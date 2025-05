GenZ rẽ lối từ kinh tế sang giáo dục và hành trình chắp cánh hàng trăm giấc mơ du học

SVVN - Là đại diện cho thế hệ Gen Z đầy bản lĩnh và khát vọng, Ngân Trần (Trần Thị Ngân, sinh năm 1999, quê Bắc Giang) từng theo học ngành Kinh tế Đối ngoại tại Trường Đại học Ngoại thương và xuất sắc giành 5 học bổng Thạc sĩ toàn phần trước khi tốt nghiệp. Thay vì theo đuổi con đường tài chính hay doanh nghiệp như nhiều bạn đồng trang lứa, Ngân lựa chọn khởi nghiệp trong lĩnh vực giáo dục với dự án cộng đồng Scholarship Mentor Hub.

Với vai trò là người sáng lập kiêm mentor chính, Ngân đã đồng hành và hỗ trợ hơn 300 bạn trẻ Việt Nam đạt được học bổng toàn phần, hiện thực hóa ước mơ học tập tại các quốc gia phát triển. Hành trình của Ngân là minh chứng cho sự kết hợp giữa nền tảng tri thức vững chắc, đam mê giáo dục và tinh thần cống hiến - người truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ Việt Nam vươn ra thế giới.

Những thành tựu rực rỡ trên chặng đường tuổi trẻ

Dự án cộng đồng Scholarship Mentor Hub được truyền cảm hứng từ chính hành trình học tập ấn tượng với những thành tựu xuất sắc của Ngân trong những năm đại học. Ngay từ khi chưa tốt nghiệp đại học, Ngân đã xuất sắc chinh phục 5 học bổng thạc sĩ toàn phần từ các quỹ học bổng trường đại học hàng đầu tại châu Âu như Erasmus Mundus, Eiffel Excellence, France Excellence, Wageningen University Excellence và nhiều học bổng khác. Những thành tích này không chỉ khẳng định khả năng học thuật xuất sắc mà còn là minh chứng cho sự kiên trì và nỗ lực không ngừng nghỉ của Ngân trong việc chinh phục cơ hội học tập quốc tế. Tuy nhiên, điều tạo nên dấu ấn đặc biệt của cô bạn gen Z này không chỉ nằm ở quyết tâm học tập, mà chính là quyết định rẽ hướng sang khởi nghiệp trong lĩnh vực tư vấn giáo dục.

Scholarship Mentor Hub – Dự án gieo mầm ước mơ học bổng cho người trẻ Việt

Từng một mình loay hoay giữa hàng loạt yêu cầu hồ sơ, thư giới thiệu, động lực cá nhân, Trần Thị Ngân – cựu sinh viên chương trình Erasmus Mundus – hiểu rõ cảm giác hoang mang của nhiều bạn trẻ khi lần đầu đặt mục tiêu nộp học bổng du học. Chính từ sự đồng cảm ấy, cô ấp ủ một dự án đặc biệt: Scholarship Mentor Hub – cộng đồng kết nối các cựu học giả từ các học bổng danh giá với những người trẻ Việt Nam đang nuôi giấc mơ vươn ra thế giới.

Khởi đầu bằng một nhóm mentor nhỏ sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, sau hơn ba năm, Scholarship Mentor Hub đã trở thành điểm tựa của hơn 300 bạn trẻ Việt Nam giành học bổng toàn phần – từ bậc cử nhân đến sau đại học – tại hơn 35hàng chục quốc gia, với các chương trình học bổng toàn phần danh giá như Erasmus Mundus (Liên minh Châu Âu), Danish State Scholarship (Đan Mạch), Finland Scholarship, GOI-IES (Ireland), Australia Awards, Manaaki Scholarship (New Zealand), Global Korea Scholarship (Hàn Quốc), Invest Your Talent (Ý), Eiffel & France Excellence (Pháp), Women in STEM và Think Big Bristol (Anh), học bổng theo Hiệp định song phương với Hungary, cùng các chương trình trao đổi nổi bật như YSEALI và UGRAD (Hoa Kỳ) đủ loại chương trình: Erasmus Mundus, Chevening, Fulbright, MEXT, Eiffel…

Nhiều người từng nghĩ: “Liệu mình có cơ hội không?” – với điểm GPA trung bình, chưa từng có hoạt động nổi bật. Nhưng khi gặp được những người đi trước sẵn sàng chỉ dẫn, niềm tin trong họ được thắp sáng, và hành trình học bổng tưởng chừng xa vời bỗng trở nên hiện thực.

