nhân, khám phá những góc "xanh" đầy màu sắc cùng Xanh Việt Nam, Conservation Việt Nam, Nhà An lành…

Ngày 11 - 20/11, Hoa hậu Bảo Ngọc cùng YNet Việt Nam đại diện Việt Nam đến Baku, Azerbaijan để tham dự COP29 (Hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc năm 2024). Với vai trò là đại biểu tại COP29, Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc, đoàn thanh niên Việt Nam tham gia các cuộc thảo luận về các giải pháp sáng tạo để ứng phó với biến đổi khí hậu.

Nói về định hướng tương lai, Hoa hậu Bảo Ngọc hy vọng: “Tôi mong 'Gen Zero' sẽ là một nơi để các bạn thanh niên có thể đến và cùng góp sức với nhau, đưa ra tiếng nói của mình. Tiếng nói đó sẽ được lắng nghe, được hỗ trợ và được biến thành hành động. Đó chính là mục tiêu lâu dài nhất của 'Gen Zero' trong câu chuyện hành động vì khí hậu”.