“Điều khiến mình xúc động nhất là khi các bạn gọi điện khóc trong hạnh phúc vì nhận được học bổng. Khoảnh khắc ấy không chỉ là tin vui, mà là lần đầu tiên các bạn thực sự tin rằng: mình cũng xứng đáng”, cô bạn bộc bạch.

Các hoạt động giáo dục mà Ngân tham gia dự án không chỉ dừng lại ở các buổi tư vấn 1-1, hay workshop chuyên sâu. Năm 2022, Ngân còn là trưởng nhóm và đồng tác giả của Erasmus Mundus Guidebook: Từ nghìn ngày chuẩn bị đến vạn dặm trời Âu – cuốn cẩm nang tiếng Việt đầu tiên hệ thống hoá kinh nghiệm chinh phục học bổng Erasmus từ chính các học giả của quỹ học bổng này. Cuốn sách trở thành nguồn tài liệu quý giá giúp người Việt tiếp cận thông tin chính xác, truyền cảm hứng học tập và dám mơ lớn để chinh phục các cơ hội học tập quốc tế.

Cùng năm đó, Ngân được lựa chọn trở thành đại diện Việt Nam tham dự Hội nghị thượng đỉnh tại Brussels, đồng thời hợp tác cùng phái đoàn EU tại Việt Nam trong vai trò đại diện quốc gia tại Youth Summit 2022 – diễn đàn đối thoại về sáng kiến hợp tác giáo dục EU-ASEAN.

Không dừng lại ở đó, cô còn trở thành đại sứ, đối tác và diễn giả của các tổ chức giáo dục quốc tế hàng đầu, sở hữu những bảng xếp hạng danh giá như Quacquarelli Symonds (QS World University Rankings) và BMI – Times Higher Education. Hành trình ấy đánh dấu sự hiện diện tích cực của người trẻ Việt Nam trong các diễn đàn giáo dục toàn cầu.

Câu chuyện và hành trình khởi nghiệp của Ngân chính là yếu tố then chốt giúp cô được lựa chọn vào top 5% ứng viên được lựa chọn trở thành mentee của chương trình Mentorship toàn cầu - đồng tổ chức bởi Dior Couture và UNESCO. Tại đây, Ngân có cơ hội tham gia vào các hoạt động giáo dục quốc tế, phát triển dự án cộng đồng và kết nối với mạng lưới cố vấn toàn cầu, tiếp tục lan tỏa giá trị của giáo dục bền vững và trao quyền cho phụ nữ trên toàn thế giới.

Ngoài ra, Ngân cũng có đôi lời muốn gửi gắm đến các bạn trẻ đang còn loay hoay hay mất niềm tin vào chính mình rằng: “Học tập không phải là con đường duy nhất để thành công, nhưng nỗ lực học – để trong đầu có tri thức, trong tim có khát vọng – chính là cách giúp chúng ta có được sự tự do và tự tin hơn trước mọi quyết định cuộc đời. Khi thế giới thay đổi không ngừng, hãy coi học tập suốt đời là một lý tưởng. Để không bao giờ bị bỏ lại, và cũng không bao giờ tự bỏ lại chính mình".

Trong thế giới luôn biến đổi không ngừng, khi thử thách và cơ hội luôn song hành, câu chuyện của bạn trẻ gen Z này như nhắc nhở mỗi chúng ta rằng: Điều quan trọng không phải là bạn bắt đầu từ đâu, mà là bạn có dám bước tiếp và theo đuổi lý tưởng của mình hay không.

Khi tri thức và khát vọng hòa cùng tinh thần cộng đồng, không giới hạn nào là không thể vượt qua, và không giấc mơ nào là quá lớn để chinh phục.

